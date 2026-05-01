México

Los beneficios de dejar las frituras de la tiendita y las enfermedades que puedes desarrollar por comerlas a diario

El consumo indiscriminado de estas golosinas tiene impacto negativo en la salud de las personas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Aunque son deliciosas, las frituras no son buenas para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo frecuente de frituras de la tiendita forma parte de los hábitos alimenticios de muchas personas, especialmente en la rutina escolar y laboral.

Estas golosinas son prácticas, económicas y accesibles, pero contienen altos niveles de grasas saturadas, sodio y aditivos que pueden afectar la salud con el paso del tiempo. Cambiar las frituras por opciones más naturales contribuye a mejorar la digestión, el control de peso y la energía diaria.

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Dejar de consumir frituras permite reducir la ingesta de calorías vacías, mejorar la función cardiovascular y evitar molestias digestivas como acidez o inflamación.

Los beneficios se reflejan en una mayor sensación de ligereza, mejor estado de ánimo y menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. La transición puede lograrse con snacks simples como frutas, semillas o verduras, que aportan fibra y nutrientes esenciales.

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Beneficios de eliminar las frituras de la dieta diaria

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir o eliminar las frituras trae efectos positivos inmediatos y a largo plazo en distintos aspectos de la salud:

  • Disminución del consumo de grasas saturadas y trans, que afectan el corazón.
  • Menor ingesta de sodio, lo que ayuda a controlar la presión arterial.
  • Reducción de calorías vacías, facilitando el mantenimiento del peso.
  • Mejora de la digestión y menos episodios de inflamación abdominal.
  • Mayor energía y mejor concentración durante el día.
  • Mejora en la piel al evitar aceites reutilizados y aditivos.

Enfermedades asociadas al consumo frecuente de frituras

Ilustración minimalista de un corazón humano estilizado de color rojo, conectado a un manguito de tensiómetro azul y su medidor, sobre un fondo celeste.
Estas son las enfermedades por consumo indiscriminado de frituras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abuso de frituras está vinculado a problemas de salud que pueden desarrollarse con el tiempo:

  • Hipertensión arterial: Por el exceso de sal y aditivos.
  • Colesterol elevado: Por las grasas saturadas y trans, que obstruyen las arterias.
  • Sobrepeso y obesidad: Las frituras aportan muchas calorías en poco volumen, lo que favorece el aumento de peso.
  • Enfermedades cardiovasculares: El consumo constante puede provocar daño en el corazón y los vasos sanguíneos.
  • Problemas digestivos: Acidez, gastritis y estreñimiento por la falta de fibra y el exceso de grasa.
  • Riesgo de diabetes tipo 2: Por el impacto negativo de las grasas y el sodio en el metabolismo.

Opciones para sustituir las frituras y mejorar la salud

Bodegón de un cuenco de madera con almendras y marañones, rodeado de granadas, higos, uvas, manzanas, naranjas, mangos, plátanos y bayas sobre una mesa de madera junto a una ventana.
Una nutritiva y colorida composición de almendras y marañones, rodeada de diversas frutas frescas como granadas, uvas, mangos y bayas, dispuesta sobre una mesa de madera rústica con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar las frituras por snacks más saludables es sencillo y accesible:

  • Frutas frescas, como manzana, plátano o uvas.
  • Verduras cortadas, como zanahoria, pepino o jícama, con limón y chile en polvo.
  • Semillas naturales, como nuez, almendra o pepita de calabaza.
  • Palomitas de maíz sin mantequilla ni exceso de sal.
  • Yogurt natural con fruta y chía como colación de media tarde.

Sustituir las frituras de la tiendita por estas alternativas mejora la calidad de la dieta y ayuda a prevenir enfermedades. El cambio de hábitos es gradual, pero cada elección cuenta para fortalecer la salud a largo plazo.

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