“México siempre va a luchar por la paz”: Sheinbaum fija postura por conflicto en Medio Oriente

Claudia Sheinbaum reiteró que México siempre abogará por la paz, en cualquier circunstancia. (especial).

Ante la escalada de violencia en Medio Oriente tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México mantendrá su postura histórica a favor de la paz y la solución pacífica de controversias.

Durante una gira de trabajo en Baja California Sur, la mandataria expresó su preocupación por los acontecimientos internacionales y subrayó que, frente a cualquier escenario global, el país actuará conforme a sus principios constitucionales en política exterior.

“No quiero dejar de mencionar, porque son momentos difíciles para el mundo. México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia”, afirmó.

Desde Baja California Sur: “México siempre va a abogar por la paz”

En un evento público en Comondú, Baja California Sur, Sheinbaum señaló que México defenderá permanentemente valores como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto a los derechos humanos.

Claudia Sheinbaum desde Baja California. Crédito: Presidencia

La Presidenta enfatizó que esos lineamientos no cambian ante coyunturas internacionales complejas y que el país seguirá abogando por la paz mundial, especialmente en un contexto que calificó como delicado para la estabilidad global.

En Sinaloa, Sheinbaum insiste: “Paz, queremos paz”

Un día antes, durante una visita a Culiacán, Sinaloa, la titular del Ejecutivo fue cuestionada sobre la tensión internacional y respondió de forma directa: “Paz, queremos paz. México siempre va a luchar por la paz”.

El posicionamiento se dio tras el inicio de una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán, así como el posterior lanzamiento de misiles y drones por parte del gobierno iraní hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en la región.

SRE expresa “profunda preocupación” y llama al diálogo diplomático

La Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su “profunda preocupación” por la escalada del conflicto y emitió un llamado urgente a todas las partes a privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza.

Captura de pantalla del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores publicado en redes (X: @SRE_mx)

La Cancillería advirtió que una intensificación de la confrontación podría tener consecuencias humanitarias graves y afectar la estabilidad internacional.

Asimismo, informó que las embajadas mexicanas en la región permanecen atentas y en contacto con connacionales para brindar asistencia consular en caso necesario.

Escala tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán

Los reportes internacionales señalan que la ofensiva incluyó bombardeos en distintos puntos de Teherán y otras ciudades iraníes, mientras que Israel activó sistemas de defensa aérea ante posibles represalias.

En Jerusalén se registraron alertas antiaéreas y medidas de emergencia, incluido el cierre temporal del espacio aéreo.

En Irán, medios locales informaron sobre múltiples explosiones en la capital y afectaciones a servicios de telecomunicaciones.

Un incendio y densas columnas de humo se elevan desde un hotel de lujo en Dubái, siguiendo reportes de un ataque atribuido a Irán.

Hasta el momento, organismos humanitarios reportan más de 200 personas fallecidas y cientos de heridos en distintas provincias iraníes.

Lo que ocurre en Medio Oriente

Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra instalaciones militares y estratégicas en Irán.

contra instalaciones militares y estratégicas en Irán. Irán respondió con misiles balísticos y drones hacia territorio israelí y bases estadounidenses en la región.

y hacia territorio israelí y en la región. Se reportan más de 200 fallecidos y cientos de heridos, principalmente en territorio iraní.

y cientos de heridos, principalmente en territorio iraní. Israel activó estado de emergencia y cerró temporalmente su espacio aéreo.

y cerró temporalmente su espacio aéreo. México, a través de la Presidencia y la SRE, llamó a frenar la escalada y privilegiar el diálogo.

Con estos posicionamientos, el gobierno mexicano reiteró que su política exterior se mantendrá alineada con la búsqueda de soluciones pacíficas, evitando confrontaciones y promoviendo la estabilidad internacional en un contexto de creciente tensión global.