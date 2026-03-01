México

“México siempre va a luchar por la paz”: Sheinbaum fija postura por conflicto en Medio Oriente

La mandataria reafirmó los principios de política exterior mexicana y pidió evitar una mayor escalada en la región

Guardar
Claudia Sheinbaum reiteró que México
Claudia Sheinbaum reiteró que México siempre abogará por la paz, en cualquier circunstancia. (especial).

Ante la escalada de violencia en Medio Oriente tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que México mantendrá su postura histórica a favor de la paz y la solución pacífica de controversias.

Durante una gira de trabajo en Baja California Sur, la mandataria expresó su preocupación por los acontecimientos internacionales y subrayó que, frente a cualquier escenario global, el país actuará conforme a sus principios constitucionales en política exterior.

“No quiero dejar de mencionar, porque son momentos difíciles para el mundo. México siempre ha luchado por la paz, siempre, en cualquier circunstancia”, afirmó.

Desde Baja California Sur: “México siempre va a abogar por la paz”

En un evento público en Comondú, Baja California Sur, Sheinbaum señaló que México defenderá permanentemente valores como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto a los derechos humanos.

Claudia Sheinbaum desde Baja California.
Claudia Sheinbaum desde Baja California. Crédito: Presidencia

La Presidenta enfatizó que esos lineamientos no cambian ante coyunturas internacionales complejas y que el país seguirá abogando por la paz mundial, especialmente en un contexto que calificó como delicado para la estabilidad global.

En Sinaloa, Sheinbaum insiste: “Paz, queremos paz”

Un día antes, durante una visita a Culiacán, Sinaloa, la titular del Ejecutivo fue cuestionada sobre la tensión internacional y respondió de forma directa: “Paz, queremos paz. México siempre va a luchar por la paz”.

El posicionamiento se dio tras el inicio de una ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos en Irán, así como el posterior lanzamiento de misiles y drones por parte del gobierno iraní hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en la región.

SRE expresa “profunda preocupación” y llama al diálogo diplomático

La Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su “profunda preocupación” por la escalada del conflicto y emitió un llamado urgente a todas las partes a privilegiar la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza.

Captura de pantalla del comunicado
Captura de pantalla del comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores publicado en redes (X: @SRE_mx)

La Cancillería advirtió que una intensificación de la confrontación podría tener consecuencias humanitarias graves y afectar la estabilidad internacional.

Asimismo, informó que las embajadas mexicanas en la región permanecen atentas y en contacto con connacionales para brindar asistencia consular en caso necesario.

Escala tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán

Los reportes internacionales señalan que la ofensiva incluyó bombardeos en distintos puntos de Teherán y otras ciudades iraníes, mientras que Israel activó sistemas de defensa aérea ante posibles represalias.

En Jerusalén se registraron alertas antiaéreas y medidas de emergencia, incluido el cierre temporal del espacio aéreo.

En Irán, medios locales informaron sobre múltiples explosiones en la capital y afectaciones a servicios de telecomunicaciones.

Un incendio y densas columnas
Un incendio y densas columnas de humo se elevan desde un hotel de lujo en Dubái, siguiendo reportes de un ataque atribuido a Irán.

Hasta el momento, organismos humanitarios reportan más de 200 personas fallecidas y cientos de heridos en distintas provincias iraníes.

Lo que ocurre en Medio Oriente

  • Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra instalaciones militares y estratégicas en Irán.
  • Irán respondió con misiles balísticos y drones hacia territorio israelí y bases estadounidenses en la región.
  • Se reportan más de 200 fallecidos y cientos de heridos, principalmente en territorio iraní.
  • Israel activó estado de emergencia y cerró temporalmente su espacio aéreo.
  • México, a través de la Presidencia y la SRE, llamó a frenar la escalada y privilegiar el diálogo.

Con estos posicionamientos, el gobierno mexicano reiteró que su política exterior se mantendrá alineada con la búsqueda de soluciones pacíficas, evitando confrontaciones y promoviendo la estabilidad internacional en un contexto de creciente tensión global.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMedio OrienteSecretaría de Relaciones ExterioresGobierno de MéxicoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

El reporte del estado del oxígeno se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad

Cómo se encuentra la calidad

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en CDMX y Edomex hoy 1 de marzo: cierran autopista México - Cuernavaca

Consulta el estado actual de vías federales y estatales antes de salir a carretera

Bloqueos, manifestaciones y accidentes en

Temblor hoy 1 de marzo en México: se registran más de 7 mil réplicas del sismo en San Marcos, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor hoy 1 de marzo

Hoy No Circula: evita multas este lunes en el Valle de México y de Toluca

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula: evita multas

Shakira manda amoroso mensaje a quienes acamparon y ya la esperan en el Zócalo: “Los estoy viendo en vivo”

La artista se mostró conmovida ante quienes han acampado en la plancha del zócalo capitalino a la espera de su concierto masivo

Shakira manda amoroso mensaje a
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Sabían que eras un chingón,

“Sabían que eras un chingón, sabían que ibas a ganar”: Grecia Quiroz publica mensaje a 4 meses del asesinato de Carlos Manzo

Acta de defunción confirma que “El Mencho” murió por múltiples disparos en Tapalpa

Tras abatimiento de “El Mencho”, estos son los narcos de alto perfil que quedan en el mapa criminal

Atacan a tiros a Nahúm Álvarez, exalcalde de Ixtaczoquitlán en Veracruz

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja un presunto criminal abatido en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Shakira manda amoroso mensaje a

Shakira manda amoroso mensaje a quienes acamparon y ya la esperan en el Zócalo: “Los estoy viendo en vivo”

Burbujas en la orina: lo que revelan sobre tu salud y los alimentos clave para cuidar tus riñones

Shakira en el Zócalo de la CDMX 2026 en vivo: espacios principales al escenario ya están llenos

Hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto es hospitalizada de emergencia

Cynthia Klitbo hace advertencia a quienes manchan la memoria de Carmen Salinas vinculándola con tráfico de menores

DEPORTES

David Faitelson pide prestar más

David Faitelson pide prestar más atención a lo que suceda en México que en otras partes del mundo previo al Mundial 2026

Cuáles son los rivales más peligrosos para México en el Clásico Mundial de Beisbol

Terence Crawford confiesa por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez: “Es un gran peleador”

México vs Santa Lucía: cuándo y dónde ver el juego de las eliminatorias rumbo al Mundial Femenil 2027

Devin Haney se rinde ante Vaquero Navarrete tras su triunfo contra Sugar Núñez por nocaut técnico: “Es un monstruo”