México

Nodal cancela conciertos y surgen versiones de boda con Ángela Aguilar

Las cancelaciones en Tampico, Puebla y Acapulco disparan sospechas de que Christian Nodal y Ángela Aguilar preparan una boda

Guardar
Ángela Aguilar y Christian Nodal en Navidad. (Instagram)
Ángela Aguilar y Christian Nodal en Navidad. (Instagram)

El lanzamiento de “Un vals” coloca a Christian Nodal y Ángela Aguilar en el centro de la conversación, mientras el tema alimenta especulaciones sobre una boda por la iglesia prevista para mayo.

La portada del sencillo exhibe dos anillos de boda y un anillo de compromiso, lo que refuerza la narrativa sobre la relación sentimental entre ambos intérpretes.

En plataformas muestra símbolos matrimoniales y, en la publicación del estreno, Christian Nodal utilizó un emoji de anillo de compromiso.

El cantante señala: “Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón tanto como a mí”.

En redes sociales, Ángela Aguilar comparte la misma imagen y responde con un emoji de corazón blanco.

El estreno de “Un vals” fue posterior a la cancelación del concierto de Nodal en Tampico, programado para el 2 de abril. El comunicado oficial atribuye la suspensión a motivos de logística del artista, deslindando a los organizadores y autoridades locales de cualquier responsabilidad.

Hasta el momento, no se ha anunciado nueva fecha para el evento ni se han precisado otros motivos.

Cartel oficial azul oscuro con texto blanco anunciando la reprogramación del concierto de Christian Nodal en el Centro de Espectáculos Tampico 2026 por logística. Incluye detalles de reembolso
Comunicado oficial anuncia que el concierto de Christian Nodal programado para el 02 de abril en el Centro de Espectáculos de Tampico ha sido reprogramado hasta nuevo aviso (Centro de Espectáculos Tampico)

La cancelación de conciertos alimenta versiones sobre boda por la iglesia y venta de exclusiva

El periodista Javier Ceriani sostiene que la cancelación estaría vinculada a la planeación de una boda por la iglesia entre Nodal y Ángela Aguilar, programada tentativamente para mayo de 2026. Ceriani afirma que la familia Aguilar estaría negociando la venta de la exclusiva de la ceremonia por un monto de 5 millones de pesos, con acercamientos a Televisa, Univisión, Telemundo y TV Azteca.

Ninguna de las partes involucradas ha confirmado públicamente estos acuerdos.

Revistas como TVNotas y Quién reportan sobre los rumores en torno a la posible celebración de una boda por la iglesia y la venta de la exclusiva, aunque hasta el momento ni los artistas ni sus representantes confirman la realización de la ceremonia o algún acuerdo comercial.

Especulaciones sobre una boda por la iglesia y antecedentes civiles

Primer plano en blanco y negro de Christian Nodal con tatuajes faciales, y Ángela Aguilar en un vestido de encaje, con su mano anillada sobre la mejilla de Nodal
Los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar aparecen juntos en una fotografía en blanco y negro que ha desatado rumores de futura boda por la iglesia (Instagram)

Las versiones sobre una boda por la iglesia toman fuerza luego de que, en julio de 2024, Nodal y Ángela Aguilar contrajeron matrimonio civil sin atuendos tradicionales.

Una fotografía compartida por Ángela Aguilar en su canal de WhatsApp reaviva el debate, pues algunos seguidores interpretan que el cuadro en la imagen muestra a la pareja vestida de novios.

Hasta el momento, ni Nodal ni Aguilar han confirmado la celebración de una ceremonia por la iglesia.

Las hipótesis en redes sociales apuntan a una posible ceremonia en mayo o a un evento privado en Roma, pero no existe confirmación oficial.

Cancelaciones previas y rumores sobre baja venta de boletos

Además del concierto en Tampico, Christian Nodal canceló presentaciones programadas para el 20 de marzo en Puebla y el 28 de marzo en Acapulco. La boletera FunTicket informa que la decisión se debe a razones logísticas ajenas al artista y a la promotora.

Sin embargo, en redes sociales circulan versiones sobre una presunta baja venta de boletos, aunque no existe confirmación oficial sobre este motivo.

El contexto mediático incluye también la polémica reciente del cantante con su expareja Cazzu por presunta violencia vicaria, lo que ha generado opiniones divididas entre el público y ha colocado nuevamente a Nodal en el centro del debate.

Temas Relacionados

Christian NodalAngela AguilarBodaCazzuConciertos Mexicomexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Inhabilitan túnel para cruzar migrantes hacia EEUU ubicado en Nogales, Sonora: hay un detenido

El cruce ilegal tiene un diámetro de 79 metros

Inhabilitan túnel para cruzar migrantes hacia EEUU ubicado en Nogales, Sonora: hay un detenido

Aitana anuncia su “Cuarto Azul World Tour” en México: fechas, ciudades, ventas y preventas de boletos

La española dará cinco conciertos en distintos puntos del país

Aitana anuncia su “Cuarto Azul World Tour” en México: fechas, ciudades, ventas y preventas de boletos

Plan B electoral rompe récord: 17 congresos lo avalan en fast-track en solo 12 horas

La iniciativa electoral superó el mínimo constitucional en tiempo inédito, en medio de críticas y confrontaciones

Plan B electoral rompe récord: 17 congresos lo avalan en fast-track en solo 12 horas

Lluvias siguen en CDMX: activan alerta amarilla en estas seis alcaldías por precipitaciones con granizo este jueves 9 de abril

Protección Civil de la Ciudad de México lanzó recomendaciones a la población por las precipitaciones esperadas

Lluvias siguen en CDMX: activan alerta amarilla en estas seis alcaldías por precipitaciones con granizo este jueves 9 de abril

No es solo la diabetes: otros problemas de salud que causan sed excesiva

Una sensación persistente de querer beber agua puede revelar trastornos de salud que merecen atención y no siempre están relacionados con la diabetes

No es solo la diabetes: otros problemas de salud que causan sed excesiva
MÁS NOTICIAS

NARCO

Inhabilitan túnel para cruzar migrantes hacia EEUU ubicado en Nogales, Sonora: hay un detenido

Inhabilitan túnel para cruzar migrantes hacia EEUU ubicado en Nogales, Sonora: hay un detenido

Revelan a nuevo implicado en el asesinato de Carlos Manzo: debilitan célula crimina de “El Licenciado”

Tras matarlos les cortaron las orejas como trofeos: así fue como sicarios de Los Chapitos capturaron a célula de Los Cabrera

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

Asesinan a niño de 7 años en Gómez Palacio, Durango: mujer resulta herida en ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Aitana anuncia su “Cuarto Azul World Tour” en México: fechas, ciudades, ventas y preventas de boletos

Aitana anuncia su “Cuarto Azul World Tour” en México: fechas, ciudades, ventas y preventas de boletos

“Malcolm el de en medio” regresa: cuándo y dónde se estrenan en México los nuevos capítulos y en qué canal ver la serie original

Alejandra Ley, actriz de ‘La Oficina’, pide a Sheinbaum intervenir por violencia de género en la ANDA

Pulso GNP 2026: fechas, preventa y todo lo que debes saber del festival en Querétaro

Tito Fuentes aclara cuál es su estado de salud ante rumores de una nueva crisis médica

DEPORTES

Selección de Canadá: ¿Qué es la lesión de isquiotibiales que acecha a Alphonso Davies?

Selección de Canadá: ¿Qué es la lesión de isquiotibiales que acecha a Alphonso Davies?

Agotados los boletos para el Mexico Open 2026: ya no hay entradas para el fin de semana

Mundial 2026: así ha sido el camino de la Selección de Canadá en sus partidos previo al debut contra Bosnia

Japón presenta uniforme para el Mundial 2026 con inspiración en el anime

¿Cómo le fue a los equipos mexicanos en los cuartos de final de ida de la CONCACAF Champions Cup?