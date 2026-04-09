Nodal cancela conciertos y surgen versiones de boda con Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal en Navidad. (Instagram)

El lanzamiento de “Un vals” coloca a Christian Nodal y Ángela Aguilar en el centro de la conversación, mientras el tema alimenta especulaciones sobre una boda por la iglesia prevista para mayo.

La portada del sencillo exhibe dos anillos de boda y un anillo de compromiso, lo que refuerza la narrativa sobre la relación sentimental entre ambos intérpretes.

En plataformas muestra símbolos matrimoniales y, en la publicación del estreno, Christian Nodal utilizó un emoji de anillo de compromiso.

El cantante señala: “Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón tanto como a mí”.

En redes sociales, Ángela Aguilar comparte la misma imagen y responde con un emoji de corazón blanco.

El estreno de “Un vals” fue posterior a la cancelación del concierto de Nodal en Tampico, programado para el 2 de abril. El comunicado oficial atribuye la suspensión a motivos de logística del artista, deslindando a los organizadores y autoridades locales de cualquier responsabilidad.

Hasta el momento, no se ha anunciado nueva fecha para el evento ni se han precisado otros motivos.

Comunicado oficial anuncia que el concierto de Christian Nodal programado para el 02 de abril en el Centro de Espectáculos de Tampico ha sido reprogramado hasta nuevo aviso (Centro de Espectáculos Tampico)

La cancelación de conciertos alimenta versiones sobre boda por la iglesia y venta de exclusiva

El periodista Javier Ceriani sostiene que la cancelación estaría vinculada a la planeación de una boda por la iglesia entre Nodal y Ángela Aguilar, programada tentativamente para mayo de 2026. Ceriani afirma que la familia Aguilar estaría negociando la venta de la exclusiva de la ceremonia por un monto de 5 millones de pesos, con acercamientos a Televisa, Univisión, Telemundo y TV Azteca.

Ninguna de las partes involucradas ha confirmado públicamente estos acuerdos.

Revistas como TVNotas y Quién reportan sobre los rumores en torno a la posible celebración de una boda por la iglesia y la venta de la exclusiva, aunque hasta el momento ni los artistas ni sus representantes confirman la realización de la ceremonia o algún acuerdo comercial.

Especulaciones sobre una boda por la iglesia y antecedentes civiles

Los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar aparecen juntos en una fotografía en blanco y negro que ha desatado rumores de futura boda por la iglesia (Instagram)

Las versiones sobre una boda por la iglesia toman fuerza luego de que, en julio de 2024, Nodal y Ángela Aguilar contrajeron matrimonio civil sin atuendos tradicionales.

Una fotografía compartida por Ángela Aguilar en su canal de WhatsApp reaviva el debate, pues algunos seguidores interpretan que el cuadro en la imagen muestra a la pareja vestida de novios.

Hasta el momento, ni Nodal ni Aguilar han confirmado la celebración de una ceremonia por la iglesia.

Las hipótesis en redes sociales apuntan a una posible ceremonia en mayo o a un evento privado en Roma, pero no existe confirmación oficial.

Cancelaciones previas y rumores sobre baja venta de boletos

Además del concierto en Tampico, Christian Nodal canceló presentaciones programadas para el 20 de marzo en Puebla y el 28 de marzo en Acapulco. La boletera FunTicket informa que la decisión se debe a razones logísticas ajenas al artista y a la promotora.

Sin embargo, en redes sociales circulan versiones sobre una presunta baja venta de boletos, aunque no existe confirmación oficial sobre este motivo.

El contexto mediático incluye también la polémica reciente del cantante con su expareja Cazzu por presunta violencia vicaria, lo que ha generado opiniones divididas entre el público y ha colocado nuevamente a Nodal en el centro del debate.