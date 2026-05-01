BTS en México 2026: anuncian pop-up store y exposición en CDMX, así puedes registrarte

La Pop-Up Store oficial de BTS llega a la Ciudad de México en mayo de 2025 como parte del ARIRANG Tour (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pop-Up Store oficial de BTS llega a la Ciudad de México el 8 de mayo de 2025. El evento marca el regreso del grupo surcoreano después de 9 años, durante sus tres conciertos en el Estadio GNP, donde más de 60 mil asistentes por fecha vivirán la experiencia del ARIRANG Tour.

Las entradas para los conciertos se agotaron y la tienda temporal será una de las principales actividades paralelas para el ARMY, que solo podrá acceder mediante registro previo el 1 de mayo. La agencia organizadora exige registro individual por horario, con cupo limitado, y advierte que no habrá acceso sin RSVP.

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El lugar elegido para la tienda es Colima 194, en la colonia Roma Norte. La Pop-Up funcionará del 8 al 11 de mayo, en el marco de la visita de BTS al país. La dinámica de reserva se realizará desde las 12:00 del 1 de mayo, únicamente mediante Weverse Spot, y cada fan podrá escoger fecha y hora dentro de los horarios disponibles.

La Pop-Up Store BTS funcionará del 8 al 11 de mayo en Colima 194, Roma Norte, con cupo limitado y reservas por horario específico (X)

El RSVP es obligatorio; sin ese registro no se permitirá la entrada, de acuerdo con la agencia, que difundió la convocatoria desde sus redes oficiales.

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Productos, dinámicas y logística de la Pop-Up Store de BTS en CDMX

La Pop-Up Store ofrecerá mercancía oficial exclusiva del álbum y el tour ARIRANG. Esto incluye playeras, sudaderas, accesorios y las tres versiones del álbum: Rooted in Korea, Rooted in Music y Living Legend.

ARMY México podrá acceder a la tienda temporal de BTS únicamente mediante registro previo obligatorio a través de Weverse Spot (X)

Cada edición incluye una photocard aleatoria por cada álbum adquirido. Los productos se venderán únicamente en la tienda, sin preventa y con un límite de una pieza por modelo por persona para evitar la concentración de compras en los primeros horarios. Además, la organización distribuirá el stock de productos por horario para dar oportunidad a distintos turnos de asistentes.

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Durante los cuatro días del evento habrá una exposición temática sobre el concepto de Arirang, y la venta de los productos estará sujeta a disponibilidad, ya que se prevé que algunas piezas sean limitadas y que se agreguen productos sorpresa conforme transcurran las jornadas.

Para asistir a la Pop-Up Store de BTS en CDMX es necesario llegar diez minutos antes del turno seleccionado y presentar confirmación de reserva (X)

La mercancía referente al tour oficial de BTS solo se podrá adquirir en el estadio durante los conciertos; en la Pop-Up estará disponible solo el stock especial designado para la tienda temporal.

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Para acceder, cada asistente deberá llegar diez minutos antes de su turno seleccionado. Aunque la agencia aún no informa sobre los precios finales ni sobre un límite general de compra en dinero, sí determina la restricción de una sola pieza por modelo, y no habrá entrega anticipada de mercancía.

Para asistir a la Pop-Up Store de BTS en CDMX es necesario llegar diez minutos antes del turno seleccionado y presentar confirmación de reserva (X)

El regreso de BTS y la apuesta de HYBE Latam por experiencias exclusivas en México

El regreso de BTS a México ocurre después de nueve años desde la última presentación grupal en el país, que se realizó en 2017. Este arribo coincide con la expansión de HYBE Latam, filial de la agencia del grupo, que comenzó a ofrecer en el país experiencias habituales en Corea o Estados Unidos, como Pop-Up Stores y exposiciones temáticas.

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El ARMY mexicano será el primero en América Latina que vivirá el show de ARIRANG y participará en una Pop-Up oficial ligada a la gira.

La venta de productos en la Pop-Up Store estará sujeta a disponibilidad y solo se permitirá una pieza por modelo y persona (X)

Para participar en la Pop-Up, las y los fans deben tener una cuenta en Weverse; la membresía no es obligatoria para el registro. El acceso será solo con reserva válida y confirmación mediante la plataforma.

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