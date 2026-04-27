México

La 4T aumenta la deuda de México: ¿De cuánto ha sido la perdida?

Este daño en la economía mexicana se da principalmente por un mal financiamiento en la banca comercial y otras instituciones financieras

Guardar
Claudia Sheinbaum - AMLO - México
Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador (@Claudiashein)

Durante la famosa administración de la 4T, liderada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el exmandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han registrado perdidas de al menos 11.3 billones de pesos, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Este daño en la economía mexicana se da principalmente por un mal financiamiento en la banca comercial y otras instituciones financieras del país, las cuales sostienen el gasto público.

Según el Consejo, a lo largo de los últimos 7 años, la deuda acumulada oscila en más de 11 billones de pesos mexicanos, superando la cifra de 10.8 billones reportada hasta el 2018.

Aumento de la deuda para 2027

Asimismo, señaló que la falta de recursos y los ingresos limitados podrían incrementar los niveles de un compromiso económico en México, en línea con lo planteado en los Pre-Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Derivado de esto, se prevé que este monto alcance el 55% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2027. Este escenario refleja la presión que enfrentan las finanzas públicas ante la necesidad de mayores fondos.

“En términos absolutos, la deuda del gobierno de México será de 21.8 billones de pesos. Esto significa que tan solo en 2027 la deuda habrá aumentado en 1.6 billones de pesos y 4.4 billones en los primeros tres años de este gobierno”, advirtió el organismo.

Una cartera de cuero negro con varios billetes de peso mexicano de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos asomando
Deuda en México

La primera propuesta del Presupuesto 2027 plantea medidas para avanzar en la consolidación fiscal, aunque evidencia limitaciones del gobierno para cubrir completamente las necesidades del país.

Tras esto la Secretaría de Hacienda prevé un mayor dinamismo económico para este 2026, lo que permitiría un incremento de 2.1% en los ingresos tributarios.

Sin embargo, este aumento se vería contrarrestado por una caída de 23.8% en los ingresos petroleros. En consecuencia, los recursos totales registrarían una disminución de 1.4%, lo que refleja la necesidad de obtener recursos adicionales para atender las demandas del sector público, según el CEESP.

Asimismo, para el próximo año, los ingresos por impuestos aumentarán gracias al crecimiento de la economía de México, pero también serán resultado de una mayor actividad y control en el sistema fiscal, como ha ocurrido en los últimos periodos.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAndrés Manuel López ObradorAMLOdeudaeconomía mexicana4Tmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

CNTE anuncia marcha para el 1 de mayo y posibles manifestaciones durante el Mundial

Prevé movilizaciones en varios estados del país

CNTE anuncia marcha para el 1 de mayo y posibles manifestaciones durante el Mundial

Captura de “Metro 9” exhibe estructura de mando de “Los Metros” en Reynosa

Identificado como Alexander “N”, el detenido fue señalado por fuentes de seguridad como un objetivo prioritario dentro de la estructura criminal

Captura de “Metro 9” exhibe estructura de mando de “Los Metros” en Reynosa

Bingsu coreano: receta refrescante y fácil para preparar en casa

Postre helado de origen asiático con frutas y base ligera, ideal para disfrutar en climas cálidos

Bingsu coreano: receta refrescante y fácil para preparar en casa

Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Terminó la Fase Regular del campeonato y ahora comenzará la Fiesta Grande del futbol mexicano

Dónde y cómo se podrán ver los partidos de los Cuartos de Final del Clausura 2026

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este día

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este día
MÁS NOTICIAS

NARCO

Captura de “Metro 9” exhibe estructura de mando de “Los Metros” en Reynosa

Captura de “Metro 9” exhibe estructura de mando de “Los Metros” en Reynosa

Farías Laguna compareció ante juez en Argentina: tienen 60 días para definir si es extraditado a México

Localizan dos cuerpos con huellas de violencia en zona rural de Aguaruto, al poniente de Culiacán

“No hay de otra”: Sheinbaum apunta a la Fiscalía de Chihuahua o al Secretario de Seguridad estatal por operación de la CIA

Captura del líder de “Los Metros” en Reynosa provocó bloqueos, incendios y destrucción de cámaras de vigilancia en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Critican a Ricardo Pérez y Slobotzky por polémica narración en Supernova: Génesis 2026

Critican a Ricardo Pérez y Slobotzky por polémica narración en Supernova: Génesis 2026

Quién fue el segundo eliminado de ‘La Mansión VIP’, polémico reality de HotSpanish

Bárbara de Regil sorprende por su gran parecido con John Lennon: memes, burlas y más sobre su grave error viral

¡Tulio, estamos al aire! Dónde ver a 31 minutos sin pisar el Zócalo

¿Quién es Victoria Kühne? La CEO que conquista la música y el corazón de Cristian Castro

DEPORTES

Horarios confirmados para los cuartos de final de la Liga Mx

Horarios confirmados para los cuartos de final de la Liga Mx

Tato Noriega deja de ser el Presidente Deportivo de los Rayados de Monterrey

David Faitelson se disculpa con José Ramón Fernández tras señalamientos de presunto abuso: “Me equivoqué”

Critican a Ricardo Pérez y Slobotzky por polémica narración en Supernova: Génesis 2026

Quién es Josh Cuevas, jugador con raíces mexicanas que fue seleccionado por los Baltimore Ravens