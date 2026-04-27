La 4T aumenta la deuda de México: ¿De cuánto ha sido la perdida?

Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador (@Claudiashein)

Durante la famosa administración de la 4T, liderada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el exmandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han registrado perdidas de al menos 11.3 billones de pesos, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Este daño en la economía mexicana se da principalmente por un mal financiamiento en la banca comercial y otras instituciones financieras del país, las cuales sostienen el gasto público.

Según el Consejo, a lo largo de los últimos 7 años, la deuda acumulada oscila en más de 11 billones de pesos mexicanos, superando la cifra de 10.8 billones reportada hasta el 2018.

Aumento de la deuda para 2027

Asimismo, señaló que la falta de recursos y los ingresos limitados podrían incrementar los niveles de un compromiso económico en México, en línea con lo planteado en los Pre-Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Derivado de esto, se prevé que este monto alcance el 55% del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2027. Este escenario refleja la presión que enfrentan las finanzas públicas ante la necesidad de mayores fondos.

“En términos absolutos, la deuda del gobierno de México será de 21.8 billones de pesos. Esto significa que tan solo en 2027 la deuda habrá aumentado en 1.6 billones de pesos y 4.4 billones en los primeros tres años de este gobierno”, advirtió el organismo.

Deuda en México

La primera propuesta del Presupuesto 2027 plantea medidas para avanzar en la consolidación fiscal, aunque evidencia limitaciones del gobierno para cubrir completamente las necesidades del país.

Tras esto la Secretaría de Hacienda prevé un mayor dinamismo económico para este 2026, lo que permitiría un incremento de 2.1% en los ingresos tributarios.

Sin embargo, este aumento se vería contrarrestado por una caída de 23.8% en los ingresos petroleros. En consecuencia, los recursos totales registrarían una disminución de 1.4%, lo que refleja la necesidad de obtener recursos adicionales para atender las demandas del sector público, según el CEESP.

Asimismo, para el próximo año, los ingresos por impuestos aumentarán gracias al crecimiento de la economía de México, pero también serán resultado de una mayor actividad y control en el sistema fiscal, como ha ocurrido en los últimos periodos.