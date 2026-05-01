31 minutos en México: las canciones más escuchadas en Spotify en 2026

La agrupación ficticia, nacida del show, llevó sus melodías a escenarios de toda América Latina y alcanzó millones de reproducciones en plataformas digitales. (31 Minutos: Calurosa Navidad Prime Video)

El fenómeno latinoamericano 31 minutos que surgió en Chile como un programa infantil de marionetas y sátira televisiva se ha convertido en todo un fenómeno en la cultura popular.

Creado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano en 2003, han logrado desde entonces cautivar con su humor y canciones originales que conectaron con varias generaciones.

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La agrupación ficticia, nacida del show, llevó sus melodías a escenarios de toda América Latina y alcanzó millones de reproducciones en plataformas digitales.

De la televisión a los escenarios y el cine: la expansión de 31 minutos

31 Minutos: Calurosa Navidad. (Cortesía: Prime Video)

El recorrido de 31 minutos comenzó como un noticiero paródico en Televisión Nacional de Chile (TVN), donde personajes como Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Policarpo Avendaño se convirtieron en referentes populares.

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El éxito televisivo impulsó la publicación de discos con las canciones originales y abrió las puertas a presentaciones en vivo dentro y fuera de Chile.

Las giras internacionales de la banda incluyeron países como México, Colombia, Argentina y España, con funciones agotadas y públicos de todas las edades.

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En 2008, la llegada al cine con “31 minutos: la película” marcó un nuevo hito. La producción conservó el humor y la estética original, y reforzó el repertorio musical al incluir temas en la banda sonora.

Posteriormente, el grupo diversificó su propuesta con espectáculos como “Radio Guaripolo”, “Romeo y Julieta” y “Tremendo Tulio Tour”, adaptando su formato a grandes escenarios y festivales culturales.

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Su más reciente incursión en las pantallas fue en la película Calurosa Navidad, dónde participó como estrella invitada Julieta Venegas.

Canciones más populares en Spotify en 2026

Las canciones más reproducidas de 31 minutos en Spotify durante 2026 muestran la vigencia de sus clásicos y la fuerza de sus éxitos recientes.

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Entre los temas con mayor número de escuchas figuran:

“Arwrarwrirwrarwro” (22 millones)

“Son pololos” (19 millones)

“Señora, devuélvame la pelota” (18 millones)

“Mi muñeca me habló” (17 millones)

“Mi mamá me lo teje todo” (13 millones).

Datos actuales de la plataforma ubican también a

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“Mi Equilibrio Espiritual” con 9,7 millones de reproducciones, y a

“Doggy Style” y “Bailan sin cesar” por encima de los siete millones cada una.

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Setlist en conciertos y shows recientes

Durante 2026, 31 minutos llevó su gira “Radio Guaripolo II” a escenarios principales de México, como el Auditorio Nacional (Ocesa)

Durante 2026, 31 minutos llevó su gira “Radio Guaripolo II” a escenarios principales de México, como el Auditorio Nacional y una mega presentación el Zócalo de la Ciudad de México.

El repertorio recurrente del show incluye piezas como “Cebollas me encanta”, “Mr. Guantecillo”, “Mi castillo de blanca arena”, “La señora interesante”, “Mundo interior”, “Mi mamá me lo teje todo”, “El huerfadrino”, “Tangananica, tangananá”, “Son pololos”, “Objeción denegada”, “Nunca me he sacado un siete”, “El cuco”, “Mi equilibrio espiritual”, “Ratoncitos”, “Bailan sin César”, “Arwrarwrirwrarwro”, “Mi muñeca me habló” y “Yo nunca vi televisión (y luego sí pero después no)”.

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Listados y encuestas, como la de Cadem en 2025 y publicaciones de Rolling Stone, posicionaron a “Mi muñeca me habló” como la favorita del público, seguida de “Bailan sin cesar” y “Yo nunca vi televisión”. (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

Clásicos reconocidos y listas históricas

Listados y encuestas, como la de Cadem en 2025 y publicaciones de Rolling Stone, posicionaron a “Mi muñeca me habló” como la favorita del público, seguida de “Bailan sin cesar” y “Yo nunca vi televisión”. Otros títulos habituales en estos conteos fueron “Tangananica Tangananá”, “Mi equilibrio espiritual”, “Señora, devuélvame la pelota”, “Objeción denegada” y “El dinosaurio Anacleto”. Wikipedia y la discografía oficial verifican que estos temas sobresalen en la trayectoria del grupo.

Contexto de impacto generacional

Las melodías de 31 minutos cruzaron generaciones y se instalaron en la memoria colectiva de niños y adultos en América Latina. (Gob CDMX)

Las melodías de 31 minutos cruzaron generaciones y se instalaron en la memoria colectiva de niños y adultos en América Latina.

En los conciertos recientes, los organizadores subrayaron la oportunidad de reunir a públicos diversos alrededor de personajes emblemáticos y repertorios reconocidos. La permanencia de estos títulos en Spotify y en presentaciones de 2026 son muestra de su arraigo y presencia en la cultura popular.