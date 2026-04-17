México

Estudiantes del IPN toman las instalaciones de Canal Once

Las y los alumnos decidieron hacer una protesta en el Casco de Santo Tomás

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Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro

Estudiantes organizados de la Facultad de Ciencias Biológicas realizaron una asamblea y decidieron protestar dentro de las instalaciones de Canal Once.

Entre sus demandas están la obsolencia de instalaciones y falta de insumos.

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