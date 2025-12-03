México

Fundación Politécnico emprende acciones legales contra director del IPN por presunto peculado

Se dio a conocer que interpusieron una demanda civil y una denuncia penal contra Arturo Reyes Sandoval, a quien también acusan de supuesto “tráfico de influencias”

Fundación Politécnico denunció y demandó
Fundación Politécnico denunció y demandó al director del IPN, Arturo Reyes Sandoval. (Gobierno de México)

Las recientes acciones legales emprendidas por la Fundación Politécnico contra el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), dadas a conocer este martes 2 de diciembre de 2025, han marcado un nuevo capítulo pone en entredicho la gestión del actual directivo y las afectaciones que podrían generarse hacia la comunidad estudiantil.

Acciones penales y civiles ante la FGR contra director del IPN

La asociación civil formalizó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia penal, además de presentar una demanda civil contra Arturo Reyes Sandoval, director general del IPN, por presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones, según lo planteado en el comunicado oficial de la fundación.

Claudia Roberta Paniagua, directora ejecutiva de la organización, señaló que las denuncias son consecuencia de una “ serie de irregularidades, incumplimientos y disposiciones arbitrarias impuestas unilateralmente por el funcionario”, las cuales, sostuvo, impactan de forma negativa en el funcionamiento, el patrimonio y las operaciones habituales de la Fundación Politécnico.

En el documento, Roberta Paniagua detalló que el 4 de julio, el director del IPN dispuso unilateralmente la terminación del Convenio General de Colaboración entre el instituto y la fundación.

La directiva recalcó que esta decisión se realizó “de manera defectuosa, unilateral y sin formalidad legal alguna”. Desde la perspectiva de la asociación civil, dicho acto viola la relación institucional entre las partes y, enfatiza que esto “perjudica nuestro objeto social como asociación”.

Fundación Politécnico apoya de distintas
Fundación Politécnico apoya de distintas formas a estudiantes del IPN.

Una nueva asociación y “uso ilícito de atribuciones”, presuntas acciones de Reyes Sandoval

La fundación también apuntó hacia la reciente constitución de la asociación “Corazón Guinda y Blanco”, que según las afirmaciones de Roberta Paniagua, fue promovida por Arturo Reyes Sandoval “mediante tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones”.

La directora subrayó que el patronato de la nueva organización no cuenta con autorización oficial como donataria autorizada, lo que, a su juicio, significa un uso ilícito de atribuciones propias de la Fundación Politécnico. Además, sostuvo: “Personal del instituto ha solicitado donativos dolosamente, haciendo creer a los donantes que somos la misma Asociación”.

Han solicitado transferir recursos económicos a otra asociación

De manera reciente, la Fundación Politécnico recibió tres comunicaciones provenientes de la Escuela de Enfermería y Obstetricia, de la directora del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 14 y del director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 4, afirman en el comunicado.

Todos estos documentos, en opinión de la fundación, solicitaban de manera “fraudulenta y contraviniendo sus estatutos”, así como el convenio de colaboración, que los recursos económicos fueran enviados a una cuenta bancaria de la asociación “Corazón Guinda y Blanco”.

Por otro lado, Roberta Paniagua agregó que, en contravención del convenio vigente, Reyes Sandoval solicitó a BBVA cancelar el uso de la “Tarjeta IPN”, producto financiero empleado históricamente por la fundación para el otorgamiento de donativos en equipos, becas e instalaciones que benefician a la comunidad estudiantil a través del mecanismo de “rebate o reembolso”.

Temas Relacionados

IPNArturo Reyes SandovalFundación PolitécnicoPeculadoTráfico de InfluenciasPolítica Mexicanamexico-noticias

