Consumidores presentan quejas contra Whirlpool por fallas en productos: aumentan las denuncias ante Profeco

Consumidores presentan quejas contra Whirlpool

Durante los últimos días, consumidores han manifestado por medio de redes sociales múltiples quejas por fallas en los productos electrodomésticos de la marca Whirlpool, de las cuales en su mayoría han derivado en denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“@WhirlpoolMX @Profeco los peores productos y de verdad el peor servicio que existe…. Son unos rateros tramposos, venden productos que no sirven y aunque tienes la garantía no quieren cambiarlos”, escribió un usuario en la plataforma de X.

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Mientras que otro cliente señaló que las lavadoras nuevas no funcionan correctamente y aseguró que los técnicos no han logrado resolver el problema después de algunos días.

Hasta el momento, el sello sigue acumulando quejas, principalmente por los fallos en el funcionamiento de sus electrodomésticos, el incumplimiento de las pólizas de seguro y la deficiente atención al cliente, especialmente en las citas programadas para que el personal acuda a los domicilios para darle solución al inconveniente.

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“@WhirlpoolMX No puedo creer que me estafó Whirpool con una póliza de servicio y nadie se hace responsable, quedan en que me van a llamar y nada y pasan los MESES y no veo intensión por resolver. Pésimo servicio y tengo todo documento”, publicó una consumidora en redes sociales.

Lavadora de Whirlpool

Juez admite la demanda de Profeco contra Whirlpool

Un juez federal con sede en Monterrey, Nuevo León, admitió una demanda de acción colectiva promovida por la Profeco contra Whirlpool México, S. de R.L. de C.V., derivada de incumplimientos registrados entre 2022 y 2024 que han afectado a 112 familias mexicanas.

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El recurso fue presentado en agosto de 2024 tras detectarse irregularidades en operaciones realizadas a través de plataformas digitales de la empresa, conocida como Whirlpool o Kitchenaid. Entre las principales inconformidades se encuentran el incumplimiento de promociones, la falta de entrega de productos y la cancelación unilateral de compras sin autorización de los clientes.

Demanda colectiva busca proteger derechos de consumidores en línea

La autoridad indicó que estas prácticas podrían constituir violaciones a los derechos de los compradores, por lo que impulsó una acción colectiva para agrupar a los afectados y buscar una resolución conjunta. Asimismo, hizo un llamado a la población que haya enfrentado situaciones similares a sumarse al proceso, siempre que cumpla con los criterios establecidos. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos a través del Portal de Acciones Colectivas o comunicarse con la dependencia para recibir orientación. Con esta medida, se busca reforzar la protección de los consumidores en el comercio electrónico.

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