México

Consumidores presentan quejas contra Whirlpool por fallas en productos: aumentan las denuncias ante Profeco

Los incumplimientos registrados entre 2022 y 2024 que han afectado a 112 familias mexicanas

Guardar
Consumidores presentan quejas contra Whirlpool
Consumidores presentan quejas contra Whirlpool

Durante los últimos días, consumidores han manifestado por medio de redes sociales múltiples quejas por fallas en los productos electrodomésticos de la marca Whirlpool, de las cuales en su mayoría han derivado en denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“@WhirlpoolMX @Profeco los peores productos y de verdad el peor servicio que existe…. Son unos rateros tramposos, venden productos que no sirven y aunque tienes la garantía no quieren cambiarlos”, escribió un usuario en la plataforma de X.

PUBLICIDAD

Mientras que otro cliente señaló que las lavadoras nuevas no funcionan correctamente y aseguró que los técnicos no han logrado resolver el problema después de algunos días.

Hasta el momento, el sello sigue acumulando quejas, principalmente por los fallos en el funcionamiento de sus electrodomésticos, el incumplimiento de las pólizas de seguro y la deficiente atención al cliente, especialmente en las citas programadas para que el personal acuda a los domicilios para darle solución al inconveniente.

PUBLICIDAD

“@WhirlpoolMX No puedo creer que me estafó Whirpool con una póliza de servicio y nadie se hace responsable, quedan en que me van a llamar y nada y pasan los MESES y no veo intensión por resolver. Pésimo servicio y tengo todo documento”, publicó una consumidora en redes sociales.

Lavadora de Whirlpool
Lavadora de Whirlpool

Juez admite la demanda de Profeco contra Whirlpool

Un juez federal con sede en Monterrey, Nuevo León, admitió una demanda de acción colectiva promovida por la Profeco contra Whirlpool México, S. de R.L. de C.V., derivada de incumplimientos registrados entre 2022 y 2024 que han afectado a 112 familias mexicanas.

El recurso fue presentado en agosto de 2024 tras detectarse irregularidades en operaciones realizadas a través de plataformas digitales de la empresa, conocida como Whirlpool o Kitchenaid. Entre las principales inconformidades se encuentran el incumplimiento de promociones, la falta de entrega de productos y la cancelación unilateral de compras sin autorización de los clientes.

Demanda colectiva busca proteger derechos de consumidores en línea

La autoridad indicó que estas prácticas podrían constituir violaciones a los derechos de los compradores, por lo que impulsó una acción colectiva para agrupar a los afectados y buscar una resolución conjunta. Asimismo, hizo un llamado a la población que haya enfrentado situaciones similares a sumarse al proceso, siempre que cumpla con los criterios establecidos. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos a través del Portal de Acciones Colectivas o comunicarse con la dependencia para recibir orientación. Con esta medida, se busca reforzar la protección de los consumidores en el comercio electrónico.

Temas Relacionados

ProfecoWhirlpoolconsumidoreselectrodomésticosmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México sube en ranking de libertad de prensa, pero se mantiene entre los países más mortíferos para trabajar como periodista

El país quedó en el puesto 122, detrás de países como Estados Unidos, España y Argentina

México sube en ranking de libertad de prensa, pero se mantiene entre los países más mortíferos para trabajar como periodista

Cuáles son los paquetes de salchichas más engañosos: esto dice la Pofeco

El organismo analizó 37 productos para verificar su aporte nutrimental y calidad sanitaria

Cuáles son los paquetes de salchichas más engañosos: esto dice la Pofeco

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? L7 del MB suspende servicio en varias estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de mayo? L7 del MB suspende servicio en varias estaciones

Líderes en fraudes de autos de lujo: así operaba “El Memin” de Los Soto Jiménez

La banda simulaba ser compradores adinerados para apropiarse de vehículos exclusivos en varios estados de México

Líderes en fraudes de autos de lujo: así operaba “El Memin” de Los Soto Jiménez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia imparable en Guanajuato: menor de tres años muere tras ataque armado a su padre, en Irapuato

Violencia imparable en Guanajuato: menor de tres años muere tras ataque armado a su padre, en Irapuato

Asesinan a El Dorian, presunto miembro de la Unión Tepito de 15 años: así lo despidieron en redes sociales

Hallan siete cuerpos en Aguascalientes: habrían sido secuestrados y asesinados en Zacatecas

Presidenta del Senado afirma que señalamientos de Estados Unidos contra funcionarios en Sinaloa tienen motivaciones políticas

Jornada violenta deja nueve muertos en Sinaloa en medio de tensiones por acusación de EEUU contra Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

Así fue la referencia de 31 Minutos a Juan Gabriel y Bad Bunny en su concierto en el Zócalo CDMX

Así fue la referencia de 31 Minutos a Juan Gabriel y Bad Bunny en su concierto en el Zócalo CDMX

Leonardo Aguilar vende boletos para su show en puesto de gorditas y desata reacciones: “Superando a la IA”

Gustavo Adolfo Infante llama a Javier Ceriani “cerdo, asqueroso homosexual” y en redes lo cancelan

La Mansión VIP: fuerte pelea en la que rompieron paredes y llegaron paramédicos desata salidas

El maquillista Pepe Gutiérrez causa polémica al llamar “feíta” a Ángela Aguilar y “cara de brujita” a Cazzu

DEPORTES

Merenglass se suma a la fiebre mundialista con “Soy Mundial”, tema dedicado a la Selección Mexicana

Merenglass se suma a la fiebre mundialista con “Soy Mundial”, tema dedicado a la Selección Mexicana

Osasuna vs Barcelona: horario y dónde ver en México la Jornada 34 de LaLiga

Así suplirá Chivas las bajas de sus jugadores convocados al Mundial 2026

João Pedro, delantero del Atlético de San Luis, revela a su futbolista favorito mexicano y divide opiniones

Atlas vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver la ida de Cuartos de Final del Clausura 2026