Líderes en fraudes de autos de lujo: así operaba “El Memin” de Los Soto Jiménez

La familia criminal utilizaba cheques falsos para apropiarse de autos exclusivos en México. Crédito: FGJ-CDMX

Dentro del esquema de fraudes con vehículos de lujo, Guillermo “N” , alias “El Memín”, figura como uno de los principales dirigentes de la organización criminal Los Soto Jiménez. Esta banda ejecuta estafas sofisticadas que perjudican a personas en diferentes estados de México.

Las investigaciones señalan que la banda utiliza cheques falsos para presentarse como personas con alto poder adquisitivo. Este recurso les permite ganarse la confianza de quienes desean vender automóviles.

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Una vez contactadas las víctimas, los integrantes del grupo, siguiendo instrucciones de sus líderes, organizan encuentros para concretar la supuesta compra. Los delincuentes entregan documentos bancarios falsos o realizan transferencias sin fondos.

Este modus operandi les permite apropiarse de autos que llegan a tener un valor de hasta dos millones de pesos. Luego de obtener el vehículo, cancelan cualquier depósito o transacción bancaria.

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La familia criminal utilizaba cheques falsos para apropiarse de autos exclusivos en México. Crédito: FGJ-CDMX

A raíz de los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) documentó que los delincuentes operan en entidades como Nuevo León, Puebla, Guanajuato y Jalisco. También extienden sus actividades a Hidalgo, Estado de México y la capital del país.

Estrategias y alcance de la banda

Para los Soto Jiménez, la presencia de alto valor representa su principal herramienta de captación. Las publicaciones con autos de lujo generan credibilidad entre sus víctimas, quienes no sospechan el engaño.

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Previamente, el grupo no solo se limita a la compraventa fraudulenta. En algunos casos, utilizan talleres automotrices para modificar vehículos, lo que dificulta su rastreo por parte de las autoridades.

Entre los modelos robados aparecen marcas como Mercedes, Audi, Porsche, Bentley y Lamborghini. Las generaciones más jóvenes de la familia criminal se presentaban como hijos de empresarios para engañar a sus víctimas en distintas regiones del país.

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Un Lamborghini Murciélago amarillo avanza por una carretera costera sinuosa, reflejando el intenso atardecer sobre el asfalto mojado y el mar de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la estructura, “El Memin” sobresale como uno de los principales responsables de planear y ejecutar las operaciones fraudulentas, según las autoridades.

La detención de “El Memin”

El arresto de Guillermo “N” ocurrió la tarde de ayer, el 30 de abril de 2026, y fue es resultado de una investigación coordinada entre la Fiscalía local y diversas corporaciones federales. El operativo incluyó la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

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Las autoridades informaron que, tras la detención, trasladaron al presunto líder a instalaciones judiciales para iniciar el proceso penal correspondiente. El caso representó un golpe importante para la estructura de los Soto Jiménez y sus operaciones en el país.