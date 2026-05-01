Así suplirá Chivas las bajas de sus jugadores convocados al Mundial 2026

El equipo rojiblanco tendrá que ajustar su esquema ante ausencias sensibles. (Ilustración: Jovani Pérez)

La convocatoria de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comienza a tener impacto directo en la Liga MX, y uno de los equipos más afectados es Chivas. El conjunto rojiblanco sufrirá cinco ausencias clave justo antes del arranque de la liguilla del Clausura 2026, lo que obliga al cuerpo técnico a replantear su once inicial.

En la portería, la baja de Raúl Rangel deja como principal opción a Óscar Whalley, quien retomó actividad en las últimas jornadas del torneo. El guardameta respondió con actuaciones sólidas, manteniendo su arco sin goles ante Necaxa y Xolos, lo que lo perfila como titular para el duelo de ida.

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La ausencia de Luis Romo representa un desafío táctico por su versatilidad. En defensa, se contemplan opciones como Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda y Miguel Tapias, además del posible regreso de José Castillo. Mientras tanto, en el mediocampo, la dupla conformada por Rubén González y Omar Govea aparece como la solución más viable, ya que ambos ya han compartido funciones durante el torneo.

Soccer Football - Liga MX - Puebla v Guadalajara - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - September 26, 2025 Guadalajara's Gilberto Sepulveda arrives at the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Por su parte, la convocatoria de Brian Gutiérrez deja un hueco en la rotación del medio campo. Aunque no era titular indiscutible, su ausencia reduce las variantes disponibles, dejando al juvenil Samir Inda como única alternativa en la banca, pese a su falta de minutos en el certamen.

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El debut de Cristian Samir Inda con Chivas reaviva el debate sobre la exposición de menores a publicidad de casas de apuestas. Imagen cuenta de X @Chivas

El caso más complejo es el de Roberto Alvarado, cuya ausencia impacta directamente en la generación ofensiva. Sin un reemplazo natural, el equipo podría recurrir a jóvenes como Santiago Sandoval o Hugo Camberos, o incluso modificar su esquema táctico con dos delanteros. Otra opción sería adelantar a Richard Ledezma para cubrir ese rol creativo.

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Guadalajara - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - March 21, 2026 Guadalajara's Richard Ledezma remonstrates with referee Victor Caceres REUTERS/Daniel Becerril

Finalmente, la baja de Armando González representa un golpe en términos de goles. El atacante fue responsable de más de un tercio de las anotaciones del equipo en el año futbolístico. Ante este panorama, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda deberán asumir la responsabilidad en el ataque, aunque este último regresa tras una lesión y con falta de ritmo competitivo.

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Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Guadalajara - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - March 21, 2026 Guadalajara's Angel Sepulveda reacts REUTERS/Raquel Cunha

Chivas enfrentará este reto el sábado 2 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, cuando visite a Tigres UANL en el inicio de los Cuartos de Final. Con múltiples ajustes obligados, el Rebaño buscará mantenerse competitivo en la lucha por el título.