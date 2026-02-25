Qué son ‘Los Cuinis’, la organización criminal vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación, dirigida por la esposa del ‘Mencho’, que opera en Colombia

El Mencho, quien fuera líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), falleció cuando era trasladado del estado de Jalisco a la Ciudad de México, tras enfrentarse con integrantes del Ejército - crédito GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM

La estructura criminal de Los Cuinis ha sido identificada como el brazo financiero clave del Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng), una de las organizaciones delictivas más poderosas y mejor estructuradas de México.

Según agencias internacionales, Los Cuinis están dirigidos por Abigael González Valencia, conocido como alias Cuini, junto a su hermana Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho), máximo jefe del Cjng.

Esta organización es conocida no solo por su capacidad para blanquear capitales y administrar recursos para el cartel, sino también por su papel central en el tráfico internacional de cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El vínculo familiar entre los principales líderes de ambos grupos ha permitido una integración casi total de sus operaciones, lo que les brinda una ventaja tanto logística como financiera en el mundo del narcotráfico.

De acuerdo con el informe de Cambio, Los Cuinis, señalados de manejar operaciones transnacionales, han extendido su influencia desde Colombia hasta países como Uruguay y Brasil, donde se han registrado detenciones de sus miembros más relevantes en coordinación con la DEA y autoridades locales.

(Foto: OFAC)

Desde 2020, la Defensoría del Pueblo en Colombia reportó la presencia de integrantes de carteles mexicanos, incluidos emisarios de Los Cuinis y el Cjng, en localidades de Bogotá como Engativá y Fontibón. La cercanía de estos barrios al aeropuerto El Dorado facilita la salida de cargamentos de droga camuflados en envíos de flores, alimentos y equipaje en vuelos internacionales.

La expansión de los carteles mexicanos no se limita a la capital. De acuerdo con el organismo estatal, miembros del CJNG han establecido alianzas con disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en municipios de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca para consolidar rutas de tráfico y supervisar la producción en zonas con cultivos ilícitos.

Un investigador de la Dijín explicó al medio de comnunicación mencionado con anterioridad, que emisarios mexicanos ingresan al país como turistas y se trasladan luego a las áreas de producción de coca. Allí, “revisan los cultivos, contratan personal para laboratorios, verifican la pureza de la cocaína y controlan las rutas de salida de los cargamentos”, lo que convierte a estos enviados en supervisores directos de toda la cadena del narcotráfico.

Decenas de autos y camiones que fueron quemados por parte del crimen organizado, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, permanecen atravesados em vialidades importantes de la ciudad, esto como resultado de ola de violencia que se suscitó tras conocerse la muerte del líder criminal Nemesio Rubén Oseguera “El Mencho”, quien fue abatido en un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en la comunidad de Tapalpa - crédito HÉCTOR COLÍN/CUARTOSCURO.COM

La llegada de personajes como El Güero, identificado a inicios de 2021, puso en alerta a organismos de inteligencia de Colombia, Estados Unidos y Reino Unido. Su misión: organizar células de seguridad para los cargamentos y fortalecer las alianzas con actores armados locales, a través de reuniones discretas en restaurantes del norte de Bogotá.

Los Cuinis, además de controlar el flujo de drogas, han innovado en sus esquemas de financiación. Las autoridades documentaron transferencias de recursos desde México a Colombia mediante correos humanos y la distribución de hasta 500 tarjetas prepagadas, utilizadas para retirar fondos en cajeros automáticos de Bancolombia. Esta modalidad ha permitido mantener una operatividad financiera ágil y discreta en el país.

Vehículos pasan junto a un auto quemado al día siguiente de que el ejército mexicano matara al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", en Guadalajara, México, el lunes 23 de febrero de 2026 - crédito Marco Ugarte/Ap

La capacidad de Los Cuinis para mover dinero y drogas quedó demostrada en operativos internacionales: la captura de Gerardo González Valencia en Uruguay y de José González Valencia en Brasil, ambos cuñados de El Mencho, evidenció el alcance global de la organización y su papel dentro de la estructura del Cjng.

La elección de barrios como Engativá y Fontibón, próximos al aeropuerto, responde a una lógica de eficiencia logística para el envío internacional de droga. La sofisticación en el camuflaje de cargamentos y el uso de productos legales como flores dificultan la detección de estas operaciones.

La respuesta de las autoridades ha incluido una mayor articulación entre agencias colombianas y extranjeras para rastrear tanto los movimientos de personas como las rutas del dinero.