SCJN ratifica protección del Lago de Texcoco: Atenco celebra freno a intereses inmobiliarios

Se avala por tercera ocasión el decreto que protege el Lago de Texcoco como Área Natural Protegida Crédito: Cortesía

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió nuevamente a favor de la constitucionalidad del decreto que declara al Lago de Texcoco como Área Natural Protegida (ANP), ratificando así la medida emitida el 22 de marzo de 2022 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La decisión fue celebrada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que desde hace más de dos décadas encabeza la defensa del territorio en San Salvador Atenco.

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En un pronunciamiento, el FPDT destacó que el fallo, aprobado por unanimidad del pleno de la SCJN, representa un mensaje contundente: el Lago de Texcoco debe mantenerse como un espacio destinado a la protección ambiental y al beneficio colectivo, y no como un proyecto sujeto a intereses inmobiliarios o industriales.

No se podrán expropiar predios

Los predios del extinto NAICM no podrán expropiarse (FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con el movimiento atenquense, esta es la tercera ocasión en que la Corte avala el decreto, lo que consolida la seguridad jurídica del área protegida. Asimismo, subrayaron que durante la sesión se confirmó que el decreto no tiene carácter expropiatorio, sino normativo, lo que garantiza que las propiedades dentro de la zona están salvaguardadas y se respetan plenamente los derechos de sus propietarios.

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El FPDT explicó que la resolución reafirma la vocación ecológica del Lago de Texcoco, enfocada en la restauración ambiental, la preservación de los ecosistemas y el equilibrio hídrico de la región. Este punto es clave, ya que el área forma parte del sistema ambiental del Valle de México, donde habitan alrededor de 25 millones de personas que dependen, directa o indirectamente, de estos servicios ecosistémicos.

“La decisión de la Corte fortalece los derechos colectivos y el interés público, no sólo para las comunidades de Atenco y el oriente del Estado de México, sino para toda la zona metropolitana”, señaló el Frente en su posicionamiento.

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Conflicto desde el 2000

EL NAICM fue suspendido en 2018 FOTO: CECILIA ANZA /CUARTOSCURO.COM

El conflicto en torno al Lago de Texcoco tiene antecedentes que se remontan a principios de los años 2000, cuando durante el gobierno de Vicente Fox se planteó la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en esos terrenos. Desde entonces, habitantes de la región, organizados en el FPDT, han mantenido una resistencia activa para evitar la urbanización del área.

Aunque el proyecto aeroportuario fue cancelado a la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, las tensiones sobre el uso del suelo en Texcoco han persistido. Por ello, la declaratoria como Área Natural Protegida en 2022 fue vista como un paso decisivo para blindar legalmente la zona frente a futuros intentos de desarrollo.

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El FPDT insistió en que el reciente fallo de la SCJN refuerza la idea de que el Lago de Texcoco debe cumplir una función ambiental estratégica, especialmente ante los desafíos del cambio climático, la escasez de agua y la creciente urbanización en el Valle de México.

Además, el movimiento advirtió que históricamente los proyectos de infraestructura en la zona han beneficiado a grupos económicos específicos, mientras que las comunidades locales han enfrentado riesgos de desplazamiento, pérdida de identidad territorial y deterioro ambiental.

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Para los habitantes de Atenco y organizaciones ambientales, el fallo representa un triunfo significativo en la defensa del territorio y del medio ambiente, consolidando al Lago de Texcoco como un espacio clave para el equilibrio ecológico de la región y el bienestar de millones de mexicanos.