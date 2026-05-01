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20 segundos que pueden salvarte de una infección: cómo lavarte las manos antes de cocinar

El simple hábito de lavarse las manos antes de cocinar puede marcar la diferencia en la salud de cualquier hogar

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Primer plano de unas manos adultas lavándose con agua y jabón bajo un grifo de metal sobre un fregadero de acero inoxidable, con burbujas visibles.
20 segundos que pueden salvarte de una infección: cómo lavarte las manos antes de cocinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una infección alimentaria puede originarse justo antes de iniciar la preparación de los alimentos. Una acción cotidiana, como lavarse las manos, determina si se protege la salud o se expone a posibles enfermedades.

Veinte segundos bajo el agua y con jabón son suficientes para eliminar la mayoría de los gérmenes que amenazan la salud, según recomendaciones de diversas instituciones.

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La preparación de alimentos exige máxima higiene. Las manos actúan como vehículo invisible para bacterias y virus, capaces de contaminar desde verduras frescas hasta utensilios limpios.

La Centers for Disease Control and Prevention (CDC) señala que el lavado de manos puede disminuir hasta un 30 % los casos de enfermedades diarreicas y un 20 % las infecciones respiratorias.

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Esta práctica, a menudo subestimada, es la primera barrera contra la transmisión de patógenos como la Salmonella.

Cuándo lavarse las manos al cocinar

Existen momentos críticos en la cocina donde el lavado de manos resulta obligatorio.

De acuerdo con la Mayo Clinic, estas situaciones incluyen antes de comenzar la manipulación de alimentos, después de tocar carne cruda, huevos o productos no lavados, y tras utilizar el baño, sonarse la nariz o tocar residuos.

El contacto con superficies contaminadas —como manijas, grifos o dispositivos electrónicos— también impone la necesidad de repetir el lavado.

El proceso no solo previene enfermedades propias. Al mantener las manos limpias, se interrumpe la cadena de transmisión de gérmenes a otras personas, especialmente en hogares con niños, personas mayores o pacientes inmunosuprimidos.

El hábito, por sencillo que parezca, es un pilar de la salud alimentaria. Como explican desde la CDC, “tener las manos limpias es una de las mejores formas de evitar enfermarse y de evitar propagar los gérmenes a otros”.

Imagen de una cocina moderna y luminosa con una persona joven cocinando. Otras opciones: diseño contemporáneo, espacio acogedor, estilo minimalista. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Existen momentos críticos en la cocina donde el lavado de manos resulta obligatorio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Técnica correcta para un lavado eficaz

No basta con una limpieza superficial. Las guías del Secretaría de Salud de México y la Mayo Clinic coinciden en que la técnica debe ser completa: frotar entre los dedos, debajo de las uñas y hasta las muñecas, asegurando que cada rincón reciba el efecto del jabón.

Un recurso didáctico para niños —y adultos— consiste en cantar dos veces la canción de cumpleaños mientras se lavan las manos, para garantizar el tiempo adecuado.

El uso de jabones antibacterianos no ofrece ventajas respecto al jabón común, salvo en entornos médicos. Lo importante es la fricción y el tiempo de lavado.

Si no hay acceso a agua y jabón, los desinfectantes a base de alcohol (mínimo 60%) constituyen una alternativa temporal, aunque no reemplazan la limpieza tradicional, sobre todo cuando las manos presentan suciedad visible.

La Food Consulting Services, consultora en salud alimentaria, subraya que la higiene de manos es una herramienta poderosa contra enfermedades transmitidas por alimentos. El director de la entidad, Shane Rimmell, remarca: “La seguridad alimentaria es un viaje, no un destino”.

El compromiso cotidiano con prácticas básicas como el lavado de manos protege tanto al consumidor como a la reputación de quienes manipulan alimentos a nivel profesional.

Implicaciones para la salud pública y el entorno familiar

El sencillo acto de lavarse las manos trasciende la salud individual. Las estadísticas internacionales demuestran su impacto en la reducción de brotes en escuelas, comedores y hospitales.

Para las familias, inculcar este hábito desde la infancia protege a los más vulnerables y reduce las consultas médicas por infecciones gastrointestinales y respiratorias.

Las autoridades sanitarias insisten en la supervisión de los niños durante el lavado y en mantener los desinfectantes fuera de su alcance, para evitar el riesgo de ingestión accidental.

El ejemplo de los adultos en casa y en el trabajo resulta decisivo: la constancia y la correcta ejecución del lavado de manos pueden evitar complicaciones graves derivadas de infecciones prevenibles.

Infografía ilustra cómo lavarse las manos correctamente con agua y jabón, destacando 20 segundos, frotar todas las áreas y alternativas de desinfectante.
Esta infografía detalla la técnica correcta para el lavado de manos, incluyendo el tiempo mínimo de 20 segundos, la importancia de la fricción y las alternativas al jabón y agua, según guías de expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos y errores comunes

En la rutina diaria, es habitual pasar por alto el lavado antes de cocinar o después de manipular envases que han estado en supermercados y calles.

Otros errores frecuentes incluyen secarse con toallas sucias o reutilizar guantes sin lavarse previamente las manos.

Las guías de organismos oficiales insisten en que solo el lavado meticuloso, seguido de un buen secado, garantiza resultados.

La próxima vez que entre a la cocina, recuerde que la prevención comienza en sus propias manos.

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