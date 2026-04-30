El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abuso sexual infantil ocurre en todos los entornos y atraviesa barreras sociales, económicas y culturales.

Especialistas en psicología advierten que detectar señales tempranas es clave para proteger a niñas, niños y adolescentes.

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La mayoría de los casos no se denuncian porque las víctimas no siempre logran expresar lo que viven, ya sea por miedo, confusión o manipulación.

Por eso, identificar cambios en el comportamiento, manifestaciones físicas o actitudes inusuales puede marcar la diferencia y permitir una intervención oportuna.

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Observar conductas inesperadas o retrocesos en el desarrollo puede brindar pistas y abrir la puerta para apoyar a quienes lo necesitan. (Imagen ilustrativa Infobae)

Seis señales que podrían indicar que un menor sufre de abuso sexual, según la psicología

Estar atentos a cambios de comportamiento en nuestros menores es vital para prevenir y detectar el abuso.

En este sentido la Guía de indicadores para la detección de casos de violencia sexual de España menciona cuáles son algunas de las principales señales de alerta que pueden aparecer en un niño que sufre algun tipo de violencia sexual:

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Conocimiento o comportamiento sexual inapropiado para la edad: El menor manifiesta conductas, lenguaje o conocimientos sexuales avanzados o inusuales para su etapa de desarrollo. Puede incluir comentarios, juegos o dibujos con contenido sexual, o conductas sexualizadas hacia otros niños o adultos. Cambios bruscos en el comportamiento o el estado de ánimo: Se detectan alteraciones repentinas, como retraimiento, depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad, miedo a ciertas personas o lugares, o rechazo repentino a figuras de autoridad o familiares. Problemas físicos sin causa aparente: Puede haber molestias, dolor, sangrado o lesiones en la zona genital, anal o bucal, infecciones de transmisión sexual, dificultad para caminar o sentarse, o pérdida de control de esfínteres que no corresponden a su edad. Trastornos del sueño y la alimentación: El menor presenta pesadillas frecuentes, insomnio, miedo a dormir solo, cambios en el apetito (comer mucho o muy poco), enuresis nocturna o regresión a etapas previas de desarrollo. Regalos, dinero o favores injustificados: El niño recibe objetos, dinero o favores de personas adultas o mayores sin razón clara, lo que puede ser una táctica del agresor para manipular o silenciar a la víctima. Dificultad para confiar y aislamiento social: Se observa un aislamiento inesperado, pérdida de interés en actividades habituales, bajo rendimiento escolar, miedo excesivo a quedarse solo o a ciertos adultos, o dificultad para establecer relaciones de confianza.

Estas señales, de acuerdo con especialistas, no son una prueba definitiva de abuso, pero requieren atención profesional inmediata si se presentan de manera persistente o combinada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si sospecho que mi hijo es víctima de abuso sexual

Si sospechas que tu hijo es víctima de abuso sexual, especialistas en psicología y protección infantil recomiendan estos pasos:

Mantén la calma: Evita mostrar enojo, pánico o ansiedad frente a tu hijo. Tu reacción puede influir en su disposición para hablar y en su proceso de recuperación. Escucha sin presionar ni juzgar: Permite que tu hijo hable a su ritmo, sin interrogarlo ni sugerirle respuestas. Usa frases sencillas como “puedes contarme lo que quieras” o “estoy aquí para escucharte”. No confrontes al probable agresor: Evita encarar a la persona sospechosa. Esto podría poner en riesgo la seguridad de tu hijo y dificultar las investigaciones. Busca atención médica y psicológica: Lleva a tu hijo con un profesional de la salud para una revisión y acompañamiento psicológico. El apoyo especializado ayuda a atender el impacto emocional y físico. Denuncia ante las autoridades: Acude a la Fiscalía o Ministerio Público para presentar una denuncia formal. En México, también puedes acercarte al DIF o a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Asegura un entorno seguro: Procura que tu hijo permanezca en un espacio donde se sienta protegido, acompañado y libre de contacto con la persona sospechosa. Infórmate y busca apoyo: Consulta organizaciones y líneas de ayuda especializadas en abuso infantil. El acompañamiento legal y psicológico es fundamental para el proceso.

La intervención oportuna puede evitar daños mayores y facilitar la recuperación de la víctima. Ante cualquier sospecha, la prioridad es siempre la seguridad y bienestar del menor.

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