México

Seis señales que podrían indicar que un menor sufre de abuso sexual, según la psicología

Estar atentos a cambios y actitudes inusuales en menores puede ser crucial para intervenir a tiempo y buscar ayuda profesional

Guardar
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abuso sexual infantil ocurre en todos los entornos y atraviesa barreras sociales, económicas y culturales.

Especialistas en psicología advierten que detectar señales tempranas es clave para proteger a niñas, niños y adolescentes.

PUBLICIDAD

La mayoría de los casos no se denuncian porque las víctimas no siempre logran expresar lo que viven, ya sea por miedo, confusión o manipulación.

Por eso, identificar cambios en el comportamiento, manifestaciones físicas o actitudes inusuales puede marcar la diferencia y permitir una intervención oportuna.

PUBLICIDAD

Una silueta oscura de hombre mirando a una niña triste en una cama representa el abuso infantil, maltrato y violencia doméstica. La prevención y el cuidado son fundamentales para proteger a los niños." (Imagen ilustrativa Infobae)
Observar conductas inesperadas o retrocesos en el desarrollo puede brindar pistas y abrir la puerta para apoyar a quienes lo necesitan. (Imagen ilustrativa Infobae)

Seis señales que podrían indicar que un menor sufre de abuso sexual, según la psicología

Estar atentos a cambios de comportamiento en nuestros menores es vital para prevenir y detectar el abuso.

En este sentido la Guía de indicadores para la detección de casos de violencia sexual de España menciona cuáles son algunas de las principales señales de alerta que pueden aparecer en un niño que sufre algun tipo de violencia sexual:

  1. Conocimiento o comportamiento sexual inapropiado para la edad: El menor manifiesta conductas, lenguaje o conocimientos sexuales avanzados o inusuales para su etapa de desarrollo. Puede incluir comentarios, juegos o dibujos con contenido sexual, o conductas sexualizadas hacia otros niños o adultos.
  2. Cambios bruscos en el comportamiento o el estado de ánimo: Se detectan alteraciones repentinas, como retraimiento, depresión, ansiedad, irritabilidad, agresividad, miedo a ciertas personas o lugares, o rechazo repentino a figuras de autoridad o familiares.
  3. Problemas físicos sin causa aparente: Puede haber molestias, dolor, sangrado o lesiones en la zona genital, anal o bucal, infecciones de transmisión sexual, dificultad para caminar o sentarse, o pérdida de control de esfínteres que no corresponden a su edad.
  4. Trastornos del sueño y la alimentación: El menor presenta pesadillas frecuentes, insomnio, miedo a dormir solo, cambios en el apetito (comer mucho o muy poco), enuresis nocturna o regresión a etapas previas de desarrollo.
  5. Regalos, dinero o favores injustificados: El niño recibe objetos, dinero o favores de personas adultas o mayores sin razón clara, lo que puede ser una táctica del agresor para manipular o silenciar a la víctima.
  6. Dificultad para confiar y aislamiento social: Se observa un aislamiento inesperado, pérdida de interés en actividades habituales, bajo rendimiento escolar, miedo excesivo a quedarse solo o a ciertos adultos, o dificultad para establecer relaciones de confianza.
Estas señales, de acuerdo con especialistas, no son una prueba definitiva de abuso, pero requieren atención profesional inmediata si se presentan de manera persistente o combinada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Estas señales, de acuerdo con especialistas, no son una prueba definitiva de abuso, pero requieren atención profesional inmediata si se presentan de manera persistente o combinada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si sospecho que mi hijo es víctima de abuso sexual

Si sospechas que tu hijo es víctima de abuso sexual, especialistas en psicología y protección infantil recomiendan estos pasos:

  1. Mantén la calma: Evita mostrar enojo, pánico o ansiedad frente a tu hijo. Tu reacción puede influir en su disposición para hablar y en su proceso de recuperación.
  2. Escucha sin presionar ni juzgar: Permite que tu hijo hable a su ritmo, sin interrogarlo ni sugerirle respuestas. Usa frases sencillas como “puedes contarme lo que quieras” o “estoy aquí para escucharte”.
  3. No confrontes al probable agresor: Evita encarar a la persona sospechosa. Esto podría poner en riesgo la seguridad de tu hijo y dificultar las investigaciones.
  4. Busca atención médica y psicológica: Lleva a tu hijo con un profesional de la salud para una revisión y acompañamiento psicológico. El apoyo especializado ayuda a atender el impacto emocional y físico.
  5. Denuncia ante las autoridades: Acude a la Fiscalía o Ministerio Público para presentar una denuncia formal. En México, también puedes acercarte al DIF o a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
  6. Asegura un entorno seguro: Procura que tu hijo permanezca en un espacio donde se sienta protegido, acompañado y libre de contacto con la persona sospechosa.
  7. Infórmate y busca apoyo: Consulta organizaciones y líneas de ayuda especializadas en abuso infantil. El acompañamiento legal y psicológico es fundamental para el proceso.

La intervención oportuna puede evitar daños mayores y facilitar la recuperación de la víctima. Ante cualquier sospecha, la prioridad es siempre la seguridad y bienestar del menor.

Temas Relacionados

abuso sexualinfancianiñospsicologíasalud mentalmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium

Los Diablos dejan ir la victoria en los últimos suspiros del encuentro y llegarán con desventaja a la vuelta en el Nemesio Diez

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium

La UNAM explica cómo la alimentación incide en el bienestar durante el ciclo menstrual

El enfoque nutricional resulta esencial para afrontar las variaciones que se presentan a lo largo de la menstruación

La UNAM explica cómo la alimentación incide en el bienestar durante el ciclo menstrual

“Tiroteo mañana”: atribuyen amenazas en escuelas a supuesto reto en TikTok

Algunos planteles recibieron pintas anunciando un ataque violento para disuadir de entrar a clases

“Tiroteo mañana”: atribuyen amenazas en escuelas a supuesto reto en TikTok

Temblor hoy 29 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 29 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del miércoles 29 de abril

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del miércoles 29 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez de EEUU ordena detener a mexicano acusado de esconder más de 200 mil dosis de fentanilo en muebles

Juez de EEUU ordena detener a mexicano acusado de esconder más de 200 mil dosis de fentanilo en muebles

Dictan prisión preventiva para Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder del CJNG

El director de una farmacéutica y sus dos hijas menores: quiénes eran las cuatro víctimas de la masacre en Azcapotzalco

Otra masacre en Azcapotzalco: balean a tres hombres en la unidad habitacional Francisco Villa

FGR explica proceso de desafuero antes de que México conceda extradición de funcionarios

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris quiere a Mhoni Vidente contra Jéssica Esotérica en Ring Royale 2, la astróloga contestó a su propuesta

Poncho de Nigris quiere a Mhoni Vidente contra Jéssica Esotérica en Ring Royale 2, la astróloga contestó a su propuesta

Las redes sociales reaccionan al momento vergonzoso de Toñita durante una transmisión

31 minutos en el Zócalo: clima, recomendaciones y estaciones cerradas para celebrar el Día del Niño

Diego Luna gana millonaria batalla legal contra marca de whisky por usar su imagen sin permiso

José Emilio, hijo de Mariana Levy, y su desgarradora confesión a 21 años de la muerte de la actriz: “Me rompo”

DEPORTES

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium

Toluca pierde 2-1 ante el LAFC en el tiempo extra: así fueron los goles en el BMO Stadium

Es un hecho, Canelo Álvarez asistirá a la pelea del Zurdo Ramírez vs David Benavidez

Estadio Ciudad de México acelera últimos detalles en su remodelación: estas son las nuevas butacas que están instalando

Checo Pérez y Cadillac podrían no correr el GP de Miami por mal clima

Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte