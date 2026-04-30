México

Proponen condenas de hasta nueve años de prisión por explotación laboral infantil

Luisa Esmeralda Navarro Hernández, diputada de Morena, propuso la iniciativa en el Congreso Estado de México

Guardar
Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 12 junio
Proponen en el Congreso del Estado de México reforma para castigar hasta con nueve años de prisión a quien ejerza explotación laboral infantil. (Andina)

Condenas de hasta nueve años de prisión se proponen en el Estado de México para quienes cometan explotación laboral infantil, de acuerdo con una iniciativa presentada por la diputada Luisa Esmeralda Navarro Hernández.

El planteamiento solicita que la sanción aumente si la víctima es menor de 15 años, tiene discapacidad, pertenece a un pueblo indígena o se encuentra en condición de pobreza, marginación o exclusión social.

PUBLICIDAD

Si el responsable es madre, padre, tutor o persona encargada del cuidado, también podrá perder o suspender la patria potestad.

En municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco Solidaridad y Naucalpan, entre el 10 y 12 por ciento de menores realizan actividades de riesgo en el comercio informal o en entornos peligrosos.

PUBLICIDAD

En Toluca, Zinacantepec y Tecámac la cifra llega al 10 por ciento, mientras que en regiones como Tejupilco, Luvianos, Tlatlaya o Sultepec supera el 12 por ciento, con altos niveles de ausentismo escolar y poca supervisión institucional.

El delito de explotación laboral infantil y sus agravantes

La propuesta legislativa define que el delito se configura cuando una persona utiliza, obliga, induce, facilita o se beneficia del trabajo de niñas, niños y adolescentes.

También se considera delito si la actividad afecta la salud física o mental, limita el acceso o permanencia en el sistema educativo, atenta contra la dignidad o desarrollo integral, o se realiza en condiciones peligrosas, insalubres o ilícitas.

El distrito impulsó varias estrategias para prevenir la explotación laboral de los menores de edad en Bogotá - Alcaldía de Bogotá
Buscan sancionar explotación laboral infantil en el Estado de México.

La pena base es de seis años de cárcel, pero puede alcanzar nueve años si existen agravantes como la edad de la víctima, discapacidad, pertenencia indígena o vínculo familiar con el responsable. Las sanciones incluyen la posible suspensión de la patria potestad.

Prevención, atención y restitución de derechos

La iniciativa solicita que autoridades estatales y municipales implementen acciones coordinadas para prevenir, detectar y atender casos de trabajo infantil. Entre las medidas propuestas se encuentran:

  • Canalización inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.
  • Garantía de acceso y permanencia en el sistema educativo, con programas de regularización académica y acompañamiento pedagógico.
  • Atención médica, psicológica y social para la recuperación y bienestar integral.
  • Acompañamiento familiar y comunitario para identificar el trabajo infantil como problema social, familiar e institucional.
  • Protección contra cualquier forma de estigmatización, discriminación o revictimización.

El planteamiento también contempla la capacitación dirigida a madres, padres y personas tutoras para la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil.

Fotografía de archivo que muestra a niños mientras venden golosinas en la calle. EFE/Miguel Gutiérrez
Fotografía de archivo que muestra a niños mientras venden golosinas en la calle. EFE/Miguel Gutiérrez

Obligaciones institucionales y seguimiento

Se prevé que el Sistema Educativo Estatal se coordine con autoridades competentes para prevenir el abandono escolar y garantizar la reincorporación , así como la conclusión de estudios de quienes se encuentren en situación de trabajo infantil o vulnerabilidad social.

La Secretaría del Trabajo y la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, junto con el DIFEM y los ayuntamientos, deberán elaborar y dar seguimiento a un programa específico de prevención y atención.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con Sipinna y autoridades municipales, deberá implementar medidas para detectar el riesgo de abandono escolar y canalizar a las infancias o adolescentes a programas de apoyo social y protección de derechos.

Temas Relacionados

Explotación Laboral InfantilEstado de MéxicoNiñasNiñosAdolescentesPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

LAFC vs Toluca EN VIVO: Canelo Angulo pone el 1-1 para los Diablos

Los mexicanos llegan al encuentro tras golear al LA Galaxy en cuartos de final y como bicampeones de la Liga MX

LAFC vs Toluca EN VIVO: Canelo Angulo pone el 1-1 para los Diablos

La UNAM explica cómo la alimentación incide en el bienestar durante el ciclo menstrual

El enfoque nutricional resulta esencial para afrontar las variaciones que se presentan a lo largo de la menstruación

La UNAM explica cómo la alimentación incide en el bienestar durante el ciclo menstrual

“Tiroteo mañana”: atribuyen amenazas en escuelas a supuesto reto en TikTok

Algunos planteles recibieron pintas anunciando un ataque violento para disuadir de entrar a clases

“Tiroteo mañana”: atribuyen amenazas en escuelas a supuesto reto en TikTok

Seis señales que podrían indicar que un menor sufre de abuso sexual, según la psicología

Estar atentos a cambios y actitudes inusuales en menores puede ser crucial para intervenir a tiempo y buscar ayuda profesional

Seis señales que podrían indicar que un menor sufre de abuso sexual, según la psicología

Temblor hoy 29 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 29 de abril en México: se registró un sismo de magnitud 4.1 en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez de EEUU ordena detener a mexicano acusado de esconder más de 200 mil dosis de fentanilo en muebles

Juez de EEUU ordena detener a mexicano acusado de esconder más de 200 mil dosis de fentanilo en muebles

Dictan prisión preventiva para Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder del CJNG

El director de una farmacéutica y sus dos hijas menores: quiénes eran las cuatro víctimas de la masacre en Azcapotzalco

Otra masacre en Azcapotzalco: balean a tres hombres en la unidad habitacional Francisco Villa

FGR explica proceso de desafuero antes de que México conceda extradición de funcionarios

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris quiere a Mhoni Vidente contra Jéssica Esotérica en Ring Royale 2, la astróloga contestó a su propuesta

Poncho de Nigris quiere a Mhoni Vidente contra Jéssica Esotérica en Ring Royale 2, la astróloga contestó a su propuesta

Las redes sociales reaccionan al momento vergonzoso de Toñita durante una transmisión

31 minutos en el Zócalo: clima, recomendaciones y estaciones cerradas para celebrar el Día del Niño

Diego Luna gana millonaria batalla legal contra marca de whisky por usar su imagen sin permiso

José Emilio, hijo de Mariana Levy, y su desgarradora confesión a 21 años de la muerte de la actriz: “Me rompo”

DEPORTES

LAFC vs Toluca EN VIVO: Canelo Angulo pone el 1-1 para los Diablos

LAFC vs Toluca EN VIVO: Canelo Angulo pone el 1-1 para los Diablos

Es un hecho, Canelo Álvarez asistirá a la pelea del Zurdo Ramírez vs David Benavidez

Estadio Ciudad de México acelera últimos detalles en su remodelación: estas son las nuevas butacas que están instalando

Checo Pérez y Cadillac podrían no correr el GP de Miami por mal clima

Oficial, estas son las rutas de transporte RTP para el América vs Pumas en el Estadio Banorte