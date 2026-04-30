México

“Tiroteo mañana”: atribuyen amenazas en escuelas a supuesto reto en TikTok

Algunos planteles recibieron pintas anunciando un ataque violento para disuadir de entrar a clases

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Tres estudiantes de secundaria con uniforme escolar (dos chicos, una chica) miran sus smartphones contra un fondo negro, con iconos 3D de TikTok y corazones.
Tres estudiantes de secundaria, vestidos con uniforme escolar, están sentados mirando sus teléfonos inteligentes, con el logo de TikTok y burbujas de "me gusta" flotando en el fondo negro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tiroteo Mañana” es una frase que apareció pintada en los baños de varias escuelas de México —de distintos niveles educativos— y desató operativos policiales, suspensión de clases y revisión de mochilas.

Estas pintas y mensajes amenazantes surgen después de un tiroteo en la prepa Anton Makarenko de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el 24 de marzo de 2026, con dos maestras fallecidas y un alumno de 15 años como responsable.

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Meses antes, un sujeto identificado como Lex Ashton realizó un ataque con una víctima fatal en el CCH Sur de la UNAM.

De dónde surgió el reto

Vista trasera de un estudiante con sudadera y mochila escribiendo "TIROTEO MAÑANA" con tiza en una pizarra negra en un aula vacía y desgastada.
Un estudiante escribe "TIROTEO MAÑANA" en una pizarra en un aula deteriorada, evocando preocupaciones sobre la violencia escolar y la seguridad en los centros educativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto tuvo su origen en Estados Unidos en 2021. Desde allí viajó a Chile y Argentina a inicios de 2026, y en semanas recientes llegó a México, donde se replicó con rapidez en planteles de secundaria y bachillerato.

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La mecánica es simple: los participantes escriben mensajes amenazantes en baños, pupitres o pizarrones, o los difunden por redes sociales y llamadas al 911, para disuadir a otros alumnos de asistir a clases.

El subsecretario de Educación de la SEP, Ricardo Villanueva, publicó desde su cuenta en X un protocolo mínimo de atención para que directores, docentes y personal escolar sepan cómo actuar ante el reto viral “tiroteo mañana”, que se difunde masivamente en redes sociales con el anuncio de un posible tiroteo en planteles de todo el país.

La amenaza, aunque no ha sido confirmada, generó alarma entre padres de familia, estudiantes y autoridades educativas. Las autoridades optaron por no ignorarla.

El protocolo de la SEP ante las amenazas escolares

El procedimiento que publicó Villanueva está organizado en seis ejes de acción, orientados a la prevención, la intervención y la restauración del ambiente escolar:

Reportar y levantar evidencia

Grafiti en marcador negro sobre azulejos blancos, que dice "MAÑANA LLUEVEN BALAS" y la fecha "17/04/26" escrito en una pared de un baño
Un mensaje intimidatorio que reza "MAÑANA LLUEVEN BALAS" con la fecha 17/04/26 fue hallado en una pared de la Escuela de Comercio Nº 1, causando preocupación.
  • Alertar a directores y directoras sobre cualquier tendencia o amenaza detectada.
  • Registrar las incidencias de forma directa.
  • Escalar de inmediato los casos graves.

No minimizar los casos: atenderlos y evaluarlos directamente

  • Valorar el riesgo con personal de confianza.
  • Definir medidas inmediatas de protección.
  • Dar seguimiento puntual a cada caso.

Alertar a las instancias de seguridad locales

  • Avisar a las autoridades de seguridad locales ante cualquier amenaza.

Acciones de identificación y restauración

  • Identificar a los responsables de pintas o amenazas.
  • Involucrar a las familias.
  • Aplicar medidas disciplinarias, formativas y de apoyo psicológico.
  • Impulsar acciones de restauración del tejido social.

Intervención en la escuela para restaurar la tranquilidad

  • Informar a madres, padres y tutores.
  • Reflexionar con los estudiantes sobre el daño de estas conductas.
  • Fortalecer comités de paz y actividades de integración.

Promover mensajes y campañas positivas

  • Difundir mensajes de paz y buena convivencia.
  • Involucrar activamente a la comunidad estudiantil.
  • Reforzar una respuesta institucional basada en comunidad.

La postura de la SEP

Villanueva fue claro sobre la posición de la dependencia: “está actuando, porque no puede normalizar lo que pone en riesgo a la comunidad”. El funcionario subrayó que velar por el bienestar de los estudiantes es una responsabilidad compartida.

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