José Emilio, hijo de Mariana Levy, y su desgarradora confesión a 21 años de la muerte de la actriz: “Me rompo”

José Emilio Levy recuerda la muerte de Mariana Levy como uno de los periodos más dolorosos de su vida y enfrenta secuelas emocionales a 21 años del asalto (Foto: Instragram)

La muerte de Mariana Levy sigue marcando la vida de su hijo José Emilio Levy a 21 años del asalto que derivó en el fallecimiento de la actriz, según reveló el joven en entrevista con el programa Venga la alegría.

José Emilio admite que abril es uno de los meses más dolorosos para él, no solo por el aniversario luctuoso de su madre, sino porque durante ese mes también habría celebrado su cumpleaños.

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José Emilio Levy revela cómo enfrenta la ausencia de Mariana Levy

El hijo menor de Mariana Levy señala que la tristeza se intensifica cada año durante este periodo. Explica: “Odio este mes. Son días en los que no me puedo ni parar de la cama ni hacer absolutamente nada. Estos días son horribles porque todo mundo me habla y me recuerda que mi mamá falleció. No es un día bonito. Yo prefiero apagar el teléfono y no saber de nadie.” La actriz murió cuando su hijo tenía nueve meses de vida.

La muerte de Levy ocurrió el 29 de abril de 2005, mientras Mariana viajaba rumbo a Six Flags México con su esposo José María Fernández “el Pirru” y sus hijos. Un coche comenzó a seguirlos hasta obligarlos a detenerse.

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La actriz Mariana Levy falleció en 2005 tras un intento de asalto en la Ciudad de México, dejando a su hijo José Emilio con solo nueve meses de edad (Archivo)

Un hombre descendió e intentó asaltarlos a mano armada. Mariana buscó auxilio en una patrulla, acción que provocó que el agresor huyera. Minutos después, avisó a su pareja que se sentía a punto de desmayarse.

Los servicios de emergencia la trasladaron al hospital más cercano, pero no lograron estabilizarla. El diagnóstico oficial fue infarto agudo al miocardio, aparentemente provocado por un ataque severo de nervios.

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Tras las investigaciones, las autoridades detuvieron a cuatro personas relacionadas con el intento de robo. Los inculpados reconocieron su responsabilidad y, según información oficial, recibieron diversas sentencias.

Cada abril, José Emilio Levy experimenta un fuerte dolor por el aniversario luctuoso de Mariana Levy y por coincidir con su cumpleaños (IG: @emiliolevyy)

Las cenizas de la actriz permanecieron en resguardo de Talina Fernández hasta 2022

Después de ser cremados, los restos de Mariana Levy quedaron bajo resguardo de su madre, la periodista Talina Fernández, quien también falleció. En 2022, Fernández decidió esparcir las cenizas en el Desierto de los Leones en la Ciudad de México.

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José Emilio Levy: dolor persistente y homenaje a Mariana Levy

José Emilio comenta que, a pesar del paso de los años, no ha podido ver las telenovelas y proyectos donde participó su madre. Explica:

“Para mí, es muy difícil ver las novelas de mi mamá, no porque no las encuentre sino porque me rompo, me llena de sentimiento. No es porque no la quiera ver. No me he atrevido. Me hubiera gustado tener el recuerdo de cómo eran sus abrazos, sus besos, su voz.”

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Actualmente, José Emilio Fernández Levy ejerce como actor y conductor, aunque reconoce que desea seguir los pasos artísticos de Mariana Levy en el medio artístico mexicano (Instagram/@emiliolevyy)

Agrega que, aunque el dolor es constante, mantiene la costumbre de homenajear a Mariana Levy en su aniversario luctuoso y durante su cumpleaños. El joven lamenta la falta de recuerdos personales, pues cuando su madre falleció él tenía solo nueve meses de edad.

Trayectoria y situación actual de José Emilio Levy

José Emilio Fernández Levy nació el 7 de julio de 2004 y es hijo de Mariana Levy y de José María Fernández “el Pirru”. Actualmente se desempeña como actor y conductor. Estudió leyes, aunque confiesa que su anhelo es seguir los pasos artísticos de su madre en la televisión y teatro mexicanos.

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Durante los últimos años, José Emilio también ha protagonizado controversias mediáticas por acusaciones de maltrato que ha hecho contra Ángel Muñoz, pareja de la cantante Ana Bárbara, quien fue su madrastra en la infancia. El joven ha declarado públicamente que la relación con su padre “el Pirru” es distante y problemática.

José Emilio Levy admite que no puede ver las telenovelas de su madre porque le causa un profundo dolor y añora los recuerdos que le faltan de ella (Foto: Instagram/@emiliolevyy)

Veintiún años después, la figura de Mariana Levy permanece presente para el mundo del espectáculo en México y, de manera aún más profunda, en la vida de su hijo, quien sigue enfrentando las secuelas emocionales que dejó la tragedia.

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