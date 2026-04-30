México

Poncho de Nigris quiere a Mhoni Vidente contra Jéssica Esotérica en Ring Royale 2, la astróloga contestó a su propuesta

En entrevista, el influencer regiomontano expresó su interés por una pelea entre las populares astrólogas en la nueva edición del evento, buscando repetir el éxito de combates mediáticos como el de Adame y Trejo

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Poncho de Nigris propone que Mhoni Vidente encabece la pelea estelar de Ring Royale (IG)
Poncho de Nigris propone que Mhoni Vidente encabece la pelea estelar de Ring Royale (IG)

La posible participación de Mhoni Vidente en la segunda edición de Ring Royale genera expectativa en el mundo del entretenimiento en México, no solo por su popularidad como astróloga, sino por el planteamiento de Poncho de Nigris, creador del evento, para que encabece la pelea estelar y destine lo recaudado a labores de ayuda social.

La edición pasada de Ring Royale tuvo lugar el 15 de marzo y sumó notoriedad al reunir en el combate principal a Alfredo Adame y Carlos Trejo. El formato, que enfrenta a celebridades mexicanas en el ring, busca ahora elevar la apuesta en su segunda entrega, programada para 2027, con figuras mediáticas que conecten con la audiencia.

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Poncho de Nigris buscaría una pelea entre Mhoni Vidente y Jessica Esotérica

En entrevista para Televisa, Poncho de Nigris expuso su deseo de ver a Mhoni Vidente enfrentar a Jessica Esotérica, quien ya hizo una aparición sorpresa en la primera edición del evento. El regiomontano afirmó: “A mí sí me gustaría ver a Mhoni Vidente con Jessica Esotérica. Yo creo que esa podría suplir la de Alfredo Adame y Carlos Trejo”.

Mhoni Vidente podría presentar pago de impuestos debido a las nuevas reglas del SAT(Foto: Captura de pantalla YouTube)
La posible participación de Mhoni Vidente en Ring Royale 2 eleva la expectativa entre fanáticos del espectáculo y la astrología en México (Foto: Captura de pantalla YouTube)

La astróloga no ha dado una respuesta definitiva. Durante una transmisión en redes sociales, Mhoni Vidente aceptó analizar la invitación, advirtiendo que su incorporación dependería de la negociación contractual y la selección adecuada de su oponente.

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Mhoni Vidente pone condiciones para subirse al ring y descarta pelear con Jessica Esotérica

Mhoni descartó de inmediato la posibilidad de enfrentar a Jessica Esotérica por motivos de condición física y diferencia de edad. La astróloga manifestó respeto por ella y le envió buenos deseos, pero enfatizó que una posible pelea requeriría condiciones específicas en cuanto a rivales.

Mhoni subrayó que, de aceptar la invitación, el pago por su participación se destinaría a personas necesitadas. “El dinero sería para ayudar a quienes lo requieran”, afirmó, lo que añade un componente social al espectáculo propuesto por Poncho de Nigris.

La astróloga Mhoni Vidente condiciona su participación en Ring Royale 2 a una negociación contractual y la elección adecuada de oponente (IG: mhoni1)
La astróloga Mhoni Vidente condiciona su participación en Ring Royale 2 a una negociación contractual y la elección adecuada de oponente (IG: mhoni1)

No es la primera ocasión en que Mhoni Vidente se involucra con Ring Royale. Antes del evento inaugural, ya había expresado su respaldo a la propuesta de De Nigris y anticipado el éxito de los combates entre figuras del espectáculo.

La cartelera de Ring Royale 2 empezaría a definirse

Poncho de Nigris tiene pactado al menos un combate relevante para la segunda edición: Konan enfrentaría a Jorge “El Travieso” Arce, ex campeón mundial de boxeo. De Nigris adelantó que, aunque el público solicita peleas como la de Niurka contra Liz Vega, su preferencia sería organizar un enfrentamiento entre "La Mujer Escándalo" y Sol León.

El promotor aseguró que planea la selección de rivales con detenimiento para “tomar decisiones acertadas y exitosas” con miras a 2027. “Vamos a estar analizando bien las peleas, falta mucho… Konan va contra el Travieso, yo creo que esa ya está…” concluyó.

Las confrontaciones entre Alfredo Adame y Carlos Trejo elevaron la tensión tras intercambios de insultos y amenazas en la presentación.
El formato de Ring Royale ha ganado popularidad enfrentando a figuras icónicas del medio como Alfredo Adame y Carlos Trejo en su primera edición (Miriam Estrella/ Infobae)

Con la postulación de Mhoni Vidente para la pelea estelar, la expectativa crece entre quienes siguen tanto el espectáculo como las actividades sociales promovidas por la astróloga. La confirmación de su participación y de las demás celebridades, así como la definición de las peleas, quedaría pendiente en las próximas etapas de organización.

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