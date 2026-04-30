México

El director de una farmacéutica y sus dos hijas menores: quiénes eran las cuatro víctimas de la masacre en Azcapotzalco

Según investigaciones periodísticas, Omar Cejudo Nava es el padre de familia asesinado junto con sus dos hijas y su esposa

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El domicilio donde fueron localizados los cuerpos está marcado con el número 146 de la calle Guanábana. Crédito: Google Maps
El domicilio donde fueron localizados los cuerpos está marcado con el número 146 de la calle Guanábana. Crédito: Google Maps

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados en su domicilio de la calle Guanábana, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, el pasado 28 de abril.

Según reportes periodísticos, la víctimas son Omar Cejudo Nava, director comercial de la farmacéutica Genéricos RALCA; su esposa, ambos de 47 años, y sus hijas Valentina, de 16 años, y otra menor de 12.

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De acuerdo con información de la plataforma LinkedIn, Cejudo Nava gestionaba equipos de venta que generaron más de 400 millones de pesos en un año. Su trayectoria incluía la administración de cuentas para laboratorios del sector público en México, así como la formación y dirección de equipos comerciales.

Hasta el momento, las autoridades han detenido a a cuatro personas y recuperaron dos camionetas de lujo robadas a las víctimas, además de asegurar 95 dosis de aparente droga y armas de fuego.

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Omar Cejudo y su trabajo

EL sitio donde laboraba el padre de familia, Genéricos RALCA, es una empresa dedicada a la distribución y logística nacional de medicamentos genéricos y de alta especialidad, con más de tres décadas de experiencia en el sector.

Según la propia compañía, mantiene relaciones comerciales con algunos de los laboratorios más grandes del mundo y opera bajo estrictos controles normativos para la distribución y almacenamiento seguro de fármacos.

Omar Cejudo Nava se presentaba como un gestor de ventas enfocado en la formación de equipos, el logro de objetivos y la expansión de cuentas comerciales.

Según su perfil profesional, lideró proyectos para crear relaciones de largo plazo con clientes y establecer nuevas estrategias en el mercado farmacéutico.

En un inicio el crimen fue vinculado con extorsiones, debido a un narcomensaje que fue localizado en la espalda del padre de familia junto con un cuchillo. Esta advertencia presuntamente era firmada por “La Unión de Tepito”. Sin embargo, los últimos reportes señalan que los sujetos estarían vinculados con otra célula delictiva y el mensaje podría ser un distractor.

El móvil: vínculos personales y promesa de pago

Las primeras indagatorias apuntan a que Emiliano “N”, uno de los detenidos, era pareja sentimental de Valentina Cejudo, la hija mayor de la familia.

Versiones preliminares refieren que el vínculo habría sido aprovechado para facilitar el acceso al domicilio y consumar el robo y el homicidio.

Detenidos multihomicidio Azcapotzalco
Foto: SSC CDMX

Reportes del periodista Carlos Jiménez, conocido como c4jimenez, señalan que Emiliano declaró haber recibido la oferta de 40 mil pesos por parte de la banda “Los Julios” para asesinar a la familia. Las autoridades no han confirmado esa versión hasta el momento.

El vinculo entre Emiliano y la joven asesinada habría nacido en una universidad privada ubicada en la CDMX. Según los reportes del periodista, el padre de la joven se oponía a la relación.

Camionetas robadas a la familia Cejudo y aseguradas por las autoridades tras las detenciones. Crédito: SSC
Camionetas robadas a la familia Cejudo y aseguradas por las autoridades tras las detenciones. Crédito: SSC

El crimen incluyó el robo de una GMC Yukón Denali XL azul, valuada en 2 millones 152 mil 400 pesos, y una BMW X6 M60i de 2 millones 264 mil 900 pesos, además de objetos personales como ropa y zapatos de las víctimas.

El operativo y las detenciones tras la masacre

La localización de las camionetas robadas permitió a las corporaciones coordinar un operativo en Atizapán de Zaragoza, Edomex. Los primeros tres detenidos, María de Jesús “N”, José María “N” y Francisco Javier”N", fueron interceptados en la GMC.

Parte de los indicios asegurados tras las detenciones. Crédito: SSC
Parte de los indicios asegurados tras las detenciones. Crédito: SSC

En una acción paralela, Emiliano “N” intentó ocultarse en un hotel y se enfrentó con los agentes, resultando herido por arma de fuego antes de ser trasladado bajo custodia.

Durante la inspección de las camionetas, la policía aseguró 55 dosis de marihuana, 40 envoltorios de posible cocaína en piedra, dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles, un silenciador y dos celulares.

Los detenidos quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de México. La investigación sigue abierta para determinar la participación de otros implicados y esclarecer el móvil del crimen.

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