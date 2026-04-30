México

31 minutos en el Zócalo: clima, recomendaciones y estaciones cerradas para celebrar el Día del Niño

El 30 de abril reunirá a chicos y grandes para disfrutar de los temas del noticiero chileno

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Gran multitud en el Zócalo de CDMX en un concierto de 31 Minutos. Un escenario con pantallas y pancartas, la Catedral y la bandera de México se ven al fondo.
Miles de personas disfrutarán del concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo de la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de familias se preparan para el concierto gratuito de 31 Minutos en el Zócalo este 30 de abril, en el marco del Día del Niño.

Según el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, habrá alta temperatura.

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Autoridades anticipan que el evento, programado para las 19:00 horas, atraerá desde la tarde a una multitud, por lo que recomiendan llegar con anticipación y mantenerse con hidratación correcta.

El ambiente se mantendrá muy caluroso, con temperaturas de 30 a 32 grados Celsius durante la tarde y un descenso a 22-24 grados por la noche, pero sin probabilidad de lluvia.

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La dependencia advierte que podrían registrarse rachas de viento de hasta 45 km/h, por lo que la instrucción es tomar precauciones para evitar golpes de calor y deshidratación, particularmente en niñas, niños y adultos mayores.

El grupo 31 Minutos dará un concierto gratuito para niños y familias en el Zócalo de la Ciudad de México el 30 de abril. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)
El grupo 31 Minutos dará un concierto gratuito para niños y familias en el Zócalo de la Ciudad de México el 30 de abril. | (Crédito: Jesús Áviles/Infobae México)

Altas temperaturas y medidas para evitar riesgos

El Gobierno de la Ciudad de México recomienda portar

ropa ligera

gorra

bloqueador solar

agua embotellada

evitar alimentos en la vía pública para reducir riesgos sanitarios.

Se sugiere a los asistentes acordar puntos de reunión con sus acompañantes y portar identificación con datos de contacto.

Durante el evento, personas con discapacidad contarán con un espacio accesible en la plancha del Zócalo.

La administración capitalina señala que el aforo puede saturarse rápidamente y aconseja llegar desde las 16:00 horas.

Accesos, estaciones y vialidades cerradas para el concierto

Por el montaje del escenario y filtros de ingreso, varias calles del primer cuadro capitalino estarán restringidas desde la tarde, entre ellas

  • Plaza de la Constitución
  • Francisco I. Madero
  • 5 de Mayo
  • 20 de Noviembre
  • Venustiano Carranza
  • José María Pino Suárez

Se prevé tránsito lento y aglomeraciones en la zona, por lo que se recomienda utilizar rutas alternas como Eje Central Lázaro Cárdenas, Fray Servando Teresa de Mier, Izazaga, Circunvalación y Eje 1 Norte.

Para llegar en Metro, las estaciones recomendadas son Pino Suárez, Allende e Isabel la Católica. La estación Zócalo/Tenochtitlan estará cerrada, esto ocurre en todos los eventos en la Plaza de la Constitución.

Entre los objetos prohibidos para el acceso se encuentran mochilas grandes, vidrio y objetos punzocortantes.

El personal de seguridad y Protección Civil orientará a los asistentes y se pide seguir todas las indicaciones durante el operativo.

El concierto será transmitido en vivo por Canal 11 y Canal 14 para quienes prefieran seguir la celebración desde casa.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El concierto gratuito de 31 Minutos será en el Zócalo de Ciudad de México el 30 de abril, como celebración oficial del Día del Niño, y la entrada estará abierta a todo el público.

El espectáculo está diseñado para que familias enteras y seguidores de todas las edades disfruten de los personajes y canciones que marcaron a más de una generación tanto en México como en Latinoamérica.

La propuesta escénica, liderada por los títeres Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Patana, permitirá a los asistentes revivir los momentos más recordados del noticiero ficticio que dio fama internacional al grupo.

La producción chilena, reconocida por su humor característico y su crítica social, lanzó un video promocional donde, con su estilo irónico, invita a chicos y grandes a corear sus éxitos en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

(Captura de pantalla)
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La expectativa de los organizadores es que la convocatoria supere las cifras habituales de público, ya que muchos adultos que crecieron viendo el programa han mostrado igual o mayor entusiasmo que los pequeños.

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