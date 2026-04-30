Las redes sociales reaccionan al momento vergonzoso de Toñita durante una transmisión

Algunos usurarios, como Claudia López, agradecieron el momento por aportar un instante de risa en medio de días difíciles. (Instagram/@tonitamusic1)

Durante una entrevista grabada y difundida en plataformas digitales, Toñita, ex integrante de La Academia, protagonizó un momento embarazoso que rápidamente se volvió viral.

El incidente, registrado en video y compartido en redes sociales, dejó en evidencia un descuido inesperado frente a cámaras.

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La secuencia muestra cómo, en medio de la charla, se escucha un sonido que usuarios identificaron como un gas accidental emitido por la artista.

La autenticidad del clip fue verificada por la usuaria La Tía Sandra, quien aseguró en su cuenta que el material “sí ocurrió tal cual” y descartó edición o manipulación digital.

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El video original también circula en YouTube.

Reacciones en redes sociales

El incidente, registrado en video y compartido en redes sociales, dejó en evidencia un descuido inesperado frente a cámaras. (La Tía Sandra/X)

Usuarios de Twitter reaccionaron de inmediato al episodio. Comentarios como “Ese pedo habló, yo clarito escucho que dice ‘no mames’ jajajajaja” y “No paro de reír!! Qué Bárbara!!” reflejaron el tono humorístico y relajado con el que gran parte del público recibió el incidente.

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Algunos, como Claudia López, agradecieron el momento por aportar un instante de risa en medio de días difíciles.

No faltaron bromas sobre la posibilidad de que Toñita sea invitada nuevamente a entrevistas, ni referencias al mobiliario: “Revisaron el sillón? No haya quedado manchado…”, escribió una usuaria, sumando al ambiente festivo que predominó en la conversación.

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Debate sobre la autenticidad y difusión del video

En paralelo a las bromas, algunos usuarios pusieron en duda la legitimidad del audio, sugiriendo que podría tratarse de un efecto añadido: “Se escucha re falso! Se escucha como con micrófono!” Sin embargo, La Tía Sandra reiteró que el sonido está presente en la grabación original y que el incidente puede verse públicamente en YouTube, despejando sospechas sobre alteraciones digitales.

Trayectoria artística y carrera de Toñita

Toñita, cuyo nombre real es Antonia Salazar Zamora, se dio a conocer a nivel nacional en México tras su participación en el programa de telerrealidad musical La Academia, donde destacó por su voz y presencia escénica.

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Desde entonces, ha mantenido una carrera activa en la música regional mexicana, lanzando varios álbumes y sencillos que le han permitido consolidar una base de seguidores leales.

A lo largo de su trayectoria, ha incursionado también en otros ámbitos del entretenimiento, participando en programas de televisión y shows en vivo.

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Su estilo interpretativo y carisma en el escenario le han valido reconocimientos y colaboraciones con otros artistas del género. Con más de dos décadas en la industria, Toñita continúa vigente como figura pública y cantante, sumando presentaciones en diferentes foros y plataformas digitales.

Qué ha sido de la carrera de Toñita

En 2020, Toñita lanzó el sencillo “Castillos en el aire”, acompañado por la presentación especial “Madera y alma”.

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Dos años después, en septiembre de 2022, participó en una colaboración musical con Los Kemp y María Inés Guerra para el tema “We Are the World”, disponible en plataformas digitales.

En 2023, la cantante fue invitada al programa de entrevistas El minuto que cambió mi destino, sumando otra aparición televisiva a su trayectoria.

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Para 2024, Toñita regresó a la televisión como participante en el reality Survivor México, transmitido por TV Azteca, aunque debió abandonar la competencia por una lesión. Ese mismo año, lanzó los sencillos “Con él” y “Mariposa de las alas rosas”.

En 2025, Toñita volvió a integrarse en Survivor México: Héroes vs villanos, edición en la que fue nuevamente eliminada. Además, incursionó en la política, presentándose como candidata a diputada por el distrito 11 del Estado de México en las elecciones federales de 2024.