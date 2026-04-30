Pensión del Bienestar 2026: estos son los adultos mayores que se tienen que registrar este jueves 30 de abril

El avance del proceso de registro para la Pensión del Bienestar en 2026 beneficia a miles de personas adultas mayores en todo México.
Este jueves 30 de abril está destinado a un grupo específico, quienes deberán acudir a los módulos para asegurar su incorporación y el acceso al apoyo económico bimestral. El trámite es presencial y sigue un calendario organizado por la inicial de la CURP de cada solicitante.
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Para quienes buscan participar en este programa, es fundamental conocer los detalles del calendario y la documentación requerida. Las autoridades establecieron fechas fijas para agilizar la atención y garantizar que la mayor cantidad de adultos mayores pueda recibir el apoyo.
Quiénes deben registrarse este jueves 30 de abril
Este jueves corresponde el registro a los aspirantes que cumplan con las siguientes condiciones:
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- Personas adultas mayores cuya CURP inicia con N, Ñ, O, P, Q o R
- Que aún no hayan realizado el trámite en fechas anteriores
- Que cumplan con los requisitos de edad y documentación solicitados
Por otro lado, las autoridades han insistido en que la atención se brinda en un horario de 10:00 a 16:00 horas en los módulos del Bienestar más cercano. La organización por inicial permite distribuir equitativamente a los solicitantes y reducir los tiempos de espera en cada sede.
Documentos requeridos para el registro
Para completar la inscripción, es obligatorio presentar los siguientes documentos en original y copia:
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- Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad
- CURP de impresión reciente
- Acta de nacimiento legible
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial
- Teléfono de contacto, celular y de casa
Si la persona interesada no puede acudir personalmente, puede designar a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos.
Calendario oficial y horarios de atención
El calendario de registro distribuye a los solicitantes de la siguiente manera:
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- Lunes 27 de abril: letras A, B, C
- Martes 28 de abril: D, E, F, G, H
- Miércoles 29 de abril: I, J, K, L, M
- Jueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 2 y domingo 3 de mayo: todas las letras
En este sentido, el respeto al calendario y la organización por inicial de CURP aseguran una atención ágil y sin complicaciones para quienes buscan incorporarse a los programas de la Pensión del Bienestar este jueves 30 de abril.
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