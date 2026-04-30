México

Pensión del Bienestar 2026: estos son los adultos mayores que se tienen que registrar este jueves 30 de abril

El calendario oficial distribuye el acceso al trámite para recibir el apoyo de 6 mil 400 pesos según la letra inicial de la CURP

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El registro para recibir el apoyo bimestral continuará este jueves, otorgando a los adultos mayores la posibilidad de acercarse a los módulos del bienestar para continuar con su trámite. (Programas del Bienestar)
El registro para recibir el apoyo bimestral continuará este jueves, otorgando a los adultos mayores la posibilidad de acercarse a los módulos del bienestar para continuar con su trámite. (Programas del Bienestar)

El avance del proceso de registro para la Pensión del Bienestar en 2026 beneficia a miles de personas adultas mayores en todo México.

Este jueves 30 de abril está destinado a un grupo específico, quienes deberán acudir a los módulos para asegurar su incorporación y el acceso al apoyo económico bimestral. El trámite es presencial y sigue un calendario organizado por la inicial de la CURP de cada solicitante.

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Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)
La organización del registro según la inicial de la CURP agiliza la atención y reduce los tiempos de espera en los módulos del Bienestar.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan participar en este programa, es fundamental conocer los detalles del calendario y la documentación requerida. Las autoridades establecieron fechas fijas para agilizar la atención y garantizar que la mayor cantidad de adultos mayores pueda recibir el apoyo.

Quiénes deben registrarse este jueves 30 de abril

Este jueves corresponde el registro a los aspirantes que cumplan con las siguientes condiciones:

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  • Personas adultas mayores cuya CURP inicia con N, Ñ, O, P, Q o R
  • Que aún no hayan realizado el trámite en fechas anteriores
  • Que cumplan con los requisitos de edad y documentación solicitados
La Pensión del Bienestar comenzará su siguiente distribución de pagos en septiembre (Banco del Bienestar)
El programa Pensión del Bienestar otorga un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos a quienes cumplen con los requisitos de edad y documentación solicitados. (Banco del Bienestar)

Por otro lado, las autoridades han insistido en que la atención se brinda en un horario de 10:00 a 16:00 horas en los módulos del Bienestar más cercano. La organización por inicial permite distribuir equitativamente a los solicitantes y reducir los tiempos de espera en cada sede.

Documentos requeridos para el registro

Para completar la inscripción, es obligatorio presentar los siguientes documentos en original y copia:

  • Identificación oficial vigente: credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento legible
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial
  • Teléfono de contacto, celular y de casa
Respetar el calendario y acudir con todos los documentos garantiza una atención ágil y sin contratiempos en los módulos del Bienestar. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)
Respetar el calendario y acudir con todos los documentos garantiza una atención ágil y sin contratiempos en los módulos del Bienestar. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)

Si la persona interesada no puede acudir personalmente, puede designar a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos.

Calendario oficial y horarios de atención

El calendario de registro distribuye a los solicitantes de la siguiente manera:

  • Lunes 27 de abril: letras A, B, C
  • Martes 28 de abril: D, E, F, G, H
  • Miércoles 29 de abril: I, J, K, L, M
  • Jueves 30 de abril: N, Ñ, O, P, Q, R
  • Viernes 1 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  • Sábado 2 y domingo 3 de mayo: todas las letras
Hombre adulto mayor sonriente sostiene un calendario que dice "PENSIÓN ADULTOS MAYORES" frente a la Secretaría de Bienestar.
El calendario oficial para la inscripción distribuye a los aspirantes en diferentes días, culminando con todas las letras el domingo 3 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, el respeto al calendario y la organización por inicial de CURP aseguran una atención ágil y sin complicaciones para quienes buscan incorporarse a los programas de la Pensión del Bienestar este jueves 30 de abril.

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