Ola de calor en México pega al Cutzamala, así ha caído su nivel durante abril. (Anayeli Tapia/Infobae)

El Sistema Cutzamala es el eje central para el suministro de agua potable en el centro del país, abasteciendo a la Ciudad de México y al Estado de México.

Su estructura está conformada por tres presas principales —Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque—, además de plantas de bombeo que permiten trasladar grandes volúmenes de agua hacia la Zona Metropolitana del Valle de México.

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Durante abril de este año, el sistema enfrentó un desafío inusual por una ola de calor que se extendió por el centro y norte de México.

Las temperaturas extremas incrementaron la demanda hídrica, lo que obligó a las autoridades a reforzar la vigilancia y ajustar la distribución para asegurar el abastecimiento en una de las regiones urbanas más pobladas del continente.

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Ola de calor extrema y presión sobre el sistema hídrico

Durante las últimas semanas de abril de 2026, México ha enfrentado una de las olas de calor más extensas y severas registradas en los últimos años.

Las temperaturas, que han superado los 35 ℃ en casi treinta entidades, han puesto bajo presión tanto a la infraestructura hidráulica como a la gestión de los recursos hídricos.

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El fenómeno climático actual, asociado a un anticiclón en niveles medios de la atmósfera junto con otros factores meteorológicos, ha incrementado la demanda de agua potable en los hogares y sectores productivos del Valle de México.

Este escenario ha obligado a los operadores del Sistema Cutzamala a ajustar sus estrategias para responder a una exigencia inédita.

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Abril de 2026 ha estado marcado por temperaturas inusualmente altas en numerosas regiones de México debido a una intensa ola de calor. Imagen de archivo. EFE/Isaac Esquivel

Cutzamala alcanza récord de envío de agua al Valle de México

En este contexto, el Sistema Cutzamala ha registrado un envío histórico de agua potable hacia la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las autoridades del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México informaron que el caudal bombeado superó los 16 mil 500 litros por segundo, lo que representa la cifra más alta desde el inicio de operaciones del sistema hace más de cuatro décadas.

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El incremento en el bombeo fue posible gracias a que el Cutzamala mantuvo, durante este periodo, los niveles de almacenamiento más altos de los últimos siete años.

Con más de 573 millones de metros cúbicos de agua disponible, equivalente al 73% de su capacidad total, el sistema logró sostener un suministro suficiente para cubrir la demanda extraordinaria derivada de la ola de calor.

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Los datos oficiales indican que, entre el 20 y el 26 de abril, se registró un caudal promedio de 16.567 metros cúbicos por segundo, distribuidos entre la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México y la Comisión del Agua del Estado de México.

La coordinación entre estos organismos resultó esencial para garantizar la entrega puntual y suficiente de agua en la región.

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Nivel del Cutzamala: descenso durante abril

A lo largo del mes, el Sistema Cutzamala perdió aproximadamente 35 millones de metros cúbicos de almacenamiento, al pasar de 605 millones de metros cúbicos al inicio del mes a 570 millones al 28 de abril.

Este descenso representa una caída de alrededor de 4,5 puntos porcentuales en la capacidad total del sistema, que inició el mes con poco más del 77% y cerró con 72,85%.

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Este comportamiento descendente se explica por la combinación de altas extracciones para cubrir la demanda y la escasez de lluvias durante el periodo.

La reducción fue constante, con pérdidas diarias que, aunque moderadas, sumaron un volumen considerable en el balance mensual.

Cutzamala alcanza récord de envío de agua al Valle de México. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Implicaciones y retos para la gestión hídrica

La marca histórica alcanzada por el Sistema Cutzamala evidencia la magnitud de los retos que enfrenta la gestión del agua ante fenómenos climáticos extremos.

El hecho de haber incrementado el envío de agua potable en este periodo no solo responde a una demanda coyuntural, sino que también pone de relieve la importancia de mantener niveles óptimos de almacenamiento antes del inicio de la temporada de lluvias.

Las autoridades responsables subrayaron que la tendencia a la alza en el consumo, motivada por las altas temperaturas, requiere una vigilancia constante y una planificación estratégica para evitar situaciones críticas en los meses siguientes.

Además, señalaron que solo una gestión cuidadosa de los volúmenes almacenados permitirá sostener la seguridad hídrica de la Zona Metropolitana del Valle de México frente a futuras contingencias.