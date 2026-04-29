México

SSC emite recomendaciones para cuidar a perros y gatos durante la ola de calor en CDMX

La SSC pide a la población cuidar a los animales de compañía y estar atentos ante síntomas de golpe de calor

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En el verano, una mujer hidrata a su perro, garantizando su bienestar ante las altas temperaturas. Descubre cómo brindar cuidado y confort a tus mascotas durante las épocas de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ante la ola de calor, una mujer cuida a su perro, ofreciéndole agua y protegiéndolo de las altas temperaturas del verano. El compromiso con la salud y el bienestar de las mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los días recientes, las altas temperaturas han puesto en alerta a la Ciudad de México y han generado preocupación por la salud de los animales de compañía. Con la finalidad de evitar riesgos en perros y gatos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzó el llamado a extremar precauciones para que las mascotas permanezcan frescas y seguras en medio del calor.

La Brigada de Vigilancia Animal detalla que los cuadros de golpe de calor afectan a perros y gatos cuando permanecen en lugares sin ventilación o bajo exposición prolongada al sol. Entre los síntomas más frecuentes aparecen:

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  • El jadeo excesivo
  • Cambio en la coloración de lengua y encías hacia tonos rojo intenso o azulados
  • Mareos y debilidad
  • También pueden presentarse vómitos o salivación abundante
Primer plano de un gato atigrado bebiendo agua de un cuenco de cristal. Se ve su lengua rosada tocando el agua y sus bigotes blancos.
El aumento de la temperatura en la Ciudad de México incrementa los riesgos para perros y gatos, por lo que autoridades insisten en la prevención y la atención veterinaria inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia exhorta a los dueños de animales a identificar estos signos y actuar rápidamente. Frente a cualquier señal de alarma, la recomendación principal es trasladar de inmediato al animal a la consulta con un médico veterinario. La atención oportuna puede evitar complicaciones graves que comprometan la vida de la mascota.

Golpe de calor en mascotas: síntomas y acciones urgentes

El golpe de calor constituye una emergencia para perros y gatos, ya que su organismo no regula la temperatura igual que el de los humanos. La exposición al calor puede desencadenar fallas en órganos vitales si no se actúa a tiempo. El riesgo se incrementa en razas braquicefálicas, animales mayores o con sobrepeso.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda evitar paseos durante las horas más calurosas, asegurar el acceso constante a agua limpia y permitir que las mascotas permanezcan en espacios ventilados y bajo sombra. También sugiere no dejar a los animales dentro de vehículos estacionados, incluso durante lapsos breves.

Perro golden retriever tendido en el suelo con la lengua fuera, junto a un plato de agua, una botella fría y un ventilador, con una familia y otras mascotas detrás.
Los síntomas de golpe de calor en perros y gatos pueden ser fatales si no se atienden rápido; autoridades exhortan a la ciudadanía a actuar ante cualquier señal de alarma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia recuerda que el bienestar animal durante la temporada de calor depende de la vigilancia activa de los propietarios y de la respuesta rápida ante cualquier síntoma. La prevención y el acceso inmediato a atención veterinaria resultan esenciales para reducir los riesgos.

Estas son algunas de las principales recomendaciones emitidas por la Brigada de Vigilancia Animal:

  • Mantenerlos siempre hidratados con agua limpia, fresca y colocada a la sombra.
  • Realizar paseos únicamente antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas, cuando la temperatura es más baja.
  • No dejarlos en azoteas ni dentro de vehículos cerrados, ya que estos espacios concentran el calor rápidamente.
  • Verificar la temperatura del asfalto antes de sacarlos a caminar; si quema la mano, también puede dañar sus patas.

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