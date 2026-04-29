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El fenómeno que puede hacer que este verano en México sea el más caliente en años ya está llegando

Un fenómeno atmosférico comienza a transformar el clima en diversas regiones, elevando las temperaturas y alterando la vida cotidiana en todo el país

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Vista aérea de un paisaje urbano con edificios y carreteras bajo un cielo naranja rojizo. El sol es un círculo brillante y el aire crea una distorsión ondulada.
El fenómeno que puede hacer que este verano en México sea el más caliente en años ya está llegando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de altas temperaturas y jornadas sofocantes en amplias regiones de México ha puesto en alerta a millones de personas.

Las condiciones climáticas de este año han generado preocupación por la intensidad y duración del calor, que no solo afecta la salud sino también la vida cotidiana y el entorno natural.

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Este escenario extremo está vinculado a la presencia del domo de calor, un fenómeno atmosférico cuya relevancia se ha incrementado notablemente en los últimos años.

Su aparición frecuente y la magnitud de sus efectos lo han convertido en una de las principales preocupaciones climáticas para la región.

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Cómo se forma el domo de calor y por qué es alarmante

El domo de calor se produce cuando un sistema de alta presión se instala sobre una región e impide que el aire caliente pueda dispersarse.

Este aire queda atrapado cerca de la superficie, generando una burbuja que eleva de manera sostenida las temperaturas y prolonga la ola de calor.

La ausencia de lluvias y la persistencia de cielos despejados contribuyen a que el fenómeno se intensifique.

En México, este patrón ha cubierto hasta el 90% del territorio nacional, con registros térmicos que superan los 40 ℃ en varias entidades.

El impacto no se limita a un solo día: los efectos pueden extenderse durante semanas, lo que agrava la situación para las personas y el medio ambiente.

Las sequía en México ha causado que en Oaxaca algunas comunidades construyan sus propios sistemas de captación de agua. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo).
El domo de calor puede provocar sequía y calor extremo, lo que agrava el estrés hídrico y reduce los niveles de agua en las presas. (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo).

Impacto en la vida diaria y en el entorno

La presencia de un domo de calor altera de forma considerable las rutinas y actividades diarias.

Las ciudades, especialmente las grandes urbes y zonas con escaso viento, experimentan una acumulación de contaminantes en el aire. Esto empeora la calidad del aire y favorece problemas respiratorios en la población.

Las consecuencias ambientales también son notorias. El calor extremo y la sequía resultante generan estrés hídrico y reducen los niveles de agua en presas. Los cultivos sufren daños por la falta de humedad, lo que impacta la producción agrícola y, por consiguiente, la seguridad alimentaria.

Además, se incrementa el riesgo de incendios forestales y la afectación a la fauna silvestre.

El papel del cambio climático en la intensificación del domo

El fenómeno del domo de calor se ha vuelto más común y severo en las últimas décadas, en parte por el avance del cambio climático.

La acumulación de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, aumenta la energía retenida en la atmósfera. Esto potencia la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos, como olas de calor, sequías, huracanes o inundaciones.

Según especialistas, las fluctuaciones bruscas de la temperatura en los océanos también tienen un papel central en la formación de estos patrones atmosféricos.

El calentamiento del agua transfiere energía al aire, que luego es arrastrado hacia el interior continental y queda confinado bajo sistemas de alta presión. Esta combinación de factores refuerza el ciclo de calor extremo.

Infografía de un domo de calor sobre el mapa de México con suelo agrietado y 90%. Explica cómo se forma y sus impactos: alta presión, sequía, altas temperaturas, contaminación y fuegos.
Un domo de calor cubre el 90% del territorio mexicano, elevando temperaturas a más de 40 °C y generando sequías, contaminación y riesgos de incendios que afectan gravemente la vida y el medio ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México ante temperaturas extremas

Durante las últimas semanas, varias regiones mexicanas han registrado temperaturas cercanas o superiores a los 45 ℃.

Todo indica que este verano en México podría convertirse en uno de los más calurosos en la historia reciente, pues el domo de calor ha cubierto casi todo el país y ha generado condiciones extremas en entidades del norte, centro y sur.

En la Ciudad de México, los termómetros se han acercado a valores históricos, una situación inusual para una metrópoli ubicada a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Este fenómeno no se limita a México: el domo de calor ha avanzado hacia el Caribe y Centroamérica, extendiendo su impacto a otras regiones con condiciones igualmente extremas.

Según organismos oficiales, la probabilidad de que se presenten estos eventos en la actualidad es mucho mayor que en la época preindustrial.

Esto se debe, principalmente, a la influencia de las actividades humanas sobre la atmósfera. Si no se modifican esas tendencias, el patrón podría repetirse y agravarse en los próximos años.

Los domos de calor representan un desafío cada vez más relevante para la región. Su aparición frecuente y sus consecuencias adversas obligan a replantear las estrategias de adaptación y a considerar medidas de fondo para mitigar el impacto del cambio climático.

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