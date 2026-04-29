Frente frío 47 y ola de calor azotan México: temperaturas extremas en todo el país

El Frente Frío 47 y una ola de calor coinciden en México, provocando contrastes de temperatura que afectan a distintas regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones meteorológicas en México presentan un escenario de temperaturas extremas, marcado por la presencia simultánea del frente frío 47 y una persistente ola de calor.

Este contraste ha generado preocupación entre autoridades y población, que buscan adaptarse a los bruscos cambios de temperatura y a la aparición de fenómenos como lluvias, vientos intensos y heladas en distintas regiones del país.

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El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido sobre la necesidad de tomar precauciones ante el clima inusual que ha comenzado a sentirse, especialmente en el norte y noroeste, donde la interacción de distintos sistemas atmosféricos incrementa la inestabilidad y el riesgo de eventos severos.

Frente frío 47 y ola de calor: regiones afectadas y contrastes extremos

El frente frío 47 ha impactado principalmente el norte del territorio nacional, generando un descenso marcado de las temperaturas y la presencia de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y posible caída de granizo.

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Las zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango se han visto especialmente afectadas, alcanzando temperaturas mínimas de hasta menos cinco grados centígrados.

En estos estados, el impacto del frente frío se ha manifestado con mayor intensidad, generando heladas durante las madrugadas.

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A la par, la circulación anticiclónica mantiene vigente una intensa ola de calor en el centro, occidente y sur del país, lo que ha propiciado temperaturas máximas que superan los 45 ℃ en entidades como Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Este fenómeno, lejos de ser uniforme, ha derivado en contrastes meteorológicos muy marcados entre regiones vecinas.

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La interacción del frente frío con la línea seca y la corriente en chorro subtropical ha provocado vientos fuertes, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en algunas entidades del norte del territorio mexicano.

El mapa meteorológico actual muestra una onda de calor persistente en México, con el frente frío núm. 47 y una línea seca provocando lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país. (SMN)

Explicación de los fenómenos: masas de aire frío y frentes fríos

El descenso brusco de temperatura y las tormentas asociadas al frente frío 47 se explican por la llegada de una masa de aire frío desde regiones polares.

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Cuando estas masas avanzan sobre el país, desplazan el aire cálido y generan sistemas de alta presión que favorecen vientos fuertes, lluvias y heladas.

Un frente frío ocurre cuando la masa de aire frío choca con aire más cálido, provocando tormentas, lluvias intensas y un enfriamiento notable.

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En México, estos sistemas suelen moverse a velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y pueden durar de tres a siete días.

La temporada de frentes fríos va de septiembre a mayo y coincide con la presencia de ciclones y huracanes.

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El encuentro entre frentes fríos y sistemas tropicales puede intensificar ambos fenómenos, con lluvias prolongadas y eventos extremos.

Consecuencias y recomendaciones ante el clima extremo

Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional ha insistido en la necesidad de extremar precauciones y mantenerse informado.

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“Se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura y resguardarse adecuadamente”, han señalado las autoridades, al tiempo que han llamado a la población a vestir con ropa abrigada en las zonas de frío y a hidratarse en regiones afectadas por la ola de calor.

El impacto del frente frío 47 se prevé que disminuya a partir del martes 28 de abril, aunque el alivio será breve, pues se espera la llegada de un nuevo sistema frontal hacia el jueves 30 de abril.

Esto mantendrá la inestabilidad climática en el norte, donde la alternancia entre sistemas fríos y cálidos puede generar nuevos episodios de viento y lluvias.

La respuesta ante el clima adverso implica acciones concretas: mantener el hogar cálido, proteger a personas vulnerables como niños y adultos mayores, alimentar bien y evitar actividades al aire libre en condiciones extremas.

Las autoridades han recordado la importancia de conducir con precaución ante posibles heladas o lluvias intensas, y de proteger también a las mascotas.

Esta infografía detalla cómo se forman los frentes fríos y las masas de aire polar, su impacto en México, duración y la interacción con sistemas tropicales, afectando el clima de septiembre a mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyecciones y próximos eventos climáticos

El pronóstico extendido indica que, tras el paso del frente frío 47, las condiciones cálidas seguirán predominando en buena parte del país.

Sin embargo, la aproximación de nuevos sistemas frontales podría mantener la inestabilidad y los contrastes térmicos al menos durante la semana.

En las próximas jornadas, la corriente en chorro subtropical y la circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera continuarán generando vientos fuertes en el noroeste y norte.

La alternancia entre frentes fríos y olas de calor mantendrá la atención de las autoridades y la población ante la posibilidad de eventos climáticos severos.

El Servicio Meteorológico Nacional ha reiterado la importancia de seguir los avisos oficiales y de prepararse para enfrentar tanto las bajas temperaturas como el calor extremo, adaptando las actividades diarias a las condiciones cambiantes que impone el clima en México.