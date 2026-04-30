México

Kenia López Rabadán lamenta que se haya ocultado información en caso Maru Campos

La diputada del PAN destacó que las acciones en materia de seguridad por parte de la gobernadora de Chihuahua “salvaron vidas”

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Kenia López Rabadán respaldó a la gobernadora Maru Campos por ingreso de agentes estadounidenses para acciones en materia de seguridad.
Kenia López Rabadán respaldó a la gobernadora Maru Campos por ingreso de agentes estadounidenses para acciones en materia de seguridad.

Luego de que la gobernadora de Chihuahua se negara a comparecer en el Senado de la República por la presunta participación de cuatro agentes estadounidenses en un operativo realizado en el estado, donde dos de estos elementos perdieron la vida, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lamentó que se haya ocultado información relevante en el caso Maru Campos y respaldó el trabajo de la mandataria estatal frente al narcotráfico.

“Terrible” que autoridades hayan ocultado información a Maru Campos

La legisladora sostuvo que la prioridad debe ser la seguridad de los ciudadanos y criticó que la omisión de datos haya desviado la atención del combate a la delincuencia organizada.

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La diputada presidenta señaló que los funcionarios responsables de la seguridad nacional deben dar prioridad a la protección de los mexicanos, pues consideró que se ha relegado el objetivo de frenar a la delincuencia.

López Rabadán subrayó que ocultar información a una titular del poder ejecutivo estatal es una práctica “terrible” y que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia.

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El secretario de seguridad afirma que solo hubo intercambio de información con EU en Chihuahua. (Seguridad)

La legisladora advirtió que la crisis de seguridad requiere que todos los servidores públicos se enfoquen en frenar delitos como el asesinato y la desaparición de personas. Reiteró que, si la gobernadora Maru Campos está centrando sus esfuerzos en desmantelar laboratorios de drogas y dar paz a su estado, debe reconocerse ese trabajo y el de quienes arriesgan su estabilidad política por la seguridad.

Maru Campos no estaría enterada del operativo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló en días recientes que la gobernadora de Chihuahua le manifestó personalmente que no tenía conocimiento de la operación con agentes estadounidenses en campo.

Cabe destacar que Maru Campos se reunió con Harfuch tras la polémica que generó el operativo antidrogas en el municipio de Morelos, donde murieron dos agentes estadounidenses y dos ciudadanos mexicanos cerca de un narcolaboratorio conocido como “El Pinal”.

La investigación federal busca precisar si la presencia de los agentes estadounidenses violó la soberanía mexicana, ya que portaban pasaporte diplomático y visa de turista. La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso para determinar responsabilidades, mientras el Senado buscaba aclarar quién autorizó la presencia de personal extranjero, sin embargo, Maru Campos rechazó la reunión.

Foto agentes Chihuahua / Milenio
La Fiscalía desmintió que la foto donde aparecían los supuestos agentes estadounidenses fuera verídica. (Imagen proporcionada por la FGE Chihuahua)

López Rabadán cuestiona transparencia

López Rabadán lamentó que información clave no se haya compartido. Consideró grave que la gobernadora de Chihuahua, siendo mujer y titular del Ejecutivo estatal, no haya recibido datos sensibles sobre la operación.

Me parece terrible que alguien te quiera hacer el favor ocultándote información”, comentó la diputada presidenta, quien insistió en que la transparencia y la coordinación deben ser principios para enfrentar la inseguridad.

La legisladora destacó que el mayor reclamo en México es la inseguridad y reconoció a quienes, desde los diferentes niveles de gobierno, trabajan para frenar a la delincuencia, aunque eso implique poner en riesgo su posición política.

Sostuvo que las autoridades deben dejar de buscar acomodo político y concentrarse en golpear a los grupos criminales:

Imaginen cuántas vidas salvó ella con esta destrucción de un narcolaboratorio, cuántos desaparecidos ya no lo van a ser, porque esa creación, esa venta, ese consumo de drogas lastima a las naciones”.

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