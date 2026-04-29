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BTS en México: Suga sorprende con playera de María Sabina, curandera oaxaqueña, y enloquece al Army Mexicano

El integrante de la banda surcoreana causa furor entre fans nacionales al portar en concierto en Estados Unidos una camiseta con la icónica chamana mazateca

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México figura entre los países con mayor interacción digital respecto a BTS, superando incluso a mercados tradicionalmente clave para la banda surcoreana (Archivo)
México figura entre los países con mayor interacción digital respecto a BTS, superando incluso a mercados tradicionalmente clave para la banda surcoreana (Archivo)

BTS refuerza su vínculo con México al colocarlo entre los países con mayor interacción en redes sociales y celebración cultural, en pleno repunte del fandom nacional ante el inminente regreso del grupo a los escenarios, según datos compartidos por la agrupación surcoreana durante una transmisión en vivo.

El gesto del integrante Suga, quien utilizó una playera con la imagen de María Sabina durante su última presentación en Tampa, Florida, detonó una ola de reacciones de orgullo entre los fanáticos mexicanos y subraya el lugar destacado que ocupa el país en la conversación global sobre la banda.

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México supera a mercados clave en interacción digital con BTS

En palabras de los propios integrantes de BTS, México ha rebasado en participación y generación de contenido en plataformas como Instagram a otras naciones consideradas mercados fundamentales, especialmente durante las transmisiones en vivo más recientes.

Los siete integrantes de BTS posan en una colorida trajinera de Xochimilco, decorada con el logo de BTS y globos, en un canal rodeado de vegetación.
Fans mexicanos convierten cada transmisión y aparición de BTS en tendencia nacional, evidenciando la fuerza del ARMY mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este alto nivel de actividad digital no se reduce a cifras: los fans en México han colocado cada señal y cada transmisión del grupo en las tendencias nacionales, evidenciando la intensidad con que viven la espera por el regreso de la agrupación.

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En días recientes, J-Hope, Suga y Jimin destacaron que el entusiasmo del público mexicano se percibe en cada uno de sus lanzamientos y shows. El propio J-Hope ha calificado a los seguidores en México como “uno de los públicos más apasionados”, y ha enfatizado la fuerza con que el ARMY mexicano convierte cualquier aparición del grupo en tendencia.

Suga y el homenaje a María Sabina: símbolo del orgullo mexicano en el fandom

Uno de los gestos más comentados ocurrió recientemente en el Arirang World Tour, cuando Suga salió al escenario en Tampa, Florida, usando una camiseta con la imagen de María Sabina, curandera y chamana originaria de Huautla de Jiménez, con la leyenda “Priestess of the mushrooms. Oaxaca, Mex” (Sacerdotiza de los hongos).

Sabina es reconocida como una figura central de la cultura oaxaqueña y mexicana, famosa a nivel internacional por su trabajo con hongos y su legado en la medicina tradicional.

El homenaje a María Sabina durante el Arirang World Tour por parte de Suga fue aclamado como símbolo de herencia mazateca e identidad cultural (Archivo)
El homenaje a María Sabina durante el Arirang World Tour por parte de Suga fue aclamado como símbolo de herencia mazateca e identidad cultural (Archivo)

El uso de esta prenda generó respuestas inmediatas en redes sociales, con usuarios que calificaron el acto como “espectacular” y una muestra de orgullo por la herencia mazateca de Sabina. Frases como: “¡Suga con una playera de María Sabina… Orgullosamente mazateca!” se multiplicaron, reforzando el sentimiento de reconocimiento y presencia cultural mexicana a nivel global.

El ARMY mexicano vive la cuenta regresiva como protagonista

La intensidad del fandom mexicano, conocido como ARMY, se refleja en tendencias virales y múltiples reacciones en línea cada vez que hay alguna novedad del grupo. El regreso de BTS no solo despierta expectativa, sino que coloca a México como actor principal en la conversación internacional alrededor de la agrupación.

Quién fue María Sabina, legendaria curandera oaxaqueña

María Sabina Magdalena García nace en 1894 en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Es una figura central en la tradición mazateca y reconocida mundialmente como curandera y chamana. Desde niña, su vida está marcada por la pobreza y la pérdida temprana de su padre. Vive junto a su madre y hermana bajo el cuidado de sus abuelos maternos, quienes también tienen conocimientos sobre sanación y ceremonias con hongos sagrados.

María Sabina
La figura de María Sabina y Oaxaca cobran visibilidad internacional gracias a la presencia de su imagen en vestimenta de BTS (Foto: Archivo)

Desde los cinco o seis años, María Sabina presencia rituales de curación con hongos, conocidos en su lengua como “niños santos”. Su primer contacto directo con estos hongos ocurre mientras cuida el ganado en el cerro y decide consumirlos junto a su hermana. Esta experiencia marca el inicio de un vínculo espiritual y terapéutico que la acompañaría toda la vida.

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