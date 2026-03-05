México

Agente encubierto de EEUU usó el nombre del Cártel de Sinaloa para detener a un traficante de Reino Unido

El ahora sentenciado creyó que entregaría drogas y armas al grupo criminal mexicano

Armas usadas durante las transacciones
Armas usadas durante las transacciones (Departamento de Justicia de EEUU)

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre la sentencia de 186 meses (poco más de 15 años) en contra de Mittel Patel, un hombre de 47 años, originario de Reino Unido y quien creía que había generado negocios con el grupo criminal mexicano Cártel de Sinaloa, cuando en realidad trataba con un agente encubierto.

El 4 de marzo el Distrito Sur de Nueva York publicó la condena en contra del hombre mencionado, quien fue hallado responsable de participar en una conspiración para importar aproximadamente 400 kilogramos de cocaína a territorio estadunidense.

Los registros judiciales publicados en el página web del Departamento de Justicia señalan que el sujeto recientemente sentenciado se dedicaba a traficar armas y drogas. Un agente encubierto contactó con él en 2021 para presuntamente concretar intercambio de armamento y narcóticos.

Se trataba de artefactos como ametralladoras, rifles de asalto, rifles de francotirador y granadas propulsadas por cohetes (RPG).

El hombre fue capturado en
El hombre fue capturado en Grecia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agente encubierto le dijo a Patel que había logrado acordar la compra de alrededor de 400 kilogramos de cocaína al Cártel de Sinaloa, pero esta transacción estaba condicionada a que primero fueran proporcionadas armas al grupo delictivo mexicano con las cuales resguardarían las sustancias que pasarían de México a EEUU.

Fue así que para agosto de 2022 el ahora sentenciado y sus colaboradores pactaron la entrega (al agente encubierto) de dos armas como muestra a cambio de 10 mil dólares, lo anterior derivó en la realización de múltiples transacciones de armamento como muestra, el cual llegaba a una dirección en EEUU

Los artefactos involucrados fueron piezas de un rifle de asalto AR-15 y un rifle de francotirador con mira telescópica.

Una reunión Grecia para la captura del hombre

“PATEL entendió por UC-1 [el agente encubierto] que estas armas se entregarían como muestra al Cártel de Sinaloa, como preludio a la transacción de 400 kilogramos de droga y a un pedido mayor de armas. PATEL confirmó que, para el pedido mayor, él y sus cómplices podrían proporcionar, además de las armas de muestra, ametralladoras y lanzacohetes”, refiere el reporte de las autoridades.

El sujeto creía generar negocios
El sujeto creía generar negocios con el grupo criminal (Infobae México)

Ahora bien el 14 de febrero de 2023 Mittel Patel tuvo una reunión con el agente encubierto en Atenas, Grecia, que tenía como objetivo continuar conversando, sin embargo, fue en esa ocasión que Patel fue capturado por elementos de seguridad griegos y posteriormente el sujeto fue extraditado a EEUU, hechos registrados el 15 de febrero de 2024.

Es por lo anterior que el hombre fue sentenciado también a cinco años de libertad supervisada.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaEEUUReino UnidoNarco en Méxicomexico-noticias

