Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Leticia Calderón descarta un regreso sentimental con Juan Collado y ratifica que su relación quedó en el pasado. - (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La actriz Lety Calderón volvió a colocarse en el centro de la conversación tras responder sin rodeos a los cuestionamientos sobre un posible regreso con Juan Collado. Luego de que él se divorciara de Yadhira Carrillo, las especulaciones crecieron, pero su postura fue clara y directa.

Ante medios de comunicación, Calderón no dejó espacio a dudas y respondió con firmeza: “Definitivamente no, corazón”. La actriz reconoció el cariño que aún existe, pero subrayó que este se mantiene en un plano completamente distinto al sentimental.

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Sus declaraciones han generado reacciones, especialmente por el tono cercano pero definitivo con el que marcó distancia. La actriz dejó claro que su historia con Collado pertenece al pasado y no contempla retomarla.

Una relación que quedó atrás, pero sin romper el vínculo

La actriz Leticia Calderón subraya que el vínculo con Juan Collado se limita a la paternidad y el bienestar de sus hijos. - (Crédito: @letycalderon79)

Durante el encuentro con la prensa, Calderón explicó que mantiene una relación cordial con Collado, centrada en el bienestar de sus hijos. “Lo quiero mucho, sí, sí lo quiero mucho, pero como el padre de mis hijos”, expresó con naturalidad.

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También destacó el apoyo que él brinda, incluso en el aspecto económico, lo que considera significativo. “Si le hablo y le digo: ‘Oye, esto cuesta’, seguro me lo paga”, comentó, resaltando que no todos los padres asumen ese compromiso.

La actriz insistió en que existe gratitud y respeto, pero dejó claro que ese vínculo no implica una reconciliación. La relación, según sus palabras, se mantiene en términos de amistad y responsabilidad familiar.

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El pasado mediático y un presente sin intención de regresar

Leticia Calderón valora el apoyo económico de Juan Collado y destaca la responsabilidad compartida como padres. - (Especial Infobae: Jovani Pérez)

La historia entre Calderón y Collado ha estado marcada por episodios mediáticos desde su separación en 2007. Posteriormente, él contrajo matrimonio con Yadhira Carrillo, lo que avivó la atención pública en torno a su vida personal.

En declaraciones previas, la actriz ya había sido contundente al afirmar que no “tropieza con la misma piedra”, dejando claro que no contempla retomar una relación sentimental con su exesposo.

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A pesar del pasado, ambos han logrado construir una dinámica enfocada en sus hijos, priorizando la convivencia familiar sin conflictos visibles.

Independencia, familia y una postura firme

El matrimonio entre Leticia y Juan duró ocho años y procrearon dos hijos (Foto: Instagram)

Actualmente, Calderón asegura sentirse plena con su vida. Ha señalado que no siente la necesidad de tener pareja y que disfruta su independencia, enfocándose en su hogar y en la crianza de sus hijos.

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Incluso tras reencontrarse con Collado en España en 2025, la actriz dejó ver que la convivencia fue cordial, pero siempre dentro de un contexto familiar, sin implicaciones sentimentales.

Con firmeza, cierra cualquier especulación: su prioridad es su familia y su estabilidad personal. “A Juan siempre lo voy a querer”, dijo, pero dejando claro que ese cariño no cambiará el rumbo que ha decidido tomar.

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