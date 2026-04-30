La aprobación de Sheinbaum toca su piso histórico: economía y corrupción

El respaldo a la mandataria se sitúa en niveles no vistos durante su gestión, marcando un descenso paulatino que responde principalmente a preocupaciones económicas y señalamientos sobre corrupción en distintos niveles del gobierno. (Infobae-Itzallana)

Por primera vez desde que asumió la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum enfrenta un dato reciente, más de cuatro de cada diez mexicanos desaprueban su gobierno. La caída no es abrupta, pero sí sostenida, y las razones apuntan directo al bolsillo y a la percepción de impunidad.

El número que preocupa

Según la encuesta LatAm Pulse, elaborada por AtlasIntel para Bloomberg News entre el 24 y 28 de abril con 2,948 personas, la aprobación de Sheinbaum se ubica en casi el 51%, tres puntos menos que en marzo y 15 puntos por debajo de hace un año. Durante la mayor parte de su mandato, su respaldo se mantuvo por encima del 60%. Ese piso ya no existe.

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El 43% desaprueba su gestión, la cifra más alta desde que tomó posesión.

El malestar viene del bolsillo

El dato más revelador de la encuesta no es político, sino económico: casi la mitad de los mexicanos describe la situación económica del país como mala. Solo el 30% la califica como buena.

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Y hay un factor concreto que alimenta esa percepción: el 84% de los encuestados asegura que los precios de bienes en general han subido desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, un evento externo que sin embargo se sintió en los mercados y en las carteras mexicanas.

Un estudio reciente evidencia un aumento en el descontento social, debido principalmente al alza de precios, una percepción de impunidad creciente y el señalamiento de la corrupción como el mayor problema nacional. (Infobae-Itzallana)

Corrupción, el problema número uno

Más allá de la economía, la encuesta expone una llaga que ningún gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha logrado cerrar. El 59% de los encuestados señala a la corrupción como el principal problema del país, por encima de la delincuencia y el narcotráfico (39%) y la inflación (31%).

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Un dato que resulta especialmente incómodo en un contexto en que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones formales en EE.UU. por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y en que nueve funcionarios y exfuncionarios vinculados a Morena están en la mira del Departamento de Justicia estadounidense.

Lo que sí suma puntos

No todo es negativo para la presidenta. En materia de seguridad, su gobierno anotó golpes de alto perfil: la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y el arresto de su mano derecha esta semana son logros que el gobierno ha presumido con razón.

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Sin embargo, de momento no han sido suficientes para revertir la tendencia a la baja.

¿Piso o derrumbe?

Sheinbaum sigue siendo una de las presidentas más populares de América Latina y otras encuestas la ubican aún cerca del 70% de aprobación, lo que refleja diferencias metodológicas entre medidoras. Pero la dirección de la flecha es la misma en todos los sondeos: hacia abajo.

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La pregunta que empieza a circular en los círculos políticos es si abril marcó el piso de su popularidad o apenas el inicio de una caída más prolongada. La economía, por ahora, no da señales de querer ayudarla.