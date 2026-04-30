México

La aprobación de Sheinbaum toca su piso histórico: economía y corrupción

Economía, corrupción e inseguridad erosionan su respaldo popular

Guardar
El respaldo a la mandataria se sitúa en niveles no vistos durante su gestión, marcando un descenso paulatino que responde principalmente a preocupaciones económicas y señalamientos sobre corrupción en distintos niveles del gobierno. (Infobae-Itzallana)
El respaldo a la mandataria se sitúa en niveles no vistos durante su gestión, marcando un descenso paulatino que responde principalmente a preocupaciones económicas y señalamientos sobre corrupción en distintos niveles del gobierno. (Infobae-Itzallana)

Por primera vez desde que asumió la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum enfrenta un dato reciente, más de cuatro de cada diez mexicanos desaprueban su gobierno. La caída no es abrupta, pero sí sostenida, y las razones apuntan directo al bolsillo y a la percepción de impunidad.

El número que preocupa

Según la encuesta LatAm Pulse, elaborada por AtlasIntel para Bloomberg News entre el 24 y 28 de abril con 2,948 personas, la aprobación de Sheinbaum se ubica en casi el 51%, tres puntos menos que en marzo y 15 puntos por debajo de hace un año. Durante la mayor parte de su mandato, su respaldo se mantuvo por encima del 60%. Ese piso ya no existe.

PUBLICIDAD

El 43% desaprueba su gestión, la cifra más alta desde que tomó posesión.

El malestar viene del bolsillo

El dato más revelador de la encuesta no es político, sino económico: casi la mitad de los mexicanos describe la situación económica del país como mala. Solo el 30% la califica como buena.

PUBLICIDAD

Y hay un factor concreto que alimenta esa percepción: el 84% de los encuestados asegura que los precios de bienes en general han subido desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, un evento externo que sin embargo se sintió en los mercados y en las carteras mexicanas.

Un estudio reciente evidencia un aumento en el descontento social, debido principalmente al alza de precios, una percepción de impunidad creciente y el señalamiento de la corrupción como el mayor problema nacional. (Infobae-Itzallana)
Un estudio reciente evidencia un aumento en el descontento social, debido principalmente al alza de precios, una percepción de impunidad creciente y el señalamiento de la corrupción como el mayor problema nacional. (Infobae-Itzallana)

Corrupción, el problema número uno

Más allá de la economía, la encuesta expone una llaga que ningún gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha logrado cerrar. El 59% de los encuestados señala a la corrupción como el principal problema del país, por encima de la delincuencia y el narcotráfico (39%) y la inflación (31%).

Un dato que resulta especialmente incómodo en un contexto en que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta acusaciones formales en EE.UU. por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y en que nueve funcionarios y exfuncionarios vinculados a Morena están en la mira del Departamento de Justicia estadounidense.

Imagen I2MZE7RQ5ZA73NX3HZFTWC4YO4

Lo que sí suma puntos

No todo es negativo para la presidenta. En materia de seguridad, su gobierno anotó golpes de alto perfil: la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y el arresto de su mano derecha esta semana son logros que el gobierno ha presumido con razón.

Sin embargo, de momento no han sido suficientes para revertir la tendencia a la baja.

¿Piso o derrumbe?

Sheinbaum sigue siendo una de las presidentas más populares de América Latina y otras encuestas la ubican aún cerca del 70% de aprobación, lo que refleja diferencias metodológicas entre medidoras. Pero la dirección de la flecha es la misma en todos los sondeos: hacia abajo.

La pregunta que empieza a circular en los círculos políticos es si abril marcó el piso de su popularidad o apenas el inicio de una caída más prolongada. La economía, por ahora, no da señales de querer ayudarla.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumaprobaciónpercepcióneconomíaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hoy No Circula del viernes 1 de mayo en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del viernes 1 de mayo en CDMX y Edomex

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de abril

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en México: cotización de cierre del 30 de abril

Chileno mató a su novia y la tiró al mar en Isla Mujeres, Quintana Roo: le dan ejemplar sentencia

Durante la madrugada del 12 de junio de 2021 en la colonia La Gloria, el sentenciado se encontraba con la víctima en la vivienda que ambos compartían, tras discutir la mató y posteriormente la subió a una embarcación para tirarla al mar

Chileno mató a su novia y la tiró al mar en Isla Mujeres, Quintana Roo: le dan ejemplar sentencia

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: reestablecen servicio en la Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de abril?: reestablecen servicio en la Línea B

Ursula von der Leyen anuncia visita a México para la cumbre México-UE en la CDMX

El país y la Unión Europea celebrarán su VIII Cumbre el 22 de mayo de 2026 con miras a consolidar una nueva etapa en su asociación estratégica

Ursula von der Leyen anuncia visita a México para la cumbre México-UE en la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Rubén Rocha Moya dice “no temer a nada” tras señalamientos de EEUU por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

Juez dicta prisión preventiva a “El Güero Conta”, operador financiero de El CJNG

Cae con armas largas y droga El Pelucas, integrante del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Guerrero instalará puestos de control en Acapulco ante guerra del CJNG y remanentes del Cártel Independiente de Acapulco

“Se acabó la impunidad para los narcoterroristas”: Senadores de Estados Unidos advierten por caso Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Lety Calderón cierra la puerta a Juan Collado y lanza contundente mensaje tras su divorcio

Nodal sorprende al hablar del dolor ocasionado por traiciones de familiares: “A mí ya no me tumba nadie”

Celos, poder y traiciones: lo que nunca se contó del vínculo entre El Tigre Azcárraga y Rosita Arenas

“Casi la descalabran”: visita de Kenia Os a la CDMX termina en fuerte zafarrancho con la prensa y fans

Alexis Ayala confirma divorcio de Cinthia Aparicio y lanza polémica frase sobre su separación

DEPORTES

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Del Real Madrid al Boca Juniors: el barrio cerca del Estadio Azteca que es el paraíso para los aficionados al fútbol

Qué necesita Toluca para avanzar a la final de la CONCACAF Champions Cup

Así lucían Checo Pérez y sus compañeros de la Fórmula 1 cuando eran niños

Jersey conmemorativo de Chivas 120 años: fecha de lanzamiento y precio oficial

CMLL confirma estrellas de NJPW para FantasticaMania México 2026: Tiger Mask dice adiós a la Arena México