Dos jovencitas lograron escapar de secuestro al correr por calles de Chimalhuacán: regresaban de la tienda l Video

Intentaron secuestrar a dos hermanas jóvenes en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Crédito: Facebook Neza Alerta

Tres sujetos intentan secuestrar a dos hermanas la mañana de este miércoles 29 de abril en la calle Unión casi esquina Tlatelco, barrio Xochiaca del municipio de Chimalhuacán. El hecho ocurre cerca de las 10 de la mañana, cuando las jóvenes salen de su domicilio para comprar un refresco en una tienda cercana.

Una de las afectadas logra escapar al correr por la calle, acto que provoca que los presuntos secuestradores huyan sin concretar el secuestro. Según los testimonios recogidos, los agresores descienden de un automóvil tipo Versa y portan capuchas al intentar forzar a las víctimas a entrar al vehículo.

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Las hermanas regresan de inmediato a su casa y solicitan ayuda a sus familiares, quienes hallan que los presuntos delincuentes ya han escapado de la zona. Los familiares y las víctimas subrayan que la falta de vigilancia policial permite que los delitos como robos y secuestros de mujeres sean frecuentes en el sector.

Testigos denuncian que la presencia policial es insuficiente en el barrio Xochiaca y que los incidentes delictivos se repiten con regularidad. Los residentes piden mayor patrullaje para garantizar la seguridad de quienes viven y transitan en la zona.

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Dos hermanas lograron escapar de un intento de secuestro en Chimalhuacán, Estado de México Foto: Captura de pantalla vodeo Facebook Neza Alerta

El incidente queda registrado en video, aportando pruebas del intento de privación de la libertad contra las dos jóvenes. Los datos del automóvil y la ruta de escape aún no han sido esclarecidos por las autoridades hasta el momento.

Las víctimas destacan el temor creciente en la comunidad debido a que los asaltos y tentativas de secuestro, sobre todo contra mujeres, persisten. El caso genera preocupación entre los habitantes de Chimalhuacán, que exigen una respuesta inmediata de las instituciones encargadas de la seguridad.

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Tres sujetos capuchados intentan secuestrar a dos hermanas en Chimalhuacán y huyen tras la reacción de una de las víctimas.

La comunidad denuncia falta de vigilancia policial y aumento de delitos contra mujeres en el barrio Xochiaca.

El hecho queda registrado en video, lo que aporta pruebas del incidente ocurrido la mañana del 29 de abril.

México suma 94 feminicidios en 2026 y más de 11 mil agresiones a mujeres

En México se registraron 94 víctimas de feminicidio en los últimos dos meses, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El 41.5% de las víctimas, es decir, 39 se concentran cuatro entidades del país.

Según los datos se trata de Sinaloa, con 13; Ciudad de México y Veracruz, con 9 cada una, y Chiapas, con 8. A nivel municipal, Culiacán, Sinaloa, presenta la mayor incidencia con 10 casos en el periodo.

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En cuanto al perfil de las víctimas, 77 correspondían a mujeres adultas, de 18 años o más, mientras que el resto se distribuye entre menores de edad y casos en los que no se especificó el rango de edad.