México

Para qué sirve el RFC y por qué es importante tenerlo

La clave fiscal permite a cualquier ciudadano formalizar trámites, acceder a créditos y demostrar su actividad legal ante autoridades y terceros

Guardar
El RFC es indispensable para realizar trámites financieros, laborales y comerciales en México, según el SAT y Compartamos Banco.
El RFC es indispensable para realizar trámites financieros, laborales y comerciales en México, según el SAT y Compartamos Banco.

Obtener el RFC permite a cualquier persona participar legalmente en trámites financieros, laborales y comerciales en México.

Esta clave, otorgada por el SAT, es indispensable para abrir una cuenta bancaria empresarial, emitir facturas electrónicas, solicitar créditos, acceder a programas gubernamentales y formalizar un negocio, según el blog informativo de Compartamos Banco.

El Registro Federal de Contribuyentes (Registro Federal de Contribuyentes) identifica de forma individual a cada persona física o empresa ante la autoridad fiscal (SAT). Si una persona trabaja en una empresa, el empleador tramita el RFC y lo registra ante el SAT para documentar ingresos, aplicar retenciones y cumplir obligaciones laborales.

El RFC también permite que el empleador inscriba al trabajador ante el IMSS y gestione prestaciones vinculadas a la nómina.

Es un requisito para instituciones financieras. Abrir una cuenta empresarial, solicitar un crédito personal, hipotecario o para PyME exige contar con esta clave.

Algunos apoyos gubernamentales piden estar inscrito ante el SAT, aunque no exista obligación de declarar impuestos de inmediato.

Dicho número es una obligación de los contribuyentes
El RFC es requerido para solicitar créditos personales, hipotecarios o para PyME y participar en programas de apoyo gubernamental - Cuartoscuro

Cualquier persona puede obtener un RFC personal aunque no tenga empleo formal ni actividad económica. Esta opción es común entre estudiantes, freelancers o amas de casa. No se generan obligaciones fiscales mientras no existan ingresos comprobables.

El RFC formaliza la situación fiscal y permite acreditar la actividad económica ante autoridades y terceros. Además, facilita la emisión de facturas electrónicas, la inscripción en programas oficiales y la contratación de servicios financieros o laborales.

Contar con RFC abre el acceso a créditos bancarios y préstamos hipotecarios y aumenta la confianza de clientes y proveedores, de acuerdo con el blog informativo de Compartamos Banco.

En el caso de personas empleadas formalmente, no existe obligación de declarar impuestos por cuenta propia, ya que el empleador es responsable de las retenciones y pagos ante el SAT.

Para quienes emprenden, el RFC empresarial es indispensable desde el inicio. Permite inscribir el negocio ante el gobierno, modificar datos, reportar inicio o suspensión de actividades y cancelar el registro si cesan operaciones.

El RFC personal habilita trámites sin generar impuestos

El RFC personal y no obliga a declarar impuestos mientras no existan ingresos, pero puede actualizarse ante el SAT si la persona inicia actividades formales.

Esta modalidad resulta práctica para quienes planean emprender, ofrecer servicios esporádicos o acceder a productos bancarios y educativos que lo solicitan.

Cualquier persona puede consultar si ya tiene RFC ingresando la CURP en el portal oficial del SAT. El trámite puede realizarse en línea o presencial, presentando los documentos requeridos por la autoridad fiscal. El servicio es gratuito y está disponible para mayores de edad.

El RFC empresarial garantiza protección al cliente en contratos bancarios

Cada empresa registrada recibe un RFC único que la identifica ante el SAT y otras autoridades en sus actividades comerciales y fiscales. Inscribir, modificar, suspender o cancelar el RFC empresarial forma parte de la operación cotidiana de los negocios formales en México.

Respecto a productos bancarios, Compartamos Banco advierte que, si la institución no verifica el RFC conforme a la normativa vigente, asume los riesgos y costos de operaciones no reconocidas por el cliente.

En estos casos, las reclamaciones se abonan al usuario y la investigación procede de inmediato conforme a los lineamientos legales.

El RFC es un requisito que facilita la vida financiera, laboral y fiscal de personas físicas y morales en México, al ofrecer seguridad jurídica, acceso a servicios y cumplimiento de obligaciones ante las autoridades.

Temas Relacionados

SATRFCmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Covenant regresa a México: fechas, boletos y todo sobre el ‘Nexus Polaris Tour’ en CDMX y Monterrey

El grupo noruego se reencontrará con sus fans mexicanos después de su participación en el festival Candelabrum 2025 y anuncia un show extendido

Covenant regresa a México: fechas, boletos y todo sobre el ‘Nexus Polaris Tour’ en CDMX y Monterrey

Nuevo León: este es el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días los precios de las gasolinas en México

Nuevo León: este es el precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina en México este 13 de abril

El costo de la gasolina cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Precio de la gasolina en México este 13 de abril

Precio de la gasolina en Ciudad de México: magna, premium y diésel este 13 de abril

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer diariamente los precios de las gasolinas en México

Precio de la gasolina en Ciudad de México: magna, premium y diésel este 13 de abril

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 13 de abril

El costo de las gasolinas en el país puede variar debido a distintos factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Jalisco: cuál es el precio de la gasolina este 13 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

Falleció Henry, niño quemado en tienda de Valle de Chalco tras disturbios por muerte de “El Mencho”

Detienen a hombre con miles de dosis de marihuana escondidas en maletas en autobús de Guanajuato

Jornada violenta en Baja California: tres ataques armados dejan cinco personas muertas y seis heridas

Obligadas a vender drogas en bares: rescatan a 3 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo, entre ellas 2 adolescentes

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

ENTRETENIMIENTO

Covenant regresa a México: fechas, boletos y todo sobre el ‘Nexus Polaris Tour’ en CDMX y Monterrey

Covenant regresa a México: fechas, boletos y todo sobre el ‘Nexus Polaris Tour’ en CDMX y Monterrey

Christian Nodal revela que Ángela Aguilar sufrió por entregarle su amor, pero asegura: “Estoy con ella hasta la muerte”

Christian Nodal reveló que la violencia en Zacatecas fue la razón por la que se pospuso su boda con Ángela Aguilar

Christian Nodal confirma que la boda religiosa con Ángela Aguilar programada para mayo se pospone

Cuál es la clasificación en México de ‘La posesión de la momia’, película de terror de los creadores de ‘El Conjuro’

DEPORTES

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

La lesión de Nicolás Ibáñez preocupa a Cruz Azul y aplaza su diagnóstico final

Revelan que Obed Vargas fue bloqueado por Seattle Sounders para jugar con la Selección Mexicana

Filtran el insulto que Sergio Bueno lanzó a Katia Itzel García tras expulsarlo en el Pumas vs Mazatlán

Pagos de la Beca Rita Cetina 2026: qué beneficiarios cobran su depósito de la semana del 13 al 16 de abril

América regala butacas del antiguo Estadio Azteca a sus aficionados: así puedes adquirirlas