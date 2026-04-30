Así lucían Checo Pérez y sus compañeros de la Fórmula 1 cuando eran niños

(Especial)

Como en cualquier historia del deporte, todo empieza mucho antes de los reflectores.

Los pilotos que hoy vemos en la Fórmula 1 también fueron niños que soñaban con llegar al máximo circuito del automovilismo mundial, dando sus primeros pasos en el karting y avanzando poco a poco por las categorías formativas.

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Ese recorrido, que comenzó como una ilusión, terminó llevándolos a la élite del deporte motor. Hoy, en el marco del Día del Niño en México, recordamos cómo lucían en su infancia pilotos como Sergio “Checo” Pérez y el resto de sus actuales rivales en la parrilla de la F1.

Pilotos de Fórmula 1 cuando eran niños

McLaren:

Lando Norris (#1)

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(Sam Navarro-Imagn Images)

Oscar Piastri (#81)

(REUTERS/Marco Bello)

Mercedes:

George Russell (#63)

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(AP Foto/Eugene Hoshiko)

Kimi Antonelli (#12)

(REUTERS/Marco Bello)

Ferrari:

Charles Leclerc (#16)

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(REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Lewis Hamilton (#44)

(REUTERS/Issei Kato)

Red Bull:

Max Verstappen (#3)

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(REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

Isack Hadjar (#6)

(REUTERS/Marco Bello)

Aston Martin:

Fernando Alonso (#14)

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(Europa Press)

Lance Stroll (#18)

(Europa Press)

Williams:

Alexander Albon (#23)

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(REUTERS/Marco Bello)

Carlos Sainz (#55)

(REUTERS/Marco Bello)

Alpine:

Pierre Gasly (#10)

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(REUTERS/Marco Bello)

Franco Colapinto (#43)

(Sam Navarro-Imagn Images)

Haas:

Esteban Ocon (#31)

(Prix REUTERS/Go Nakamura)

Oliver Bearman (#87)

(AP Foto/Eugene Hoshiko)

Racing Bulls:

Liam Lawson (#30)

(Sam Navarro-Imagn Images)

Arvid Lindblad (#41)

(Sam Navarro-Imagn Images)

Audi:

Nico Hülkenberg (#27)

(REUTERS/Marco Bello)

Gabriel Bortoleto (#5)

(REUTERS/Mark Peterson)

Cadillac:

Sergio Pérez (#11)

(REUTERS/Marco Bello)

Valtteri Bottas (#77)

(REUTERS/Go Nakamura)