Así lucían Checo Pérez y sus compañeros de la Fórmula 1 cuando eran niños

Como en cualquier historia del deporte, todo empieza mucho antes de los reflectores.
Los pilotos que hoy vemos en la Fórmula 1 también fueron niños que soñaban con llegar al máximo circuito del automovilismo mundial, dando sus primeros pasos en el karting y avanzando poco a poco por las categorías formativas.
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Ese recorrido, que comenzó como una ilusión, terminó llevándolos a la élite del deporte motor. Hoy, en el marco del Día del Niño en México, recordamos cómo lucían en su infancia pilotos como Sergio “Checo” Pérez y el resto de sus actuales rivales en la parrilla de la F1.
Pilotos de Fórmula 1 cuando eran niños
McLaren:
Lando Norris (#1)
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Oscar Piastri (#81)
Mercedes:
George Russell (#63)
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Kimi Antonelli (#12)
Ferrari:
Charles Leclerc (#16)
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Lewis Hamilton (#44)
Red Bull:
Max Verstappen (#3)
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Isack Hadjar (#6)
Aston Martin:
Fernando Alonso (#14)
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Lance Stroll (#18)
Williams:
Alexander Albon (#23)
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Carlos Sainz (#55)
Alpine:
Pierre Gasly (#10)
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Franco Colapinto (#43)
Haas:
Esteban Ocon (#31)
Oliver Bearman (#87)
Racing Bulls:
Liam Lawson (#30)
Arvid Lindblad (#41)
Audi:
Nico Hülkenberg (#27)
Gabriel Bortoleto (#5)
Cadillac:
Sergio Pérez (#11)
Valtteri Bottas (#77)
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