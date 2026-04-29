Diario Oficial de la Federación publica cambios en la Ley de Vivienda; entran en vigor mañana

La Cámara de Diputados informó este miércoles 29 de abril que el Diario Oficial de la Federación publica el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda en materia de vivienda adecuada.
El objetivo principal de las modificaciones es incorporar de manera explícita el derecho a una vivienda adecuada en la legislación federal vigente.
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Entre los cambios se encuentra la definición de vivienda adecuada, que ahora debe cumplir con requisitos mínimos como seguridad jurídica en la tenencia, disponibilidad de servicios, accesibilidad y ubicación.
La reforma impone nuevas obligaciones a las autoridades para garantizar la progresividad de este derecho, incluyendo la promoción de políticas públicas integrales que atiendan las necesidades de la población.
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¿Cómo queda la Ley de Vivienda?
El texto publicado por el Diario Oficial de la Federación detalla que la vivienda adecuada debe cumplir siete elementos concretos:
- Accesibilidad plena para grupos desfavorecidos
- Adecuación cultural en su construcción
- Asequibilidad financiera, para que los gastos en vivienda no interfieran con otras necesidades básicas
- Disponibilidad garantizada de servicios como agua potable e instalaciones sanitarias
- Condiciones de habitabilidad que protejan contra riesgos físicos y ambientales
- Seguridad en la tenencia, con protección legal contra el desalojo forzoso
- Ubicación estratégica, cercana a oportunidades laborales, servicios de salud y educativos, y fuera de zonas de riesgo
La normativa amplía la exigencia de que todas las personas, sin importar origen étnico, género, edad o condición social, accedan a este derecho fundamental de acuerdo con los principios de equidad e inclusión social. Un apartado específico prioriza la atención a la población vulnerable y marca énfasis en las mujeres jefas de familia y quienes han sido víctimas de violencia de género.
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En cuanto a la política pública, la Ley señala que deben tomarse en cuenta diversas formas de producción habitacional, incluyendo la autoproducción y autoconstrucción, y distintas modalidades de tenencia, como la propiedad, el arrendamiento u otras formales legales.
La oferta de vivienda adecuada debe reflejar los costos más bajos posibles y considerar rubros como suelo, infraestructura, servicios, construcción, financiamiento y titulación.
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Para lograrlo, la ley demanda que se incorporen medidas de información, competencia y transparencia en todos los niveles de gobierno.
Subsidios, financiamiento y participación de los fondos de vivienda
La normativa reciente establece que los subsidios federales para una vivienda adecuada estarán sujetos a las reglas del Presupuesto de Egresos de la Federación y deben atender prioritariamente a la población con menores ingresos.
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Los montos de subsidio se asignarán de acuerdo con el nivel de ingreso y condición de vulnerabilidad, según dispone el artículo 62.
Las acciones para mejorar la vivienda incluyen la rehabilitación, ampliación y reforzamiento estructural de casas deterioradas y deben promover la participación de los sectores público, social y privado en esquemas de financiamiento y aplicación de tecnologías sustentables. Estas directrices buscan garantizar la producción social de vivienda, principalmente autoproducción y mejoramiento, de modo que las personas en situación de pobreza puedan acceder a condiciones de habitabilidad dignas.
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El decreto obliga a que todas las inversiones y financiamientos para vivienda alineen sus acciones con la Ley General de Asentamientos Humanos, con lineamientos claros en equipamiento e infraestructura, atendiendo los efectos concretos para cada grupo objetivo.
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