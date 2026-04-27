Farías Laguna compareció ante juez en Argentina: tienen 60 días para definir si es extraditado a México

La audiencia en Buenos Aires inició el trámite judicial tras la detención del exoficial y la notificación de la petición de México, mientras la defensa argumenta que el proceso podría prolongarse debido a causas adicionales. (Infobae-Itzallana)

Infobae pudo verificar con el bufete de abogados que el ex-contralmirante Fernando Farías Laguna compareció este lunes ante un juez federal en Buenos Aires, donde fue notificado formalmente de la solicitud de extradición presentada por el gobierno mexicano. En esa misma diligencia, su defensa dejó en claro que rechaza regresar a México y que solicitará asilo político en Argentina.

La comparecencia, que por el momento permanece en pausa, marcó el inicio del proceso legal que definirá el futuro del exoficial naval, detenido días atrás tras una ficha roja de Interpol mientras intentaba ingresar al país sudamericano con un pasaporte guatemalteco falso, a nombre de un hombre de apellido Lemus.

Tres pasos clave en la comparecencia

El abogado defensor Epigmenio Mendieta explicó que la comparecencia cubrió tres puntos fundamentales:

Identificación del detenido , proceso necesario ante la controversia generada por el pasaporte apócrifo con el que ingresó al país.

Notificación formal de la solicitud de extradición del Estado mexicano, vinculada a una orden de aprehensión por delincuencia organizada para cometer delitos de robo de hidrocarburo —conocido en México como huachicol fiscal —.

Declaración del imputado sobre dicha extradición: Farías Laguna se manifestó en contra de regresar a México y formalizó su solicitud de asilo político.

Fernando Farías Laguna detención Argentina (SSPC)

El proceso podría extenderse hasta 60 días

De acuerdo con Mendieta, la ley internacional establece un plazo de 60 días para resolver el procedimiento de extradición. Sin embargo, advirtió que ese tiempo podría extenderse considerablemente si se abre un proceso adicional por el uso del pasaporte falso —delito local en Argentina— o si la defensa solicita el desahogo de pruebas.

Antes de resolver la extradición, las autoridades argentinas deberán atender primero la causa por usurpación de identidad, lo que añade una capa de complejidad al caso y podría ralentizar cualquier traslado a México.

La defensa: “No es líder criminal, sino denunciante”

El abogado Mendieta insistió en que su cliente no es el jefe de ninguna organización criminal, sino que actuó como denunciante interno. Según su versión, cuando Farías Laguna se enteró de las irregularidades —mientras se desempeñaba como agregado naval en España— reportó los hechos directamente al almirante secretario Rafael Ojeda a través de mensajes de WhatsApp.

La defensa sostiene que esa comunicación fue descontextualizada por la Fiscalía General de la República para convertirla en la prueba central de la acusación, omitiendo que el propio documento señalaba que los hermanos Farías Laguna nunca participaron en la red de tráfico de combustibles.

Sobre la respuesta que Ojeda habría dado a esos mensajes, Mendieta fue directo: la Fiscalía ya decidió que el exsecretario de Marina no será citado a declarar, a pesar de que su nombre aparece en las comunicaciones.

El contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna es escoltado por agentes de la PFA e Interpol en Argentina, en un caso relacionado con el tráfico de hidrocarburos y el buque Challenge Procyon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teme por su vida si regresa a México

El exoficial alega que su vida corre peligro en México, donde asegura enfrentar un proceso marcado por la falta de acceso a pruebas, el ocultamiento de testimonios clave —incluido el de un testigo ejecutado— y la negativa de la Secretaría de Marina y la FGR a desclasificar un expediente interno que, según la defensa, ya lo había exonerado administrativamente.