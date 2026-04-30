Niños cuestionan a Sheinbaum en Palacio Nacional por celebración del Día del Niño: estas fueron las preguntas

Celebración del Día del Niño en Palacio Nacional cerró con música, juguetes y sonrisas tras una inusual rueda de prensa. | (Crédito: Presidencia)

Para celebrar el Día de la Niña y el Niño este 30 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, transformó su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional para cederle el micrófono a un grupo de niñas y niños, quienes asumieron el rol de reporteros por un día.

Los sueños de la presidenta

El pequeño Francisco Valentín rompió el hielo con la primera pregunta del día: “¿De pequeña soñaste con ser presidenta de México?”. Con franqueza, la mandataria confesó que sus ambiciones infantiles eran muy distintas: “Nunca me lo imaginé. Yo quería ser maestra de la universidad, ese era mi sueño, y bailarina, porque estudiaba ballet”.

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Un emotivo y revelador intercambio entre un niño y Claudia Sheinbaum. El pequeño la interroga sobre sus sueños de la infancia y le pide consejos para las nuevas generaciones, recibiendo respuestas sobre la perseverancia y el derecho a soñar. (Presidencia)

Al ser cuestionada sobre qué consejo le daría a las infancias para alcanzar sus metas, Sheinbaum emitió un mensaje de perseverancia: “Nunca se rindan. Por más difícil que sea el camino, siempre hay que levantarse y salir adelante. Tienen derecho a soñar con lo que quieran ser”.

Medio ambiente y planes de estudio

La agenda verde también estuvo presente. Le preguntaron cómo mejorar la educación para fomentar el cuidado del medio ambiente en el país.

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En respuesta, la presidenta lanzó un encargo directo al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo: instruyó a la dependencia a trabajar conjuntamente con las niñas y niños para integrar sus propuestas y modificar los planes de estudio.

“Es una muy buena pregunta, ¿por qué no hacen, Mario, un plan de trabajo con los niños y las niñas para recibir sus sugerencias para la modificación de los planes de estudio o de los propios libros que ustedes nos digan qué les gustaría en las escuelas para cuidar la naturaleza?“.

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