Los cinco errores más comunes al usar el hilo dental que afectan a tu higiene bucal

Mujer usando hilo dental. (Freepik)

Tener una buena higiene bucal es algo mucho más importante de lo que la gente cree. Lavarse los dientes no se trata solo de mantener una sonrisa estética, sino que previene de problemas tanto en la boca como en la salud general del organismo.

Para tener una boca limpia no es suficiente con pasarse el cepillo. Aunque sea la base de una buena limpieza, el hilo dental es clave para llegar a los espacios que el cepillado no llega. Sin embargo, es muy importante usar bien el hilo, ya que algunas personas cometen fallos que ocasionan heridas y pueden perjudicar a la propia higiene.

Los cinco errores más comunes

Uno de los fallos más habituales es utilizar muy poco hilo dental. Aunque pueda parecer suficiente, una cantidad escasa dificulta el control y hace que se reutilice el mismo tramo en varios dientes, trasladando bacterias en lugar de eliminarlas.

Otro error frecuente es introducirlo de forma brusca, como si fuera un corte vertical. Este gesto puede dañar las encías, provocando sangrado e irritación. Lo adecuado es deslizarlo con suavidad, evitando movimientos agresivos.

También es común no adaptar el hilo a la forma del diente. Si no se rodea correctamente cada pieza, quedan zonas sin limpiar, especialmente cerca de la encía, donde más se acumula la placa bacteriana.

A esto se suma que se suelen descuidar los dientes posteriores. Los molares, por su posición, suelen recibir menos atención, pero precisamente por eso son más propensos a acumular restos y desarrollar problemas sin que se note al principio.

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Por último, elegir un hilo dental inadecuado puede hacer que la limpieza no sea efectiva. No todos los espacios interdentales son iguales, por lo que es importante utilizar un tipo que se adapte bien a cada caso.

Otros errores que también debes evitar

Más allá del uso del hilo dental, existen otros fallos que pueden comprometer tu higiene dental. Uno de ellos es cepillarse con demasiada rapidez. Aunque se haga varias veces al día, un cepillado de pocos segundos no permite eliminar correctamente la placa bacteriana, que sigue acumulándose en zonas clave.

También es habitual ejercer demasiada presión al cepillarse. Lejos de mejorar la limpieza, este gesto puede provocar el desgaste progresivo del esmalte y la retracción de las encías, generando sensibilidad dental a largo plazo.

Otro aspecto que suele pasarse por alto es el estado del cepillo. Utilizarlo más allá de su vida útil reduce su eficacia, ya que las cerdas pierden firmeza y no alcanzan bien ciertas superficies. Además, muchas personas olvidan limpiar la lengua, una zona donde se concentran bacterias que pueden influir tanto en el mal aliento como en el equilibrio de la microbiota oral.

Por último, acudir de forma periódica al dentista es fundamental para mantener una buena salud bucodental. Las revisiones permiten detectar problemas en fases tempranas y realizar limpiezas profesionales que eliminan la placa acumulada en zonas difíciles. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar complicaciones mayores.