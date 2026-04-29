México

Tarjeta Dorada 2026: en qué estados está disponible y cuáles son todos los beneficios que otorga

La alternativa estatal suma oportunidades a quienes pueden acreditar residencia y edad, enfocándose en fortalecer apoyos locales para la población mayor

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La Tarjeta Dorada es muy parecida a la credencial INAPAM (Imagen Ilustrativa Infobae)
El acceso a la Tarjeta Dorada para adultos mayores se ha consolidado como un programa social que brinda beneficios y descuentos exclusivos para personas de 60 años o más (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a la Tarjeta Dorada para adultos mayores se ha consolidado como un programa social que brinda beneficios y descuentos exclusivos para personas de 60 años o más, con la finalidad de fortalecer el bienestar y la atención de este sector de la población.

Esta iniciativa guarda similitud con la credencial del INAPAM, ya que ambas permiten obtener promociones y ventajas económicas al realizar compras o acceder a servicios. Sin embargo, existe una diferencia fundamental: la Tarjeta Dorada es un apoyo de carácter estatal, mientras que la credencial del INAPAM tiene validez en todo el país.

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¿En qué estados está disponible la Tarjeta Dorada?

El programa social Tarjeta Dorada: envejecimiento con Bienestar fue presentado en 2025 por el gobierno de Guerrero, bajo la administración de Evelyn Salgado Pineda. Su objetivo es atender la creciente necesidad de respaldo económico y social para la población adulta mayor del estado.

Cabe indicar que en el periodo de 2025 y 2026, la Tarjeta Dorada se ha consolidado como una alternativa relevante en la entidad, distanciándose de esquemas federales al estar adaptada a las condiciones y demandas locales.

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Primer plano de un grupo de adultos mayores sonrientes, algunos sosteniendo pancartas amarillas con el texto "Tarjeta Dorada" y figuras de ancianos
El principal beneficio de la Tarjeta Dorada consiste en la acumulación de descuentos, complementando los beneficios del INAPAM a nivel estatal y nacional. (FB/BienestarGro///suspeg)

Requisitos y cómo acceder al beneficio

Quienes cumplan estos requisitos pueden acudir a la sede del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores con su documentación que acredite edad y domicilio, y así acceder a este apoyo local similar al INAPAM. Sin embargo, por el momento, no existe convocatoria general de registro, pero quienes cumplan los requisitos pueden presentarse directamente en la sede del Instituto a realizar el trámite.

Documentos para solicitar la tarjeta

  • Edad mínima de 60 años
  •  CURP (Actualizada)
  • Identificación oficial (INE AL 200%)
  • Comprobante de domicilio (Vigencia tres meses)
  • Formulario de solicitud
  • Autorización para uso de datos personales
  • Documentos del representante en caso de emergencia
  • Identificación oficial (INE)
  • CURP (Actualizada)
  • Número telefónico
Gráfico beige con franja dorada. Presenta dos íconos de adultos mayores y texto explicando la 'Tarjeta Dorada' para mayores de 60, con logos del Gobierno de Guerrero, Bienestar e IGATIPAM
La Tarjeta Dorada ofrece beneficios a personas mayores de 60 años en Guerrero (FB/BienestarGro///suspeg)

Implicaciones para México y la región

La existencia de la Tarjeta fortalece la oferta de programas estatales que complementan los beneficios federales, incrementando el acceso de adultos mayores a descuentos y apoyos dentro del estado. Este modelo plantea la posibilidad de que otras entidades exploren esquemas similares para atender a su población adulta mayor.

Entre los beneficios principales vigentes durante 2026 se encuentran:

  • Descuentos en productos y servicios participantes
  • Facilitación de trámites y gestión institucional
  • Apoyos destinados al bienestar integral del adulto mayor
  • Integración en programas locales de asistencia

Por ahora, se recomienda estar atentos a futuras actualizaciones y cambios en los procedimientos para no perder la oportunidad de acceder a los beneficios disponibles en 2026. El programa estatal representa una respuesta local a las demandas de la población mayor en Guerrero y amplía el alcance de los apoyos sociales, sin sustituir los esquemas federales existentes.

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