Tarjeta Dorada 2026: en qué estados está disponible y cuáles son todos los beneficios que otorga

El acceso a la Tarjeta Dorada para adultos mayores se ha consolidado como un programa social que brinda beneficios y descuentos exclusivos para personas de 60 años o más (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a la Tarjeta Dorada para adultos mayores se ha consolidado como un programa social que brinda beneficios y descuentos exclusivos para personas de 60 años o más, con la finalidad de fortalecer el bienestar y la atención de este sector de la población.

Esta iniciativa guarda similitud con la credencial del INAPAM, ya que ambas permiten obtener promociones y ventajas económicas al realizar compras o acceder a servicios. Sin embargo, existe una diferencia fundamental: la Tarjeta Dorada es un apoyo de carácter estatal, mientras que la credencial del INAPAM tiene validez en todo el país.

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¿En qué estados está disponible la Tarjeta Dorada?

El programa social Tarjeta Dorada: envejecimiento con Bienestar fue presentado en 2025 por el gobierno de Guerrero, bajo la administración de Evelyn Salgado Pineda. Su objetivo es atender la creciente necesidad de respaldo económico y social para la población adulta mayor del estado.

Cabe indicar que en el periodo de 2025 y 2026, la Tarjeta Dorada se ha consolidado como una alternativa relevante en la entidad, distanciándose de esquemas federales al estar adaptada a las condiciones y demandas locales.

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El principal beneficio de la Tarjeta Dorada consiste en la acumulación de descuentos, complementando los beneficios del INAPAM a nivel estatal y nacional. (FB/BienestarGro///suspeg)

Requisitos y cómo acceder al beneficio

Quienes cumplan estos requisitos pueden acudir a la sede del Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores con su documentación que acredite edad y domicilio, y así acceder a este apoyo local similar al INAPAM. Sin embargo, por el momento, no existe convocatoria general de registro, pero quienes cumplan los requisitos pueden presentarse directamente en la sede del Instituto a realizar el trámite.

Documentos para solicitar la tarjeta

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Edad mínima de 60 años

CURP (Actualizada)

Identificación oficial (INE AL 200%)

Comprobante de domicilio (Vigencia tres meses)

Formulario de solicitud

Autorización para uso de datos personales

Documentos del representante en caso de emergencia

Identificación oficial (INE)

CURP (Actualizada)

Número telefónico

La Tarjeta Dorada ofrece beneficios a personas mayores de 60 años en Guerrero (FB/BienestarGro///suspeg)

Implicaciones para México y la región

La existencia de la Tarjeta fortalece la oferta de programas estatales que complementan los beneficios federales, incrementando el acceso de adultos mayores a descuentos y apoyos dentro del estado. Este modelo plantea la posibilidad de que otras entidades exploren esquemas similares para atender a su población adulta mayor.

Entre los beneficios principales vigentes durante 2026 se encuentran:

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Descuentos en productos y servicios participantes

Facilitación de trámites y gestión institucional

Apoyos destinados al bienestar integral del adulto mayor

Integración en programas locales de asistencia

Por ahora, se recomienda estar atentos a futuras actualizaciones y cambios en los procedimientos para no perder la oportunidad de acceder a los beneficios disponibles en 2026. El programa estatal representa una respuesta local a las demandas de la población mayor en Guerrero y amplía el alcance de los apoyos sociales, sin sustituir los esquemas federales existentes.

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