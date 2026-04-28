México

La Profeco firma convenio sobre precios justos en los alimentos

El acuerdo con el programa Sembrando Vida contempla que los participantes reciban capacitación especializada mientras se certifica la calidad de los productos

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El acuerdo contempla que los participantes reciban capacitación especializada mientras se certifica la calidad de los productos para contribuir a una mejor oferta alimentaria y a condiciones más equitativas para todas las partes involucradas
El convenio entre Profeco y Sembrando Vida busca mejorar los ingresos dignos de productoras y productores rurales mexicanos. Crédito: X/@Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Programa Sembrando Vida de la Secretaría del Bienestar firmaron este 28 de abril un convenio de colaboración que busca garantizar ingresos dignos para productoras y productores rurales y ofrecer alimentos accesibles a las familias mexicanas.

Según informó la Profeco en un comunicado oficial, el acuerdo establece que la procuraduría empleará el sistema Quién es Quién en los Precios para vigilar que los costos de los productos sean justos tanto para el sector rural como para los consumidores en el país.

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Como parte central de este convenio, la Profeco asume el compromiso de capacitar a los productores bajo el esquema Proveedor Responsable. También se utilizará el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor para certificar la calidad técnica de los bienes y fomentar la equidad en las prácticas comerciales.

El procurador Iván Escalante Ruiz destacó que el convenio pretende fortalecer el reconocimiento y valor de los productos agroecológicos originarios de las parcelas apoyadas por Sembrando Vida, al subrayar su calidad, sus beneficios ambientales y su aporte nutricional.

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“Cuando una familia compra un producto del Programa Sembrando Vida, debe hacerlo con la certeza de que está adquiriendo un alimento sano, producido con respeto al medio ambiente y a precios justos, afirmó Escalante Ruiz, titular de la Profeco.

Representante de la Secretaría de Bienestar destacó la inclusión al mercado de los campesinos integrantes del programa Sembrando Vida

El acuerdo contempla que los participantes reciban capacitación especializada mientras se certifica la calidad de los productos para contribuir a una mejor oferta alimentaria y a condiciones más equitativas para todas las partes involucradas
Sembradores rurales ahora compiten en condiciones de equidad, impulsando la justicia social en la comercialización rural. Crédito: X/@Profeco

Durante la firma del acuerdo, Columba López Gutiérrez, subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, señaló que este mecanismo permite que las y los sembradores compitan en condiciones equitativas en el mercado. López Gutiérrez agradeció el apoyo de la Profeco en la promoción de la justicia social y la comercialización de productos agroecológicos.

La Profeco subrayó que la colaboración institucional bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demuestra la articulación del gobierno federal en defensa del bienestar social.

Profeco alerta de la publicidad a menores por influencers

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Profeco advierte que la publicidad disfrazada en redes sociales puede afectar la salud, el desarrollo y la economía de niños y adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Profeco advirtió que la exposición de niñas, niños y adolescentes a publicidad disfrazada en redes sociales y medios digitales fomenta hábitos de consumo que afectan no solo su salud y desarrollo, sino también el gasto familiar y las decisiones económicas futuras.

Frente a este escenario, la institución subraya que el hogar y el diálogo familiar desempeñan un papel central para que las infancias aprendan a distinguir entre necesidades y deseos, resistan la presión de los anuncios digitales y tomen decisiones de consumo más informadas.

De acuerdo con la Profeco, la influencia ocurre en tres niveles: cuando los menores gastan su propio dinero —por ejemplo, el “domingo”—; cuando persuaden a sus cuidadoras y cuidadores para que compren productos anunciados; y en la construcción de hábitos que, con el tiempo, se consolidan y perduran hasta la vida adulta.

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