Asesinato de familia en Azcapotzalco traza conexión con Los Julios y la Unión de Tepito. (Infobae México Especial)

El asesinato de cuatro integrantes de una familia en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, registró actualizaciones este miércoles, 24 horas después de que el crimen fue reportado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Pablo Vásquez Camacho, titular de la dependencia, confirmó la detención de tres hombres y una mujer en Atizapán, Estado de México, por su probable participación en el multihomicidio.

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“Gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia del C2 Poniente y del C5 Edomex, se ubicaron dos camionetas robadas del predio y, tras implementar un operativo coordinado, se detuvo a María de Jesus “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, detalló el funcionario en la red social X.

Los imputados son investigados por la muerte de una pareja de 47 años y sus hijas de 16 y 12 años. De acuerdo con versiones periodísticas, las autoridades establecieron como línea principal de investigación una represalia por el incumplimiento de cuotas a una organización criminal.

Carlos Jiménez, periodista especializado en temas de seguridad y violencia, informó en X que en el lugar de los hechos se halló un mensaje en el que se atribuía el crimen al grupo delictivo La Unión Tepito: “Por no pagarle a La Unión”, afirmó.

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La policía detuvo a cuatro personas, tres hombres y una mujer, presuntamente relacionadas con el multihomicidio en Azcapotzalco, asegurando vehículos, armas y otros objetos. (Captura de pantalla: X)

Robo, conexión con Los Julios y una investigación en curso

Tras la detención, Jiménez reportó información preliminar sobre las primeras declaraciones de los imputados. De acuerdo con el periodista, Emiliano “N”, presunto autor material, indicó que recibirían un pago de parte de la organización criminal Los Julios"

“DICEN q LES PROMETIERON $40 MIL por el CRIMEN; CREEN q MIENTEN Emiliano Villaseñor dijo q Los Julios de Atizapán les prometieron $ por matar a la familia Cejudo. Emiliano era novio de Valentina Cejudo en el @TecdeMonterrey, pero el papá de ella no permitía la relación. @PoliciaAtizapan y @SSC_CDMX los detuvieron”, escribió en X.

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Sus reportes involucran a dos organizaciones criminales catalogadas por autoridades capitalinas y federales como cárteles generadores de violencia en la capital y el Estado de México.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha informado sobre avances y las líneas de investigación que siguen. Al dar a conocer el arresto, Pablo Vásquez Camacho destacó que al momento de su detención, las cuatro personas indagadas tenían posesión de camionetas sustraídas del lugar del crimen, dos armas de fuego aseguradas y otros objetos posiblemente robados del domicilio.

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Foto: SSC CDMX

¿Quiénes son Los Julios?

Los Julios es una organización criminal activa principalmente en el Estado de México, reconocida por operar bajo la fachada de un sindicato para llevar a cabo actividades delictivas como extorsión, despojo de inmuebles y narcotráfico.

Operaciones y modus operandi

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Despojo de viviendas: Esta banda se especializa en invadir casas habitación, incluso en zonas residenciales de alto nivel como el condado de Sayavedra en Atizapán de Zaragoza.

Extorsión: Amedrentan a constructores, comerciantes y particulares, exigiendo grandes sumas de dinero (se han reportado casos de exigencias millonarias para devolver propiedades).

Fachada sindical: Utilizan conexiones sindicales (vinculados con la CATEM) y políticas para operar con impunidad.

Infiltración: Se ha señalado que cuentan con personas infiltradas en altos mandos policiacos para facilitar sus operaciones.

Zona de influencia

Actúan principalmente en los municipios mexiquenses de:

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Atizapán de Zaragoza.

Naucalpan.

Tlalnepantla.

Liderazgo y detenciones

Alejandro Maya, alias “El Bebé”: Identificado como presunto líder de esta organización, fue capturado en septiembre de 2023 en Atizapán de Zaragoza por la Fiscalía de Asuntos Especiales de la FGJEM.

Se ha reportado que “El Bebé” tiene antecedentes como expolicía.

Investigaciones relacionadas

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha investigado a este grupo no solo por despojos, sino también por amenazas y narcotráfico.

Su rastro delictivo ha sido vinculado con el asedio a constructores, incluyendo obras como el Tren Interurbano México-Toluca.

Por su parte, La Unión de Tepito se consolidó como organización criminal entre 2009 y 2010 en la Ciudad de México, bajo la influencia de Edgar Valdez Villarreal (“La Barbie”).

Opera principalmente como un cártel en la alcaldía Cuauhtémoc, dedicándose al narcomenudeo, extorsión, secuestro y despojo de inmuebles.

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Caso centra la atención en la violencia en CDMX y Edomex

A pesar de la detención de María de Jesús “N”, José María “N”, Francisco Javier “N” y Emiliano “N”, la brutalidad del homicidio múltiple derivó en presión social sobre autoridades capitalinas.