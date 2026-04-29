Lluvias ya están afectando al turismo: anuncian cierre de ríos en las Grutas de Cacahuamilpa

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó el cierre de la temporada de acceso turístico-recreativo a los ríos dentro del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, en Guerrero, debido a riesgos derivados del clima.

La medida, anunciada por la autoridad ambiental, busca salvaguardar la seguridad de visitantes y comunidades locales ante condiciones meteorológicas adversas que afectan directamente a los cauces de la región.

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¿Qué ríos fueron cerrados en las Grutas de Cacahuamilpa?

La Conanp detalló que el cierre aplica específicamente para los ríos Chontalcoatlán y San Jerónimo, cuyos recorridos turísticos quedan suspendidos de manera temporal.

De acuerdo con el grupo técnico del Área Natural Protegida, los niveles y condiciones actuales de ambos ríos, así como los pronósticos para los próximos días, hacen que no sean aptos para actividades recreativas. En este contexto, advirtieron que ingresar a estas zonas representa un riesgo para la integridad de las personas.

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Importancia del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa

El Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa es uno de los destinos naturales más emblemáticos de México, reconocido por su extenso sistema de cuevas y formaciones calcáreas.

Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa

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Estas grutas fueron declaradas Parque Nacional el 23 de abril de 1936 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, consolidándose como un sitio de gran relevancia natural y turística.

El lugar destaca por su monumental entrada —de 21 metros de alto por 42 metros de ancho— y por sus impresionantes salones o cámaras internas, que alcanzan entre 20 y 70 metros de altura. En su interior, se pueden observar estalactitas y estalagmitas, formaciones rocosas moldeadas durante miles de años.

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Llamado a respetar restricciones

La Conanp exhortó a las y los visitantes a respetar las restricciones vigentes y evitar el ingreso a zonas cerradas, con el fin de prevenir accidentes.

Asimismo, pidió atender las indicaciones de prestadores de servicios, comunidades locales y autoridades, así como contribuir a la protección de la flora y fauna del área natural.

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El cierre se mantendrá vigente hasta que existan condiciones seguras para retomar las actividades turísticas en los ríos.