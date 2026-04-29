México

Lluvias ya están afectando al turismo: anuncian cierre de ríos en las Grutas de Cacahuamilpa

El equipo técnico del Área Natural Protegida decidió que los Ríos Chontalcoatlán y San Jerónimo no son aptos para recorridos turísticos en esta temporada

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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó el cierre de la temporada de acceso turístico-recreativo a los ríos dentro del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, en Guerrero, debido a riesgos derivados del clima.

La medida, anunciada por la autoridad ambiental, busca salvaguardar la seguridad de visitantes y comunidades locales ante condiciones meteorológicas adversas que afectan directamente a los cauces de la región.

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¿Qué ríos fueron cerrados en las Grutas de Cacahuamilpa?

La Conanp detalló que el cierre aplica específicamente para los ríos Chontalcoatlán y San Jerónimo, cuyos recorridos turísticos quedan suspendidos de manera temporal.

De acuerdo con el grupo técnico del Área Natural Protegida, los niveles y condiciones actuales de ambos ríos, así como los pronósticos para los próximos días, hacen que no sean aptos para actividades recreativas. En este contexto, advirtieron que ingresar a estas zonas representa un riesgo para la integridad de las personas.

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Importancia del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa

El Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa es uno de los destinos naturales más emblemáticos de México, reconocido por su extenso sistema de cuevas y formaciones calcáreas.

Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa

Estas grutas fueron declaradas Parque Nacional el 23 de abril de 1936 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, consolidándose como un sitio de gran relevancia natural y turística.

El lugar destaca por su monumental entrada —de 21 metros de alto por 42 metros de ancho— y por sus impresionantes salones o cámaras internas, que alcanzan entre 20 y 70 metros de altura. En su interior, se pueden observar estalactitas y estalagmitas, formaciones rocosas moldeadas durante miles de años.

Llamado a respetar restricciones

La Conanp exhortó a las y los visitantes a respetar las restricciones vigentes y evitar el ingreso a zonas cerradas, con el fin de prevenir accidentes.

Asimismo, pidió atender las indicaciones de prestadores de servicios, comunidades locales y autoridades, así como contribuir a la protección de la flora y fauna del área natural.

El cierre se mantendrá vigente hasta que existan condiciones seguras para retomar las actividades turísticas en los ríos.

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