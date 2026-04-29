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6 de cada 10 universitarios en México ya usan inteligencia artificial generativa, revela encuesta de la SEP

La Eniag 2025 revela que 6 de cada 10 universitarios mexicanos emplean IA generativa

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IA, educación, aprendizaje, aulas, docentes, estudiantes, bibliotecas, programación, algoritmos, dispositivos digitales, diversidad, inclusión, hologramas, pizarras interactivas, entornos inmersivos, conocimiento, formación académica (Imagen Ilustrativa Infobae)
IA, educación, aprendizaje, aulas, docentes, estudiantes, bibliotecas, programación, algoritmos, dispositivos digitales, diversidad, inclusión, hologramas, pizarras interactivas, entornos inmersivos, conocimiento, formación académica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial generativa (IAG) dejó de ser una novedad tecnológica para convertirse en parte del día a día académico en México. Según la Encuesta Nacional sobre Usos y Percepciones de la Inteligencia Artificial Generativa en la comunidad del sector de educación superior (Eniag 2025), elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), seis de cada 10 universitarios utilizan esta tecnología para producir imágenes, y al menos cinco de cada 10 docentes hacen lo mismo.

El sondeo es el primero de su tipo realizado en el país a esta escala: participaron 2 mil 900 instituciones, más de un millón 539 mil estudiantes y 163 mil 259 docentes.

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¿Para qué la usan los estudiantes?

Más allá de la generación de imágenes, los universitarios emplean la IAG para una variedad creciente de tareas:

  • 15% la usa para generar código, detectar errores o analizar vulnerabilidades de seguridad.
  • 10% produce videos con esta tecnología.
  • 9% genera contenidos de audio.

Uno de los datos más reveladores: solo el 3% de los alumnos afirma nunca haber usado la IAG, mientras que entre los docentes ese porcentaje sube al 7%. Apenas un 5% de estudiantes reconoce usarla solo algunas veces al año.

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Universidades tecnológicas, las más conectadas a la IA

El tipo de institución marca una diferencia importante en la adopción de esta tecnología. Los alumnos de universidades tecnológicas y politécnicas son quienes más la incorporan a su vida académica cotidiana, con cerca de 7 de cada 10 estudiantes como usuarios frecuentes.

En contraste, en las universidades Interculturales ese porcentaje baja a 49%, lo que evidencia una brecha digital que la SEP deberá atender si busca una adopción equitativa de la herramienta en todo el sistema de educación superior.

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Un estudio nacional indica que el uso cotidiano de herramientas tecnológicas avanza entre estudiantes y profesores de nivel superior, quienes emplean aplicaciones digitales en áreas creativas, de programación y análisis, mostrando diferentes niveles de adopción según la institución. crédito Visuales IA

IA como apoyo al pensamiento, no sustituto

Lejos del debate sobre si la inteligencia artificial reemplaza el razonamiento humano, la mayoría de los encuestados la percibe como un recurso de apoyo. El 82.3% de los estudiantes considera que la IAG complementa tareas y procesos complejos como analizar, reflexionar, crear e imaginar. El 78.7% de los docentes comparte esa visión.

Además, 80% de los alumnos cree que la IA generativa transformará su carrera o el área que desean estudiar, y más del 91% de los profesores están interesados en tomar cursos sobre el tema, lo que refleja una comunidad educativa que no quiere quedarse atrás.

El reto: convertir la IA en una competencia para todos

Ante este panorama, la SEP subraya que la literacidad digital debe dejar de verse como una habilidad exclusiva de ciertas disciplinas para convertirse en una competencia fundamental de todos los estudiantes, independientemente de su área de conocimiento.

El desafío no es solo aprender a usar estas herramientas, sino desarrollar la capacidad de interpretar, cuestionar, verificar y contextualizar sus resultados, habilidades que ningún algoritmo puede sustituir.

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