México

Senado aprueba acceso de militares y marines estadounidenses a territorio mexicano por motivos de adiestramiento

El acceso de los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses está programado entre el 8 de mayo y el 15 de octubre

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Alejandro Armenta enlistó ocho pendientes a solventar en las sesiones de este jueves en el Senado de la República
El Senado aprobó el acceso de marines y militares estadounidenses. (REUTERS)

El pasado martes, el Senado de la República aprobó las solicitudes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para permitir el ingreso de 96 soldados y marinos estadounidenses para participar en actividades de adiestramiento, entre el 8 de mayo y el 15 de octubre.

Con 104 votos a favor (mayoría) y tres en contra, de senadores del partido Movimiento Ciudadano (MC), se autorizó la entrada de 73 integrantes de las tropas extranjeras los días 6 y 10 de mayo para participar en el Ejército Multinacional Anfibio FÉNIX 2026.

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El adiestramiento se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo, en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería Marina en San Luis Carpizo, Campeche.

El ejército FÉNIX 2026 es un ejército de carácter multinacional que busca fortalecer capacidades anfibias de la armada de México.

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El 6 de mayo ingresarán al país 13 elementos del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte, sin armamento y a través de vuelo comercial.

Grupo de soldados de EEUU con uniformes de camuflaje y fusiles, algunos de pie y otros sobre vehículos militares, en un campamento bajo la bandera estadounidense.
Los militares accederán para tocar temas de adiestramiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posteriormente, el 10 de mayo, ingresarán otros 20 elementos del Segundo Batallón de Asalto Anfibio, mientras que el 17 de mayo llegarán a territorio nacional 40 elementos de la Tercera Compañía de la Fuerza de Reconocimiento.

Estos dos últimos grupos portarán armamento y equipo militar a bordo de la aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de América.

Para el 30 de mayo, saldrán del país 60 elementos militares con el armamento y equipo empleado, a bordo de la aeronave Hércules. El 1 de junio, abandonarán el país 13 elementos militares, por medio de un vuelo comercial.

Senado aprueba acceso de Marines armados

En votación separada, con 105 votos a favor y tres en contra de emecistas, se concedió la autorización a Sheinbaum para permitir el ingreso de 23 elementos del Equipo 8 de los NavySEAL´s de la Armada de Estados Unidos.

El ingreso se autorizó para el 1 de agosto, y el grupo ingresará al país con armamento y equipamiento militar a bordo de una aeronave militar.

El ingreso de marines se autorizó para el 1 de agosto, y el grupo ingresará al país con armamento y equipamiento militar. EFE/EPA/PHILIPPINE MARINES CORPS - PUBLIC AFFAIRS OFFICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
El ingreso de marines se autorizó para el 1 de agosto, y el grupo ingresará al país con armamento y equipamiento militar. EFE/EPA/PHILIPPINE MARINES CORPS - PUBLIC AFFAIRS OFFICE HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Los marinos abandonarán el país el 16 de octubre, tras compartir el adiestramiento Evento SOF 4 fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

El dictamen aprobado solicita a Sheinbaum a que le instruya al Secretario de Marina a enviar un informe sobre el resultado de dichos ejercicios de adiestramiento multinacional al Senado en un plazo de 30 días.

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