Nuevo ingreso de tropas de EEUU a México: Senado recibe solicitud de Sheinbaum para ejercicios militares en tres estados

La petición contempla ejercicios conjuntos entre México y Estados Unidos en el marco de cooperación bilateral en materia de seguridad.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Cámara alta recibió una solicitud del Ejecutivo federal para autorizar el ingreso de personal militar de Estados Unidos a territorio mexicano con fines de adiestramiento.

El documento, remitido por la Secretaría de Gobernación, detalla que la petición se sustenta en el marco constitucional vigente, específicamente en la facultad del Senado para aprobar la entrada de tropas extranjeras para actividades específicas.

Ejercicio Fénix 2026: cooperación militar en Campeche

Uno de los principales eventos contemplados es el Ejercicio Multinacional Anfibio Fénix 2026, que se llevará a cabo del 8 al 30 de mayo en el estado de Campeche.

El comunicado oficial detalla la solicitud del Ejecutivo para autorizar el ingreso de personal militar extranjero con fines de adiestramiento.

Este entrenamiento involucra a la Armada de México y al Comando Norte de Estados Unidos, con la participación de fuerzas especiales, incluidos elementos de los Navy SEALs.

El objetivo central es mejorar la interoperabilidad entre ambas naciones mediante operaciones anfibias, simulaciones de combate, maniobras de desembarco y ejercicios tácticos en tierra.

Este tipo de ejercicios forma parte de una cooperación bilateral constante en materia de seguridad y defensa.

Evento SOF 4: entrenamiento especializado en cuatro entidades

El Senado evaluará la autorización para el denominado “Evento SOF 4”, enfocado en fortalecer las capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales.

El evento SOF 4 está enfocado en fortalecer las capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales en México. EFE/Rodrigo Sura

Este programa se desarrollará del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026 en Campeche, Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México, con la participación de 23 elementos del Equipo 8 de los Navy SEALs.

De acuerdo con el oficio oficial, el personal estadounidense ingresará con armamento y equipo militar a bordo de una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, utilizando como punto de entrada el Aeropuerto Internacional de Toluca.

Senado debe autorizar ingreso de tropas extranjeras

La Constitución mexicana establece que cualquier ingreso de fuerzas armadas extranjeras debe contar con la aprobación del Senado.

En este caso, la solicitud fue presentada formalmente por el Ejecutivo para su análisis y eventual votación.

El Senado de la República deberá autorizar el ingreso de tropas extranjeras conforme lo establece la Constitución. Crédito: Senado de la República

Estas autorizaciones suelen ser aprobadas bajo criterios específicos, delimitando el número de elementos, el tipo de armamento, los objetivos del entrenamiento y el tiempo de permanencia en el país.

Asimismo, al concluir los ejercicios, el Ejecutivo federal está obligado a rendir un informe detallado al Senado sobre los resultados y alcances de las actividades realizadas.

Objetivo estratégico: cooperación y fortalecimiento de capacidades

Los ejercicios conjuntos entre México y Estados Unidos tienen como finalidad fortalecer la preparación de las fuerzas armadas mexicanas mediante el intercambio de experiencia y conocimientos tácticos.

Entre las actividades que se desarrollan en este tipo de entrenamientos destacan:

Operaciones anfibias y desembarcos tácticos

Simulación de combate en distintos escenarios

Entrenamiento en vigilancia , reconocimiento y tiro de precisión

Coordinación entre fuerzas especiales de ambos países

Uso de tecnología y equipo militar especializado

Este tipo de cooperación no implica intervención militar extranjera, sino que responde a esquemas de colaboración previamente acordados y regulados por la ley mexicana.

Antecedentes y contexto de ejercicios binacionales

El Ejercicio Fénix forma parte de una serie de entrenamientos binacionales que han evolucionado con el tiempo.

Los ejercicios Fénix forman parte de una serie de entrenamientos binacionales realizados de manera periódica entre México y Estados Unidos. EFE/José Méndez

En años anteriores, estas prácticas eran conocidas como “Aztec Alligator”, y se realizan de manera periódica como parte de la cooperación en seguridad regional.

Estos ejercicios se enfocan principalmente en la preparación de la infantería de marina y en el desarrollo de capacidades para operar en zonas costeras, consideradas estratégicas para la defensa y seguridad nacional.

Además, el gobierno mexicano ha reiterado que este tipo de actividades son estrictamente de capacitación, bajo supervisión institucional y con pleno respeto a la soberanía nacional.

En los próximos días, el Senado de la República analizará la solicitud enviada por el Ejecutivo, lo que definirá si se autoriza formalmente el ingreso del personal militar estadounidense para estos ejercicios programados en 2026.