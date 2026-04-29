Sheinbaum anuncia más cambios en el gabinete, Ariadna Montiel deja la Secretaría del Bienestar y apunta a dirigencia de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia cambios en la Secretaría de Bienestar y confirma la salida de Ariadna Montiel y la designación de Leticia Ramírez como nueva titular de la Secretaría

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la salida de Ariadna Montiel de la Secretaría del Bienestar, a través de su cuenta de redes sociales y con el equipo de trabajo de la institución, además, confirmó que la aún funcionaria se irá a Morena.

Sheinbaum hace cambio estratégico en el gabinete

Tras semanas de especulación, en un video de poco más de 2 minutos, la mandataria puso fin a los rumores y dio a conocer que Ariadna Montiel regresa a las filas del partido oficialista, posiblemente se convierta en la nueva dirigente tras la salida de Luisa María Alcalde:

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“El día de hoy, Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere, pues avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos (Morena), hoy desde el gobierno, defendiendo la transformación de la vida pública de México. Y Ariadna, pues quiere ir a encabezar otras tareas”.

Ariadna Montiel, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó los avances en los preparativos para la Credencialización del Servicio Universal de Salud. (Facebook/ Ariadna Montiel Reyes)

Entre los responsables de las coordinaciones en cada estado, la presidenta ya nombró a quien tomará las riendas de la dependencia:

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“Quiero darles también esta noticia, que es que Leti Ramírez, que ustedes la conocen, me ayuda hoy mucho en la presidencia. Ella fue secretaria de educación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una compañera que nos conocemos hace muchísimos años, desde el trabajo que hacíamos casa por casa, Leti va a ser ahora la secretaria de Bienestar”.

Sheinbaum reiteró que a partir del 29 de abril, Leti Ramírez ocupará el cargo designado.

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Luisa Alcalde deja Morena y se integra a la Consejería Jurídica

Luisa María Alcalde Luján deja la dirigencia nacional de Morena tras aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para asumir la titularidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia, tal como lo dio a conocer la mandataria el pasado 22 de abril.

Luisa María Alcalde podría dejar la dirigencia de Morena por petición de Claudia Sheinbaum. (Foto: X/Luisa Alcalde)

Alcalde anunció su salida mediante un video dirigido a la militancia, donde expresó sentirse honrada por el nuevo encargo y satisfecha con su gestión al frente del partido, resaltando el crecimiento del padrón de militantes y la consolidación de estructuras territoriales.

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La salida de Alcalde ocurre en un contexto de reacomodos internos en Morena, marcados por rumores de cambios en la dirigencia, así como fisuras graves en la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Horas antes del anuncio, Sheinbaum confirmó que invitó a Alcalde a su gabinete tras la renuncia de Esthela Damián.

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Como consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde será la principal asesora legal del gobierno federal. Entre sus funciones estarán asesorar directamente a la presidenta en temas legales, revisar leyes y decretos antes de su publicación, representar al gobierno en litigios y coordinar criterios jurídicos de dependencias federales, en un cargo clave para la viabilidad legal y constitucional de las acciones del Ejecutivo.