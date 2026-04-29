Pensión IMSS 2026: así puedes acceder a un incremento si tu familia depende de ti

Este beneficio consiste en pagos adicionales otorgados por cada familiar si el pensionado acredita el vínculo y la relación de dependencia, conforme a los porcentajes y reglas fijados por la ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las asignaciones familiares son el mecanismo mediante el cuál los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden acceder a un aumento sobre su pensión base si tienen familiares dependientes. Actualmente, el instituto ratificó este derecho bajo la Ley 73.

Este beneficio consiste en pagos adicionales otorgados por cada familiar si el pensionado acredita el vínculo y la relación de dependencia, conforme a los porcentajes y reglas fijados por la ley.

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Las asignaciones familiares aplican para cónyuge, concubina(o), hijos menores de 16 años (o hasta 25 si estudian) y padres que dependan económicamente del pensionado.

Porcentajes y alcance de las asignaciones familiares IMSS Ley 73

El IMSS otorga asignaciones familiares con porcentajes adicionales sobre la pensión para cónyuge, hijos y padres dependientes, según la Ley 73, detallando requisitos y alcances de estos beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS otorga las asignaciones familiares de la siguiente forma:

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15% adicional sobre la pensión por cónyuge o concubina(o).

sobre la pensión por cónyuge o concubina(o). 10% adicional por cada hijo menor de 16 años, o menor de 25 si cursa estudios en el Sistema Educativo Nacional.

por cada hijo menor de 16 años, o menor de 25 si cursa estudios en el Sistema Educativo Nacional. 10% adicional por cada padre o madre si dependen económicamente del pensionado.

Estos incrementos solo corresponden a familiares que cumplan con los requisitos de edad, parentesco y dependencia.

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Si el pensionado no tiene cónyuge, hijos ni padres dependientes, puede solicitar una ayuda asistencial equivalente al 15% de la pensión, exclusiva mientras viva el titular.

Paso a paso: cómo tramitar las asignaciones familiares IMSS en 2026

Es obligatorio informar cualquier cambio: hijos que cumplen 16 o 25 años, fin de estudios, fallecimiento, matrimonio, etc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a este aumento, el trámite debe realizarse ante el IMSS y requiere los siguientes pasos:

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Reunir documentos oficiales:

- Acta de nacimiento de cada familiar a registrar.

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- Acta de matrimonio o constancia de concubinato, si corresponde.

- Comprobante de estudios para hijos mayores de 16 años y hasta 25 años.

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- Dictamen médico para hijos con discapacidad, si aplica.

- Identificación oficial y CURP de todos los involucrados.

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Demostrar dependencia económica:

- Presentar pruebas que acrediten que los padres o hijos dependen económicamente del pensionado (por ejemplo, declaración bajo protesta, recibos de gastos, constancia de estudios).

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Solicitar cita en el IMSS:

- Ingresar a la plataforma IMSS Digital o acudir a la Subdelegación correspondiente.

Entregar la documentación:

- Presentar los documentos de manera presencial o digital, según la vía elegida.

Esperar validación:

- El IMSS revisa y valida la documentación presentada.

Recibir confirmación y ver reflejado el aumento:

- Si la solicitud procede, el incremento se deposita junto con la pensión en el siguiente pago mensual.

Actualizar datos cuando cambie la situación familiar:

- Es obligatorio informar cualquier cambio: hijos que cumplen 16 o 25 años, fin de estudios, fallecimiento, matrimonio, etc.

Vigencia, suspensión y reglas de las asignaciones familiares

Si el IMSS detecta que ya no se cumplen las condiciones, suspende el pago adicional inmediatamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El derecho a recibir asignaciones familiares se mantiene solo mientras los familiares cumplan con los requisitos de edad, estudios o dependencia económica.

Si el IMSS detecta que ya no se cumplen las condiciones, suspende el pago adicional inmediatamente.

El pensionado debe mantener actualizados sus datos para evitar la interrupción del beneficio.

El IMSS recuerda que las asignaciones familiares no sustituyen otros derechos, como la pensión por viudez o el seguro de sobrevivencia. Cada modalidad de asignación tiene su propia vigencia y reglas de continuidad.