México

Los Chapitos habrían tenido ayuda de un funcionario municipal para asesinar a Alexander Meza, colaborador de la DEA

El expolicía municipal Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, estaría involucrado en el crimen contra el informante y siete personas más, ocurrido en octubre del año 2023

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Los cuerpos fueron localizados en Tamazula la mañana del 28 de octubre. (Especial)
Los cuerpos fueron localizados en Tamazula la mañana del 28 de octubre. (Especial)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito” excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, de haber colaborado con “Los Chapitos” en el secuestro y asesinato de Alexander Meza León, informante de la DEA, en octubre de 2023.

Según la acusación, el mando policial habría recibido sobornos mensuales y facilitado la operación que terminó con la ejecución de Meza y otras 7 víctimas, según la acusación difundida este 29 de abril.

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La investigación oficial detalla que Valenzuela Millán habría recibido al menos 30 mil pesos de Los Chapitos cada mes a cambio de permitir que el grupo criminal utilizara recursos y agentes de la Policía Municipal para sus operaciones.

Más de 40 elementos de la corporación también recibieron pagos, según documentos judiciales. El caso se procesa en el Distrito Sur de Nueva York.

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Esta nueva acusación reveló que el 22 de octubre de 2023, agentes municipales bajo las órdenes de Valenzuela Millán detuvieron a Meza León y a uno de sus familiares en Culiacán y los entregaron a sicarios de "Los Chapitos".

Cabe señalar que “Néstor Isidro Pérez Salas, alias ”El Nini" fue acusado por la muerte de Meza León cuando se encontró con la justicia estadounidense.

Según la información atribuida a la investigación de la DEA y el Departamento de Justicia, la represalia se debió a que Meza León colaboraba con autoridades estadounidenses en investigaciones sobre el tráfico de drogas de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus asociados.

La comunicación entre los involucrados se realizó por medio de teléfonos celulares para coordinar los secuestros y asesinatos, indicaron autoridades de EEUU.

Hasta el momento no se han revelado fotos de “Juanito”, pero se sabe que es un hombre de 35 años.

La muerte de las 8 personas, incluido Alexander Meza

En octubre de 2023, un comando armado, presuntamente bajo las órdenes de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, privó de la libertad en Culiacán a las siguientes personas:

  • Alexander Meza León
  • Germán Alexis Beltrán Gutiérrez
  • Jesús Alberto Chaidez Beltrán (de 13 años)
  • Alberto León Mendoza
  • Joel Alejandro León Valenzuela
  • Alexis Alberto Meza León
  • Abel Ruiz Beltrán
  • Kevin Aly Sarmiento Zavala
  • Tres personas más cuya identidad permanece reservada (sobrevivientes)

La mañana del 28 de octubre, tras un operativo federal que incluyó patrullajes aéreos y terrestres, los cuerpos de ocho víctimas fueron localizados en calles de Tamazula, Durango, con huellas de violencia.

Ese crimen habría acelerado la captura de el Nini. (CUARTOSCURO)
Ese crimen habría acelerado la captura de el Nini. (CUARTOSCURO)

Junto a los restos fue hallada una cartulina con el mensaje: “Por sapos”, lo que reforzó la versión de que el crimen fue un acto de venganza relacionado con la colaboración Alexander Meza con autoridades estadounidenses.

Sobornos y acceso a recursos municipales

El Departamento de Justicia sostiene que Juan Valenzuela Millán operó como enlace entre “Los Chapitos” y la Policía Municipal de Culiacán desde 2018 hasta 2024.

Durante ese tiempo, se señala que permitió el uso de patrullas, información y apoyo logístico oficial para operaciones del cártel, incluida la localización y captura de personas.

Narco nómina donde presuntamente aparece "Juanito". Crédito: DOJ
Narco nómina donde presuntamente aparece "Juanito". Crédito: DOJ

De acuerdo con la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Juan Valenzuela Millán recibía un soborno mensual de 30 mil pesos.

La acusación indica que los pagos mensuales garantizaban acceso irrestricto a la estructura y recursos de la policía local.

Cargos en Nueva York y consecuencias legales

El proceso contra Valenzuela Millán se lleva en el Distrito Sur de Nueva York por los delitos de conspiración para la importación de narcóticos, posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos explosivos, secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte.

La acusación detalla el uso del correo, medios e instalaciones de comercio internacional para cometer los crímenes, lo que permitió que la corte estadounidense asumiera jurisdicción.

En caso de ser declarado culpable de todos los cargos, Juan Valenzuela Millán enfrentaría una sentencia obligatoria de cadena perpetua conforme a la legislación estadounidense, sin posibilidad de libertad condicional, debido a la gravedad de los delitos imputados, incluido el asesinato del colaborador de la DEA.

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