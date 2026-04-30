México

Clara Brugada desestima candidatura de Jesús Sesma a Jefe de Gobierno y pide concentrarse en tareas actuales

“Está muy verde... el tiempo”, hay que serenarse, expresó la gobernadora de la CDMX

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Un hombre con chaleco verde y una mujer con blazer beige y collar floral. El hombre habla a un micrófono, la mujer levanta su brazo
Clara Brugada cree que es muy pronto para anunciar candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, desestimó el destape de Jesús Sesma como aspirante a la Jefatura de Gobierno para 2030, calificándolo como prematuro.

En conferencia de prensa este martes, Brugada Molina expresó: “Sobre el destape de Jesús Sesma, yo considero que está muy verde… hay que serenarse, hay que concentrarse en las tareas que tenemos, ese es el llamado”.

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Durante el evento de lanzamiento de los “Guardianes Verdes”, el consejero nacional Arturo Escobar propuso públicamente a Sesma Suárez como futuro candidato a la jefatura capitalina.

Ante el anuncio, el diputado local respondió: “Acepto el reto para 2030, aquí nadie se raja, aquí el Partido Verde crece y aquí el Partido Verde va a ganar… Yo no le tengo miedo a ningún reto, todavía falta mucho y hay que hacer muchas cosas previo a, pero siempre sería un anhelo para mí poder participar”.

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Por su parte, Brugada Molina recalcó que la prioridad debe ser el trabajo actual tanto en el Congreso capitalino como en otras áreas del Gobierno. “Ahorita todos tenemos mucho trabajo que hacer”, indicó la mandataria, quien reiteró el llamado a atender las tareas presentes.

Personas en un escenario con chalecos verdes y puños levantados frente a una pantalla con el logo del Partido Verde y el texto 'Guardianes Verdes', ante una multitud
Miembros y simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México se congregan en un evento público para lanzar la iniciativa 'Guardianes Verdes'.

Respecto a la iniciativa Guardianes Verdes —proyecto promovido por el PVEM para respaldar a ciudadanos cuyas denuncias no sean atendidas—, la jefa de Gobierno subrayó que su administración permanece “abierta a cualquier demanda, crítica y solicitud”. Añadió que “siempre es mejor tener contrapesos” y consideró que propuestas de vigilancia externa pueden fortalecer al Gobierno.

Clara Brugada negó que la convocatoria implique una radicalización política dentro del partido. Subrayó que el Partido Verde Ecologista de México mantiene autonomía en sus propuestas legislativas y que existe coordinación permanente con su administración.

¿Quién es Jesús Sesma?

Sesma, líder del Partido Verde en la capital, formaliza su aspiración durante la presentación de los ‘Guardianes Verdes’, un evento realizado este lunes en el Jardín Pushkin de la colonia Roma.

A lo largo de su trayectoria, Sesma ha sido el encargado de operar la estructura del Partido Verde en la CDMX, cuyo objetivo es lograr más de un millón y medio de votos en la capital del país.

Su camino por el PVEM inició hace más de dos décadas. Sesma Suárez es licenciado en derecho y en su carrera legislativa ha fungido como diputado federal y local.

El Partido Verde Ecologista de México define una ruta inédita para la capital al proyectar, rumbo a la elección de 2027, una candidatura propia y sin alianzas en la Ciudad de México, con Jesús Sesma como virtual abanderado.

La apuesta por medir su fuerza en solitario llega en un contexto donde el partido acompaña a Morena en procesos recientes y busca consolidar su base electoral, una estrategia que podría modificar la competencia política local en los próximos años.

El reto electoral y la apuesta por la sustentabilidad

El plan del Partido Verde Ecologista de México contempla capitalizar su plataforma en temas de sustentabilidad urbana. La figura de Sesma buscaría destacar en el debate sobre políticas ambientales, aunque la estrategia reconoce que su nivel de conocimiento entre el electorado aún es limitado.

La agrupación “Guardianes Verdes” se presenta como el primer bloque operativo de 35 mil simpatizantes, enfocados en movilizar el voto y promover la agenda ambientalista rumbo a 2027. La apuesta se dirige a sectores urbanos preocupados por el medio ambiente y el bienestar animal, nichos donde el Verde concentra su principal caudal de simpatías.

El desenlace del camino que inicia el Verde hacia 2027 definirá si la organización logra consolidarse como actor autónomo y si Jesús Sesma traduce su exposición legislativa en tracción electoral dentro de la Ciudad de México.

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